العدو الصهيونيّ الحاضر الغائب في حادثة اقتحام الكونغرس.. تهديد إرهابيّ خطير لأمريكا ما هو؟

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  الأربعاء 29 جمادي الاول 1442

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الاحتلال الأمريكي وسرقة ثروات السوريين الوقت- لم يأتي على مر العصور احتلال أقذر من الاحتلال الأمريكي الذي لا يملك ذرة أخلاق واحدة في التعاطي مع شعوب العالم. لديه قدرة لا تصدق بالاعتداء على كرامات الشعوب وسيادة الدول دون أن يرف له جفن، وما فعله في فيتنام ...

الانتخابات الفلسطينية..التحديات والحلول الوقت- حتى كتابة هذه السطور هناك أجواء ايجابية بين حركتي فتح وحماس، على خلفية مبادرة حركة حماس بإجراء انتخابات تشريعية بالتوالي، والجديد اليوم اعلان لجنة الإنتخابات المركزية الفلسطينية جاهزيتها، لاجراء الانتخابات التشريعية في الاراضي الفلسطينية بعد...

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انهيار البرج العاجي للديمقراطية الأمريكية في الواقع، كان دعاة العولمة وجماعات الضغط القوية داخل النظام السياسي غافلين تمامًا عن حقيقة أن البيروقراطية التي أنشأوها ستهمِّش وتعزل قسمًا كبيرًا من المجتمع الأمريكي، وأن هؤلاء المهمشين سوف ينقلبون تدريجياً ضد النظام الديمقراطي الأمريكي.

أخبار

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الجعفري: عدم اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته يشجع الإرهابيين ورعاتهم على التمادي في جرائمهم

الوقت- طالب نائب وزير الخارجية السوري ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، بضرورة مساءلة الدول الداعمة للإرهاب في سورية وإلزامها بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

الحكومة اللبنانية تقدم شكوى للمجتمع الدولي لإدانة الكيان الصهيوني على اعتداءاته الوقت- قدم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة بناء على توجيهات الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، يوم الثلاثاء، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وللأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش.

خلال 24 ساعة.. 167 خرقا جديداً لقوى العدوان في الحديدة اليمنية الوقت- سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة اليمنية، 167 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

عبداللهيان: عقوبات أمريكا ضد الحشد الشعبي وفالح الفیاض علامة علی دعمها داعش الوقت- دان كبير مساعدي رئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية، حسين امير عبداللهيان بشدة، قرار الحكومة الامريكية المتمثل في فرض العقوبات علی رئیس هیئة الحشد الشعبي فالح الفیاض معتبرا هذه الخطوة علامة علی دعم أمریکا لداعش.

الكيان الصهيوني يشنّ عدواناً جوياً على مدينة دير الزور والبوكمال الوقت- شن الكيان الصهيوني بعد منتصف الليل عدواناً جوياً على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال بالريف الجنوبي الشرقي للمحافظة.

مناورات "اقتدار" البحرية للجيش الإيراني تنطلق في بحر عمان الوقت- انطلقت اليوم مناورات "اقتدار" البحرية الايرانية بالتحاق سفينة (مكران) الحربية والاسنادية المتعددة المهام، ومدمرة (زره) القاذفة للصواريخ إلى اسطول القوة البحرية للجيش الايراني بحضور رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء باقري وقائد الجيش اللواء موسوي.

روسيا: أمريكا تطبق سياسة العقوبات على الدول غير المرغوب بها الوقت-قال قسطنطين كوساتشيوف، رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي في

هكذا رد جواد ظريف على اتهامات بومبيو حول هجمات 11 أيلول! الوقت-قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيرانية في تصريح صحفي له

علي أكبر ولايتي: المرشد الإيراني لم يكن راضياً منذ البداية على الآلية التي جرى من خلالها وضع الاتفاق الوقت-طالب علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية في مقابلة مع

لهذا السبب استقالة الحكومة الكويتية بعد شهر من تكليفها! الوقت-أعلن طارق المزرم، الناطق باسم الحكومة الكويتية في تغريدة على "تويتر"

هكذا انتقد الاتحاد الأوروبي انتقد تصنيف الإدارة الأميركية لـ"أنصار الله"! الوقت-فالت وسائل اعلامية أوروبية مساء اليوم، بأن الاتحاد الأوروبي انتقد

دونالد ترامب: أنتم سخيفون! الوقت-قال دونالد ترامب، الرئيس الأميركي، أثناء مغادرته البيت الأبيض على متن المروحية

اللجنة الاقتصادية الرابعة المشتركة بين ايران والعراق تبدأ أعمالها الوقت- بدأت في طهران صباح اليوم الثلاثاء اعمال اللجنة الاقتصادية الرابعة المشتركة لتطوير التعاون بين ايران والعراق وتستمر على مدى يومين.

نواب عراقیون ينتقدون استمرار الوجود الأمريكي وتدخلات واشنطن وقراراتها غير القانونية الوقت- انتقد نواب عراقیون من مختلف الكتل السياسية الصمت الحكومي إزاء استمرار الوجود الأمريكي في العراق وتدخلات واشنطن وقراراتها غير القانونية بحق الرموز الوطنية، مشددين على ضرورة انهاء الوجود الأميركي تنفيذا لقرار البرلمان.

