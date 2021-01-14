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  الخميس 30 جمادي الاول 1442

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أخبار

رغم ازدياد إصابات كورونا في السجون الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال الفلسطينين!

الخميس 30 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
رغم ازدياد إصابات كورونا في السجون الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال الفلسطينين!

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 41 فلسطينياً رغم ازدياد إصابات كورونا في السجون

الوقت-أعلنت وسائل إعلامية فلسطينية، مساء اليوم الخميس، اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي لـ 41

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الوقت-أعلنت وسائل إعلامية فلسطينية، مساء اليوم الخميس، اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي لـ 41 فلسطيني معظمهم من محافظة رام الله وبلدات القدس المحتلة، وفقاً لما أعلنه نادي الأسير الفلسطيني.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بين الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال، مستنكراً استمرار الاحتلال في اعتقال المزيد من المواطنين الفلسطينيين وتحويله الوباء إلى أداة قمع وتنكيل رغم كل المناشدات والمطالبات المستمرة بالإفراج عن الأسرى ولا سيما المرضى منهم وكبار السن.

وفي هذا السياق، دان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الانتهاكات الإسرائيلية في محيط الأقصى المبارك.

وطالب في بيان سلطات الاحتلال بالابتعاد عن إثارة الأزمات وافتعال الأحداث في المسجد بعدما حولت محيطه الى ثكنة عسكرية وصادرت حرية العبادة فيه وكثفت مشاريعها التهويدية من حوله ولا سيما في منطقة القصور الأموية.

هذا ودعا المجلس إلى وقف كل الأعمال الاستفزازية التي تشجع المستوطنين المتطرفين على استباحة المسجد الأقصى.

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كورونا المسجد الأقصى رام الله الاحتلال الإسرائيلي مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

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