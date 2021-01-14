الاحتلال الأمريكي يرسل 60 آلية محملة بالأسلحة إلى قواعده بريف الحسكة

الوقت- أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً محملاً بالأسلحة ومواد لوجستية لدعم قواعدها الاحتلالية بريف الحسكة عبر معبر الوليد غير الشرعي مع العراق.

وذكرت مصادر محلية من قرية السويدية بريف اليعربية لمراسلة سانا أن قوات الاحتلال الأميركي أدخلت رتلاً مؤلفاً من 60 آلية بين شاحنات وناقلات محملة بسيارات عسكرية وأسلحة وبرادات وصهاريج إلى ريف الحسكة قادمة من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي واتجه إلى بعض قواعد الاحتلال في ريف الحسكة.

وتدخل قوات الاحتلال الأميركي بشكل متكرر قوافل من الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة لتدعيم قواتها المحتلة في منطقة الجزيرة السورية ولضمان استمرار سرقة النفط والثروات الباطنية السورية بمساعدة ميليشيا "قسد" والمجموعات المسلحة التي تدعمها وتشغلها في المنطقة.