خلال 24 ساعة.. 167 خرقا جديداً لقوى العدوان في الحديدة اليمنية

الوقت- سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة اليمنية، 167 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الخروقات شملت زحفاً في حيس وخمس غارات لطيران تجسسي على الدريهمي والتحيتا.

وأشار إلى أن من بين الخروقات تحليق طائرة حربية في أجواء الدريهمي و10 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجاح والفازة والتحيتا والدريهمي.

وذكر المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 27 خرقاً بقصف مدفعي و119 خرقاً بالأعيرة النارية.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.