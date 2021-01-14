وسائل إعلامية أمريكية: هكذا سيدعم بايدن الاقتصاد الأمريكي!

الوقت-نقلت وسائل إعلامية فلسطينية عن مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الخميس، ا، الرئيس الجديد في صدد الكشف عن خطة الـ1.5 تريليون دولار، لمساندة الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا وذلك بحسب ما أشارت إليه وكالة "رويترز".

وبحسب هذه المصادر فانه من المتوقع أن يكشف بايدن، اليوم الخميس، أبعاد تلك الخطة والتي تستهدف إعادة الروح للاقتصاد، إذ كان قد أعلن الأسبوع الماضي أنّ حزمة التحفيز ستكون "بتريليونات الدولارات".

وأشار بايدن إلى أنّ زيادة الإنفاق في وقت مبكر سيحدّ من الضرر الاقتصادي في الأجل الطويل الناجم عن الإغلاقات المفروضة لمواجهة الجائحة.

وتهدف هذه الحزمة إلى تنفيذ وعد بايدن بـ"التعامل بجدية أكبر مع الجائحة" مقارنة بالرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية، إضافة إلى وعده بتأمين الموارد لتوزيع لقاحات فيروس كورونا ودعم الاقتصاد في البلاد.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل الخطة إنّ "حزمة التحفيز هذه تتضمن التزاماً بشيكات تحفيز بقيمة 1400 دولار إضافية".

ويُتوقع أن يلتزم بايدن بالشراكة مع شركات في القطاع الخاص لزيادة عدد من يتلقون التطعيم من الأمريكيين". كما سيخصص جزء كبير من هذه الموارد المالية الإضافية للأقليات.