الرئيس الإيراني: الإدارة الأميركية الجديدة تعلم أن سياسة الضغط الأقصى هُزمت

الوقت-شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اجتماع حكومي صباح اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأميركية الجديدة تعلم أن سياسة الضغوط فاشلة.

الرئيس الإيراني أعلن أنه: "نشهد في هذه الأيام ذكرى هروب الشاه البائد بحادثٍ مماثلٍ على مستوى آخر في العالم، حيث كان هروب ذلك العميل في 15 من كانون الثاني/يناير رمزاً للفضيحة ونهاية الاستبداد والاستعمار الغربي في إيران، واليوم نواجه ظاهرة فريدة تتمثل في سقوط ديكتاتور آخر في أميركا".

وتابع روحاني قائلاً: "هناك أيضاً يتم الحديث عن نهاية حكومة وبداية أخرى، نرى نهاية حكومة تغادر بخزي وفضيحةٍ من البيت الأبيض، اذ أظهرت للعالم أنه لن تكون نهاية الغطرسة والعنصرية وانتهاك القانون نهاية جيدة".

وبحسب الرئيس الإيراني فأن الشعب الإيراني قاوم خلال السنوات الثلاث الماضية وصمد أمام الإرهاب الاقتصادي الكبير، لافتاً إلى أن إدارة ترامب كانت تسعى إلى الإطاحة بالنظام خلال ثلاثة أشر إلا أنه تم الإطاحة بها بفضيحة.

وأكد روحاني على أن هذه الأيام لا تشهد فقط نهاية حكومة بل فشل سياسة، أي سياسة الضغط الأقصى على الشعب الإيراني، مؤكداً أن العالم اليوم يشهد هزيمة سياسة الإرهاب الاقتصادي التي أرادت تدمير حياة الإيرانيين.