وسائل إعلامية فلسطينية: هكذا تصدت المقاومة لتوغل إسرائيلي في خانيونس

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 29 جمادي الاول 1442

إخترنا لكم

الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران... ما الذي تغيّر الآن؟

الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران... ما الذي تغيّر الآن؟ الوقت- شهدت العلاقات السياسية، أغلب الفترات، بين السعودية وقطر خلافات وتوترات، تفجر عنها أزمات سياسية أثرت بشكل وبآخر على المنطقة، ما دفع بقوى خارجية لأن تفرض أجندات تدخلاتها بحجج الوسيط الراعي للسلام، بل لأجل توطين وجودها ونشر أفكارها الخبيثة التي تعارض أفكار إسلامنا الحنيف بالدرجة الأولى، ولتشتيت وحدة الأمة، استراتيجياً، بالدرجة الثانية.

الاحتلال الأمريكي وسرقة ثروات السوريين الوقت- لم يأتي على مر العصور احتلال أقذر من الاحتلال الأمريكي الذي لا يملك ذرة أخلاق واحدة في التعاطي مع شعوب العالم. لديه قدرة لا تصدق بالاعتداء على كرامات الشعوب وسيادة الدول دون أن يرف له جفن، وما فعله في فيتنام ...

الانتخابات الفلسطينية..التحديات والحلول الوقت- حتى كتابة هذه السطور هناك أجواء ايجابية بين حركتي فتح وحماس، على خلفية مبادرة حركة حماس بإجراء انتخابات تشريعية بالتوالي، والجديد اليوم اعلان لجنة الإنتخابات المركزية الفلسطينية جاهزيتها، لاجراء الانتخابات التشريعية في الاراضي الفلسطينية بعد...

لماذا تتعمّد "اسرائيل" نشر "كورونا" بين المعتقلين الفلسطينيين؟ الوقت- لايمكن استغراب أي تصرف تُقدم عليه اسرائيل ضد الانسانية والبشرية جمعاء، فهي كيان غاصب يهوى القتل والعنف والدمار ونشر الفوضى، وتاريخه يشهد بذلك، وما تفعله سلطات هذا الكيان مع المعتقلين الفلسطينيين في سجونها يأتي...

انهيار البرج العاجي للديمقراطية الأمريكية في الواقع، كان دعاة العولمة وجماعات الضغط القوية داخل النظام السياسي غافلين تمامًا عن حقيقة أن البيروقراطية التي أنشأوها ستهمِّش وتعزل قسمًا كبيرًا من المجتمع الأمريكي، وأن هؤلاء المهمشين سوف ينقلبون تدريجياً ضد النظام الديمقراطي الأمريكي.

أخبار

الكونغرس الأمريكي يبدأ مناقشة إمكانية عزل الرئيس دونالد ترامب

الكونغرس الأمريكي يبدأ مناقشة إمكانية عزل الرئيس دونالد ترامب

الوقت-أعلنت وسائل إعلامية أمريكية أن مجلس النواب الأميركي قد بدأ اليوم الأربعاء

أسوشيتد برس: قصف "إسرائيل" لدير الزور نفِّذت بناء على معلوماتنا! الوقت-شدد مسؤول كبير في الاستخبارات الأمريكية رفيع المستوى رفض الكشف

وسائل إعلامية يمنية: جبهة مأرب مشتعلة! الوقت-تستمر الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش اليمني وأنصار الله من جهة مليشيات

اللواء سلامي: كفّة إيران هي الأرجح أمام أسلحة الأعداء الوقت-أعلن اللواء حسين سلامي، قائد "حرس الثورة" في إيران، في كلمة أل

الرئيس الإيراني: الإدارة الأميركية الجديدة تعلم أن سياسة الضغط الأقصى هُزمت الوقت-شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اجتماع حكومي صباح اليوم الأربعاء،

وسائل إعلامية فلسطينية: هكذا تصدت المقاومة لتوغل إسرائيلي في خانيونس الوقت-قالت وسائل إعلامية فلسطينية ظهر اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي قد

نيكولاس مادورو: حكومة فنزويلا البوليفارية تعرض التفاوض المباشر مع اصحاب السندات الوقت-شدد نيكولاس مادورو، الرئيس الفنزويلي، في حديث له أمام البرلمان الفن

الجعفري: عدم اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته يشجع الإرهابيين ورعاتهم على التمادي في جرائمهم الوقت- طالب نائب وزير الخارجية السوري ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، بضرورة مساءلة الدول الداعمة للإرهاب في سورية وإلزامها بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

الحكومة اللبنانية تقدم شكوى للمجتمع الدولي لإدانة الكيان الصهيوني على اعتداءاته الوقت- قدم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة بناء على توجيهات الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، يوم الثلاثاء، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وللأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش.

