نائبة ديممقراطية تتقدم بمشروع يمنع ترامب من دخول الكونغرس مدى الحياة!

الوقت- قدمت نيكيما ويليامز، النائبة عن الحزب الديموقراطي، مساء أمس الخميس، مشروع قانون من شأنه أن يمنع الرئيس دونالد ترامب من دخول مبنى الكابيتول مدى الحياة.

وفي السياق نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصدرين مطلعين قولهما إن تدريباً على مراسم تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، قد تأجل إلى يوم الإثنين.

وبحسب الصحيفة فأن التدريب كان مقرراً يوم الأحد وذلك بالتزامن مع نشر أكثر من عشرين ألف عنصر من الحرس الوطني للمساعدة في ضبط الأمن.

وأُعلن في وقت سابق، أن بايدن لن يتوجه إلى حفل تنصيبه رئيساً للبلاد في العاصمة واشنطن بالقطار كما هو مخطط، وذلك بسبب مخاوف أمنية وفق وسائل اعلام أميركية.

في هذا السياق، أعلن كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي)، أن المكتب يتحرى أفراداً من المحتمل أن يهددوا تنصيب الرئيس المنتخب وربما يتطلعون إلى تكرار العنف الذي شهده الكابيتول الأسبوع الماضي.

وفي إحاطة بخصوص تأمين مراسم التنصيب، راي أعرب عن قلقه من إمكان حدوث العنف في الكثير من التظاهرات المخطط لها في واشنطن وأمام مباني الكابيتول في الولايات.

وكشف عن اعتقال نحو مئة شخص فيما يتعلق بالهجوم على مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي.