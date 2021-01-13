عبداللهيان: عقوبات أمريكا ضد الحشد الشعبي وفالح الفیاض علامة علی دعمها داعش

الوقت- دان كبير مساعدي رئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية، حسين امير عبداللهيان بشدة، قرار الحكومة الامريكية المتمثل في فرض العقوبات علی رئیس هیئة الحشد الشعبي فالح الفیاض معتبرا هذه الخطوة علامة علی دعم أمریکا لداعش.

وكتب امير عبداللهيان في تغريدة له على حسابه الشخصي في موقع "تويتر" اليوم الأربعاء ، تشكل العقوبات الامريكیة علی فالح الفیاض رئیس هیئة الحشد الشعبي بطل التصدي للارهاب علامة علی دعم الولایات المتحدة الواضح لداعش، قائلا فالح الفیاض هو الآن قائد مقارعة الارهاب والضامن لأمن العراق والمنطقة. البیت الأبیض یغتال أبومهدي المهندس ویقاطع فالح ولکنه یحمي قادة داعش.

وقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض بتهمة صلته بانتهاكات حقوقية وقمع للمتظاهرين في أكتوبر 2019.