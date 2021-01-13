وسائل إعلامية فلسطينية: هكذا تصدت المقاومة لتوغل إسرائيلي في خانيونس

الوقت-قالت وسائل إعلامية فلسطينية ظهر اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي قد قصف نقطة للضبط الميداني شرق خانيونس جنوب القطاع.

واشارت وسائل اعلامية أخرى إلى أن مقاومين فلسطينيين أطلقوا النار ظهر اليوم الاربعاء، صوب عدة دبابات متوغلة في أراضي المواطنين الفلسطينيين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأطلق المقاومون النار بعد أن اقتربت الدبابات من حقول المزارعين الفلسطينيين وبدأت بتجريف محاصليهم وتوزيع اخطارات عليهم تطالبهم بتجريف محاصيلهم.

وقامت الدبابات بإطلاق قنابل دخانية في المكان للتغطية على المقاومين.

وكانت 4 دبابات توغلت صباح اليوم الأربعاء لعشرات الأمتار وشرعت بأعمال تسوية وتجريف.

هذا وأشادت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بعملية استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأكّدت الكتائب، أن "المقاومة لن تسمح للاحتلال بالاستمرار في الاعتداءات اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة عمليات التوغل اليومية وتجريف أراضي المواطنين، مشددةً على أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ لسياسة القتل والترهيب الاسرائيلية، وسيواصل مقاومته بكل أشكالها وأنواعها ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه ولجم عدوانه المتواصل".

في المقابل، ادعت وسائل إعلام إسرائيلية أن دبابة إسرائيلية هاجمت موقعاً لحماس، رداً على إطلاق النار باتجاه آلية هندسية تابعة للجيش في الجانب الغربي للسياج الأمني جنوب قطاع غزة.

وقال المحلل العسكري الإسرائيلي يوسي يوشع أن "الحادثة على حدود غزة خطيرة، حيث قام قناص بإطلاق 4 اعيرة نارية على الأقل أصابت بشكل دقيق الزجاج الأمامي المحصن لجرافة الجيش الإسرائيلي".