خلال 24 ساعة.. 167 خرقا جديداً لقوى العدوان في الحديدة اليمنية الوقت- سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة اليمنية، 167 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

عبداللهيان: عقوبات أمريكا ضد الحشد الشعبي وفالح الفیاض علامة علی دعمها داعش الوقت- دان كبير مساعدي رئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية، حسين امير عبداللهيان بشدة، قرار الحكومة الامريكية المتمثل في فرض العقوبات علی رئیس هیئة الحشد الشعبي فالح الفیاض معتبرا هذه الخطوة علامة علی دعم أمریکا لداعش.

الكيان الصهيوني يشنّ عدواناً جوياً على مدينة دير الزور والبوكمال الوقت- شن الكيان الصهيوني بعد منتصف الليل عدواناً جوياً على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال بالريف الجنوبي الشرقي للمحافظة.

مناورات "اقتدار" البحرية للجيش الإيراني تنطلق في بحر عمان الوقت- انطلقت اليوم مناورات "اقتدار" البحرية الايرانية بالتحاق سفينة (مكران) الحربية والاسنادية المتعددة المهام، ومدمرة (زره) القاذفة للصواريخ إلى اسطول القوة البحرية للجيش الايراني بحضور رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء باقري وقائد الجيش اللواء موسوي.

روسيا: أمريكا تطبق سياسة العقوبات على الدول غير المرغوب بها الوقت-قال قسطنطين كوساتشيوف، رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي في

هكذا رد جواد ظريف على اتهامات بومبيو حول هجمات 11 أيلول! الوقت-قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيرانية في تصريح صحفي له

علي أكبر ولايتي: المرشد الإيراني لم يكن راضياً منذ البداية على الآلية التي جرى من خلالها وضع الاتفاق الوقت-طالب علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية في مقابلة مع

لهذا السبب استقالة الحكومة الكويتية بعد شهر من تكليفها! الوقت-أعلن طارق المزرم، الناطق باسم الحكومة الكويتية في تغريدة على "تويتر"

هكذا انتقد الاتحاد الأوروبي انتقد تصنيف الإدارة الأميركية لـ"أنصار الله"! الوقت-فالت وسائل اعلامية أوروبية مساء اليوم، بأن الاتحاد الأوروبي انتقد

دونالد ترامب: أنتم سخيفون! الوقت-قال دونالد ترامب، الرئيس الأميركي، أثناء مغادرته البيت الأبيض على متن المروحية

اللجنة الاقتصادية الرابعة المشتركة بين ايران والعراق تبدأ أعمالها الوقت- بدأت في طهران صباح اليوم الثلاثاء اعمال اللجنة الاقتصادية الرابعة المشتركة لتطوير التعاون بين ايران والعراق وتستمر على مدى يومين.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

روسيا: أمريكا تطبق سياسة العقوبات على الدول غير المرغوب بها

هكذا رد جواد ظريف على اتهامات بومبيو حول هجمات 11 أيلول!

هكذا انتقد الاتحاد الأوروبي انتقد تصنيف الإدارة الأميركية لـ"أنصار الله"!

دونالد ترامب: أنتم سخيفون!

العدو الصهيونيّ الحاضر الغائب في حادثة اقتحام الكونغرس.. تهديد إرهابيّ خطير لأمريكا ما هو؟

الكيان الصهيوني يشنّ عدواناً جوياً على مدينة دير الزور والبوكمال

مناورات "اقتدار" البحرية للجيش الإيراني تنطلق في بحر عمان

خلال 24 ساعة.. 167 خرقا جديداً لقوى العدوان في الحديدة اليمنية

الجعفري: عدم اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته يشجع الإرهابيين ورعاتهم على التمادي في جرائمهم

علي أكبر ولايتي: المرشد الإيراني لم يكن راضياً منذ البداية على الآلية التي جرى من خلالها وضع الاتفاق

"مارتن غريفيث".. تواطؤ فاضح مع تحالف العدوان وتجاهل تام لمعاناة اليمنيين

أنصار الله في قائمة الإرهاب الأمريكي المزيفة.. الأهداف والآثار

تويتر تدخل قائمة ازدواجية المعايير.. لماذا تشنّ حرباً ضد ترامب؟

اللواء سلامي: كفّة إيران هي الأرجح أمام أسلحة الأعداء

الكونغرس الأمريكي يبدأ مناقشة إمكانية عزل الرئيس دونالد ترامب

الكيان الصهيونيّ يتمادى في ظلمه وعدوانه.. هل تتحوّل الضفة الغربيّة إلى "غزة" ثانية؟

انهيار البرج العاجي للديمقراطية الأمريكية

قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض

مصادر المسلحين تكشف سبب قصف الجيش التركي للقاعدة الروسية في الحسكة

الحوثي يدعو ترامب إلى الاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي عن الحكم

الاحتلال الأمريكي وسرقة ثروات السوريين

الانتخابات الفلسطينية..التحديات والحلول

قائد كتائب "بابليون" العراقية: الشهيد قاسم سليماني وقف مع المسيحيين حين تخلّت الإدارة الأميركية

القوات العراقية تقبض على إرهابي من (داعش) في بغداد

الرئيس روحاني: ما حدث الليلة الماضية واليوم في أمريكا كان تطرفاً

العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط

مصادر فلسطينة: الانتخابات الفلسطينية في أيار/مايو المقبل!

