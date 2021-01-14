رغم ازدياد إصابات كورونا في السجون الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال الفلسطينين!

الوقت-أعلنت وسائل إعلامية فلسطينية، مساء اليوم الخميس، اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي لـ 41 فلسطيني معظمهم من محافظة رام الله وبلدات القدس المحتلة، وفقاً لما أعلنه نادي الأسير الفلسطيني.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بين الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال، مستنكراً استمرار الاحتلال في اعتقال المزيد من المواطنين الفلسطينيين وتحويله الوباء إلى أداة قمع وتنكيل رغم كل المناشدات والمطالبات المستمرة بالإفراج عن الأسرى ولا سيما المرضى منهم وكبار السن.

وفي هذا السياق، دان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الانتهاكات الإسرائيلية في محيط الأقصى المبارك.

وطالب في بيان سلطات الاحتلال بالابتعاد عن إثارة الأزمات وافتعال الأحداث في المسجد بعدما حولت محيطه الى ثكنة عسكرية وصادرت حرية العبادة فيه وكثفت مشاريعها التهويدية من حوله ولا سيما في منطقة القصور الأموية.

هذا ودعا المجلس إلى وقف كل الأعمال الاستفزازية التي تشجع المستوطنين المتطرفين على استباحة المسجد الأقصى.