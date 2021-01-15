استئناف الرحلات الجوبية بين مطار بيروت ومطار حلب الدوليين

الوقت- أعلن باسم منصور، مدير عام الطيران المدني السوري، في تصريح لوكالة "سانا" السورية ظهر اليوم الجمعة، عن وصول أول طائرة سورية آتية من مطار بيروت الدولي، وعلى متنها عدد من الركاب، وذلك بعد استعادة حركة الطيران في المطار، والتي توقفت لعدة شهور بسبب جائحة كورونا.

وبحسب المهندس فأن "عودة مطار حلب الدولي إلى العمل تأتي تنفيذاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء بعد توقفه المؤقت عن العمل جراء جائحة كورونا"، مشيراً إلى أن "الطائرة السورية التي أتت اليوم من مطار بيروت الدولي، ستعود من مطار حلب إلى مطار بيروت".

ونوّه منصور بالإجراءات الوقائية المتخذة في مطار حلب الدولي، لضمان سلامة المسافرين من فيروس كورونا، لافتاً إلى أن "عودة المطار إلى العمل واستئناف حركة الطيران إلى الدول المجاورة يسهمان في دوران عجلة الاقتصاد وإعادة الألق إلى مدينة حلب السياحية".

وكانت الحكومة السورية وافقت الأسبوع الماضي على إعادة تشغيل مطاري حلب واللاذقية الدوليين اللذين توقفا عن العمل بسبب الجائحة.

وفي شباط/فبراير من العام 2020، كانت الحكومة السورية أعادت العمل في مطار حلب الدولي بعد انقطاعه عن الخدمة لأكثر من ثماني سنوات جراء الأعمال الإرهابية.