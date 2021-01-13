نيكولاس مادورو: حكومة فنزويلا البوليفارية تعرض التفاوض المباشر مع اصحاب السندات

الوقت-شدد نيكولاس مادورو، الرئيس الفنزويلي، في حديث له أمام البرلمان الفنزويلي صباح اليوم الأربعاء، على أن هدف بلاده هو رفع سقف انتاجها النفطي في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن حكومته مستعدة للتفاوض مع المستثمرين الدوليين

وتابع الرئيس الفنزويلي: " أقول أمام هذا المجلس إن حكومة فنزويلا البوليفارية تعرض التفاوض المباشر مع اصحاب السندات للتوصّل إلى حلولٍ جديدة، ففنزويلا تريد الوفاء بالتزاماتها، لذا أعلنا رغبتنا في حوارٍ ومفاوضاتٍ وتفاهماتٍ مع المستثمرين الدوليين، عندما تنتهي هذه الجائحة سنكون مستعدّين لاستعادة قدراتنا الإنتاجيّة، وسنكون مستعدّين للتعافي، فهدفنا هو التوصّل إلى إنتاج مليونٍ و500 ألف برميلٍ من النفط في السوق العالميّة مع آليات إنتاجٍ وتمويلٍ وتسويقٍ جديدة".

هذه التصريحات تأتي بعد أيامٍ على تقديم فنزويلا طلباً إلى كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإلغاء تجميد أموالها الحكومية، لتتمكّن من تسديد قيمة اللقاح ضدّ كوفيد- 19، لكنهما رفضا الطلب.

مادورو كشف أن حكومات البرتغال وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، وكذلك المؤسسات المالية في هذه الدول، قامت بتجميد الأموال وحجبت الوصول إلى اللّقاح"، لافتاً إلى أن بلاده طالبت "من خلال منظمة التجارة العالمية بتزويد كاراكاس بالأموال، لكن طلبها رفض".

وكان مادورو قد كشف الشهر الماضي، عن مخطط هجمات جديدة ضد بلاده، واتهم كولومبيا بالوقوف وراءه.

وفي السياق، تحدث عن إحباط مخطط لاغتياله خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، متهماً الاستخبارات الأميركية الكولومبية بالوقوف وراءه.