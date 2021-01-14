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  الخميس 30 جمادي الاول 1442

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أخبار

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مستشار عسكري مصري يكشف الارتباط الوثيق بين الاحتلال واعتداءات الإرهابيين في سوريا الوقت- أكد المستشار بكلية القادة والأركان المصرية اللواء محمد الشهاوي وجود ارتباط وثيق بين قوات الاحتلال الأمريكي والتركي وجرائم التنظيمات الإرهابية واعتداءاتها في سوريا.

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مسؤول أمريكي يتحدث عن تنسيق أمريكي إسرائيلي استخباري بشأن العدوان الجوي على سوريا الوقت- كشف مسؤول في الاستخبارات الأمريكية عن تنسيق بين أمريكا وكيان العدو الإسرائيلي بشأن العدوان الجوي الذي استهدف مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال بالريف الجنوبي الشرقي للمحافظة فجر يوم أمس الاربعاء.

الكونغرس الأمريكي يبدأ مناقشة إمكانية عزل الرئيس دونالد ترامب الوقت-أعلنت وسائل إعلامية أمريكية أن مجلس النواب الأميركي قد بدأ اليوم الأربعاء

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أخبار

وزير الخارجية الروسي: أمريكا وحلفائها يتصرفون في العراق وليبيا وسوريا كفيلٍ في متجر لبيع الأطباق

الخميس 30 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
وزير الخارجية الروسي: أمريكا وحلفائها يتصرفون في العراق وليبيا وسوريا كفيلٍ في متجر لبيع الأطباق

لافروف: أميركا تعرقل جهود إجراء حوار بين إيران ودول الخليج

الوقت-أعلن سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره

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الوقت-أعلن سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان ظهر اليوم الخميس، إن الإدارة الأميركية الحالية "تعرقل الجهود لإجراء حوار بين إيران ودول الخليج"، واصفاً واشنطن وحلفاءها بأنهم "يتصرفون في العراق وليبيا وسوريا كفيلٍ في متجر لبيع الأطباق".

وأشار وزير الخارجية الروسي الى أن التدخل في شؤون الدول الأخرى و"فرض وصفات ومخططات أيديولوجية عليها... أمر غير مقبول"، مؤكداً أن التدخلات الأميركية "سيترتب عليها عواقب وخيمة لدول المنطقة وشعوبها".

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن دعم بلاده لإطلاق حوار واتخاذ خطوات في سبيل تعزيز الثقة بين دول الخليج العربية وإيران، مشيراً إلى أهمية "امتناع أطراف خارجية" من الحيلولة دون تحقيق هذا الهدف.

وأكد لافروف أهمية الاتفاقات المبرمة في قمة مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية، مكرراً ترحيب موسكو بمخرجاتها.

وتابع: "نعتقد أن مخرجات هذه القمة ستسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتمرير مبادرة بشأن وضع منظومة أمن جماعي في منطقة الخليج، خاصةً مع مراعاة المقترحات الروسية المعروفة".

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