إيهود باراك يدعو الى عزل نتنياهو كما حدث في أمريكا

اعلام إسرائيلي: كاتبة إماراتية تنضم الى أسرة "إسرائيل هيوم" الإعلامية!

قائد الحرس الثوري يكشف عن قاعدة صواريخ متطورة على سواحل الخليج الفارسي

صراع الإعلام بين الجزيرة والعربية... من المنتصر في هذه الحرب الباردة؟

رواية الشهيد "مغنية" عن الدور الاستراتيجي للجنرال قاسم سليماني في حرب تموز

فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكاً.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة

رفض شعبيّ عارم لزيارة وفد العدو إلى الرباط.. هل تفشل مخططات الكيان في المغرب؟

روح الثورة تعود لتنبض في قلب الشعب السوداني.. ما هو مصير الحكومة العميلة؟

الدكتور زارعي: المقاومة لها جبهة إقليمية قوية ومثل هذه الجبهة أنشأها اللواء سليماني

عندما يكون المجرم هو القاضي تضيع العدالة.. "ترامب" يعفو عن أربعة قتلة ارتكبوا مجازر في العراق

تحذيرات "أنصار الله" للرياض.. عاصفة صاروخية في طريقها إلى الموانئ السعودية

عام علی ضربة عين الأسد.. نظرة على وضع أمريكا في المنطقة

الدور البارز والمميز لـ "الشهيد سليماني" في سوريا ولبنان

بمناسبة الذكرى الـ12 للعدوان الإرهابيّ على غزة.. حماس تؤكّد أنّ الهزيمة تنتظر الكيان في حال كرر غلطته

الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة

تشكيل الحكومة اللبنانية ينتظر مغادرة ترامب

قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض

حزب الله العراق: ندعو الى ضرورة العمل الجاد لإخراج القوّات الأميركيّة

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

وسائل إعلامية فلسطينية: هكذا تصدت المقاومة لتوغل إسرائيلي في خانيونس

الأربعاء 29 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
وسائل إعلامية فلسطينية: هكذا تصدت المقاومة لتوغل إسرائيلي في خانيونس

وسائل إعلامية فلسطينية: هكذا تصدت المقاومة لتوغل إسرائيلي في خانيونس

الوقت-قالت وسائل إعلامية فلسطينية ظهر اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي قد

مواضيع ذات صلة

عندما يحرم الاحتلال الفلسطينيين من لقاح كورونا.. فماذا بعد؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-قالت وسائل إعلامية فلسطينية ظهر اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي قد قصف نقطة للضبط الميداني شرق خانيونس جنوب القطاع.

واشارت وسائل اعلامية أخرى إلى أن مقاومين فلسطينيين أطلقوا النار ظهر اليوم الاربعاء، صوب عدة دبابات متوغلة في أراضي المواطنين الفلسطينيين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأطلق المقاومون النار بعد أن اقتربت الدبابات من حقول المزارعين الفلسطينيين وبدأت بتجريف محاصليهم وتوزيع اخطارات عليهم تطالبهم بتجريف محاصيلهم.

وقامت الدبابات بإطلاق قنابل دخانية في المكان للتغطية على المقاومين.

وكانت 4 دبابات توغلت صباح اليوم الأربعاء لعشرات الأمتار وشرعت بأعمال تسوية وتجريف.

هذا وأشادت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بعملية استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأكّدت الكتائب، أن "المقاومة لن تسمح للاحتلال بالاستمرار في الاعتداءات اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة عمليات التوغل اليومية وتجريف أراضي المواطنين، مشددةً على أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ لسياسة القتل والترهيب الاسرائيلية، وسيواصل مقاومته بكل أشكالها وأنواعها ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه ولجم عدوانه المتواصل".

في المقابل، ادعت وسائل إعلام إسرائيلية أن دبابة إسرائيلية هاجمت موقعاً لحماس، رداً على إطلاق النار باتجاه آلية هندسية تابعة للجيش في الجانب الغربي للسياج الأمني جنوب قطاع غزة.

وقال المحلل العسكري الإسرائيلي يوسي يوشع أن "الحادثة على حدود غزة خطيرة، حيث قام قناص بإطلاق 4 اعيرة نارية على الأقل أصابت بشكل دقيق الزجاج الأمامي المحصن لجرافة الجيش الإسرائيلي".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

قطاع غزة المقاومة الفلسطينية فلسطين المحتلة الاحتلال الإسرائيلي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر
مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي