عبد السلام: يجب على الذين راهنوا على ترامب وحمايته وتورطوا معه في حروب ظالمة عليهم أن يتحسسوا رؤوسهم

الوقت- قال رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام إن الذين راهنوا على ترامب وحمايته وتورطوا معه في حروب ظالمة عليهم أن يتحسسوا رؤوسهم ويسارعوا فورا لإيقاف العدوان على اليمن بشكل كامل.

وأوضح عبدالسلام في تغريدة على حسابه بتويتر فجر اليوم الخميس، أنه على الدول المعتدية على اليمن إيقاف العدوان وفك الحصار بشكل شامل، ولا مكان لأنصاف الحلول.

يشار إلى أن العدوان المستمر منذ نحو 6 سنوات والحصار الجائر ما كان ليكون لولاء الدعم والغطاء الأمريكي خاصة خلال فترة رئاسة ترامب، الأمر الذي طمئن وشجع دول العدوان وعلى رأسها النظامان السعودي والإماراتي للاستمرار في حربهم الإجرامية على اليمن أرضا وإنسانا.