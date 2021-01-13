مناورات "اقتدار" البحرية للجيش الإيراني تنطلق في بحر عمان

الوقت- انطلقت اليوم مناورات "اقتدار" البحرية الايرانية بالتحاق سفينة (مكران) الحربية والاسنادية المتعددة المهام، ومدمرة (زره) القاذفة للصواريخ إلى اسطول القوة البحرية للجيش الايراني بحضور رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء باقري وقائد الجيش اللواء موسوي.
وتتضمن المرحلة الاولى من المناورات انتشار القطع البحرية .
وتمثل سفينة "ماكران" قاعدة عائمة للقوات المسلحة البحرية الإيرانية قادرة على حمل 6 مروحيات وعددا من الزوارق العسكرية ومجموعات من القوات الخاصة البحرية.
وتعتبر حاملة المروحيات أكبر سفينة عسكرية في تاريخ إيران ومن المتوقع دخولها قوام القوات البحرية لتنفيذ مهمات في شمال المحيط الهندي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر