مسؤول أمريكي يتحدث عن تنسيق أمريكي إسرائيلي استخباري بشأن العدوان الجوي على سوريا

الوقت- كشف مسؤول في الاستخبارات الأمريكية عن تنسيق بين أمريكا وكيان العدو الإسرائيلي بشأن العدوان الجوي الذي استهدف مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال بالريف الجنوبي الشرقي للمحافظة فجر يوم أمس الاربعاء.

وحسب الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) أوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته لوكالة "اسوشيتد برس" أن العدوان الجوي الإسرائيلي نفذ بناء على معلومات استخبارية من واشنطن مشيراً إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التقى رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين في مطعم بواشنطن يوم الإثنين الماضي.

وكان مصدر عسكري أوضح في تصريح لـ(سانا) في وقت سابق أنه “في تمام الساعة الواحدة وعشر دقائق من فجر الأربعاء قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال وأنه يتم حالياً تدقيق نتائج العدوان”.

وتصدت وسائط دفاعات الجوي السوري لاعتداءات إسرائيلية متكررة خلال سنوات الحرب الإرهابية على سوريا حيث كان يتدخل العدو الإسرائيلي بشكل مباشر لدعم التنظيمات الإرهابية، لا سيما ارهابيي جماعة "داعش" الوهابية.

كما أعلنت دمشق مرارا أن الهجوم الاسرائيلي يثبت وجود علاقة "عضوية" بين الكيان الصهيوني والارهابيين ويأتي استهدف العدوان لمناطق سورية في "محاولة لرفع معنويات الجماعات الإرهابية" التي تترنح تحت ضربات الجيش السوري.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت خلال موجز صحفي في سبتمبر الماضي إن روسيا "لم تخف أبداً معارضتها للغارات الإسرائيلية على سوريا لكونها تسهم في تقويض استقرار المنطقة" مجددة التأكيد على ضرورة احترام سيادة سورية وسلامتها الإقليمية.