وزير الخارجية الروسي: أمريكا وحلفائها يتصرفون في العراق وليبيا وسوريا كفيلٍ في متجر لبيع الأطباق

الوقت-أعلن سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان ظهر اليوم الخميس، إن الإدارة الأميركية الحالية "تعرقل الجهود لإجراء حوار بين إيران ودول الخليج"، واصفاً واشنطن وحلفاءها بأنهم "يتصرفون في العراق وليبيا وسوريا كفيلٍ في متجر لبيع الأطباق".

وأشار وزير الخارجية الروسي الى أن التدخل في شؤون الدول الأخرى و"فرض وصفات ومخططات أيديولوجية عليها... أمر غير مقبول"، مؤكداً أن التدخلات الأميركية "سيترتب عليها عواقب وخيمة لدول المنطقة وشعوبها".

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن دعم بلاده لإطلاق حوار واتخاذ خطوات في سبيل تعزيز الثقة بين دول الخليج العربية وإيران، مشيراً إلى أهمية "امتناع أطراف خارجية" من الحيلولة دون تحقيق هذا الهدف.

وأكد لافروف أهمية الاتفاقات المبرمة في قمة مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية، مكرراً ترحيب موسكو بمخرجاتها.

وتابع: "نعتقد أن مخرجات هذه القمة ستسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتمرير مبادرة بشأن وضع منظومة أمن جماعي في منطقة الخليج، خاصةً مع مراعاة المقترحات الروسية المعروفة".