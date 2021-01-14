الإمارات توافق على اتفاقية "الإعفاء المتبادل" من التأشيرات مع كيان الاحتلال

الوقت- أعلنت الحكومة الإماراتية موافقتها على اتفاقية "الإعفاء المتبادل" من التأشيرات مع كيان الاحتلال، مشيرة إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما.

وقال وزير الخارجية "الإسرائيلي" "غابي أشكنازي"، إن "المصادقة على الاتفاقية هي خطوة أساسية في التنفيذ الكامل والسريع للاتفاقيات العديدة التي يتم التوصل إليها مع الإمارات والبحرين والمغرب"، بحسب موقع اسرائيلي.

وأشار الموقع إلى أن أبوظبي كانت قد فعلت تأشيرات سياحية "للإسرائيليين" بشكل مؤقت، لحين المصادقة على اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرات للطرفين.

وكانت مجموعة بريد الإمارات أعلنت أمس الأربعاء، عن توسيع نطاق عملياتها، بإضافة الكيان المحتل إلى شبكة عملياتها البريدية. حيث ارتبطت الشركة مع نظيرتها "بريد إسرائيل" لتسهيل الوصول إلى المدن والوجهات في جميع أنحاء الاراضي المحتلة الفلسطينية.