مستشار عسكري مصري يكشف الارتباط الوثيق بين الاحتلال واعتداءات الإرهابيين في سوريا

الوقت- أكد المستشار بكلية القادة والأركان المصرية اللواء محمد الشهاوي وجود ارتباط وثيق بين قوات الاحتلال الأمريكي والتركي وجرائم التنظيمات الإرهابية واعتداءاتها في سوريا.

وأشار الشهاوي في تصريح لمراسل سانا بالقاهرة إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي والتركي وخلافا لادعاءاتها لا تريد القضاء على الإرهاب في سوريا لذلك تواصل تقديم كل أشكال الدعم للإرهابيين تنفيذا لمخططاتها ولا سيما إطالة أمد الأزمة في البلاد مشددا على ضرورة خروج تلك القوات المحتلة من الأراضي السورية.

وجدد الشهاوي التأكيد على أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا تستهدف السوريين في لقمة عيشهم معربا في الوقت ذاته عن ثقته بأن الشعب السوري سينتصر بفضل صموده والتفافه حول جيشه.