الحكومة اللبنانية تقدم شكوى للمجتمع الدولي لإدانة الكيان الصهيوني على اعتداءاته

الوقت- قدم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة بناء على توجيهات الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، يوم الثلاثاء، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وللأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش.

وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، فالشكوى المُقدمة ضد الاعتداءات الصهيونية على السيادة اللبنانية عبر الخروقات الجوية المستمرة والخطيرة منذ أيام والتي تعتبر خرقا فاضحا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وأشارت إلى أنه خلال الشكوى التي قدمت عبر مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، فقد طالب وهبة مجلس الأمن الدولي بإدانة إسرائيل على هذه الاعتداءات ووضع حد لها فورا حفاظا على الاستقرار والأمن والسلم في المنطقة.