سفير إيران: أمريكا ليست لديها إرادة خاصة بها وتحت ضغط الصهاينة تضع حركة أنصار الله على قائمتها للإرهاب الوقت- أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى اليمن حسن ايرلو، ان الولايات المتحدة ليست لديها إرادة خاصة بها، وتضع حركة أنصار الله على قائمة الإرهاب تحت ضغط الكيان الصهيوني.

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العدو الصهيونيّ الحاضر الغائب في حادثة اقتحام الكونغرس.. تهديد إرهابيّ خطير لأمريكا ما هو؟

الأربعاء 29 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
العدو الصهيونيّ الحاضر الغائب في حادثة اقتحام الكونغرس.. تهديد إرهابيّ خطير لأمريكا ما هو؟

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الوقت- عقب حادثة اقتحام مقر الكونغرس الأمريكيّ من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، أثناء جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للتصديق على فوز الرئيس الجديد جو بايدن الأسبوع المنصرم، تجاهل المحللون الأمريكيون بشكل متعمد صورة ملفتة للنظر في المشهد التاريخيّ الأسود، إذ ظهر العديد من المتظاهرين وهم يحملون علم كيان الاحتلال الصهيونيّ أمام الكونغرس قبل عملية الاقتحام، التي أدت إلى تعليق الجلسة المشتركة إثر احتدام الاشتباكات بين قوات الأمن وأنصار ترامب الذين احتشدوا لساعات رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسيّة.

علم صهيونيّ

أشارت مواقع إخباريّة إلى نقطة حساسة رافقها تعتيم إعلاميّ واضح، تتعلق برفع علم كيان الاحتلال الصهيونيّ في أحداث الشغب الأخيرة في أمريكا، خشية ردود الفعل السلبيّة على هذه المشاركة، بعد أن قوبلت هذه الأحداث برد فعل عنيف من المشرعين والأمريكيين بشكل عام، ولكن الكاتب فيليب فايس أشار في مقال نشره في موقع ” مونداويز” إلى أنّ رفع العلم الصهيونيّ وقتها يؤكد على التحالف بين الجماعات اليمينيّة الأمريكيّة المتطرفة والكيان الصهيونيّ، ذي المنهج الدمويّ والقائم على العنصريّة والكثير من الأفكار المتطرفة.

وفي هذا الشأن، تحدث الكاتب عن حقيقة طريفة تفضح “الاضطراب النفسيّ” للمتطرفين بشكل عام، وهي أنّ الجماعات الأمريكية اليمينيّة تكره اليهود بشكل واضح ولكنها تحب الكيان الصهيونيّ، وأن هذه الجماعات معجبة بكيان الاحتلال الغاصب باعتباره أنموذجاً لدولة “تفوق عرقيّة”، إضافة إلى أنّ العدو الصهيونيّ يشاركهم الآراء ضد الإسلام والمسلمين ومعاداة العرب على وجه التحديد.

من ناحية أخرى، يؤكّد فايس أنّ الكثير من الجماعات الأمريكيّة اليمينية المتطرفة تؤيد الكيان الغاصب لأنها بكل بساطة تريد احتواء اليهود في كيانهم المزعوم بعيداً عن أمريكا، وأشار الكاتب إلى أنّ رسائل دونالد ترامب العنصريّة فيما يتعلق بالمسلمين وذوي الأصول الإسبانيّة والأمريكيين الأفارقة تتماشى مع معتقدات هؤلاء الأشخاص، ولكنه لاحظ أنّ هذه الحسابات السياسيّة المريضة للنصر الانتخابيّ قد تحطمت الآن.

وحول هذا الموضوع، اعتبر فايس أنّ رفع العلم الصهيونيّ أثناء عملية اقتحام الكونغرس ليس من قبيل المصادفة، إذ يشترك الكيان الصهيونيّ الملقب بـ "مستنقع العنصريّة"، مع أولئك الغوغائيين في مبدأ التفوق العنصريّ، وقد أظهرت الصور التي انتشرت يوم الاقتحام حشوداً من المتظاهرين يتخطون الحواجز الأمنيّة خارج المبنى قبل اقتحامه، وشوهد عدد من أنصار ترامب أمام قاعة مجلس الشيوخ بينما شوهد محتجون آخرون وهم يحملون السلاح، وفق ما ذكرت bbc البريطانيّة، ومع وصول ترامب إلى السلطة في أمريكا، باتت المجموعات المسلحة ذات الإيديولوجيا اليمينية جزءاً لا يتجزأ من المشهد السياسيّ الأمريكيّ وبدأت تظهر أكثر فأكثر على الساحة.

وما ينبغي ذكره، أنّ قناة NBC الأمريكيّة ذكرت يوم أمس أنّ جماعات يمينيّة متطرفة دعت لاستهداف مسؤولين حكوميين يوم تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن، وأضافت إن تلك الجماعات المتطرفة تستخدم رسائل مشفرة وغرف محادثة سريّة للتنسيق فيما بينها، مؤكّدة أنّ بعض هؤلاء يشارك معلومات لصناعة قنابل وأسلحة بشكل يدويّ، ووفقاً لوسائل إعلام أمريكيّة، فإنّه يوجد مجموعاتٌ يمينية تستعد لجولة أخرى من الاحتجاجات أثناء تنصيب جو بايدن في العشرين من كانون الثاني الجاري.

جماعات متطرفة

تتخلص أفكار وأهداف تتلك الجماعات المتطرفة بدفاعها عن حق امتلاك السلاح والعداء للحكومة والسلطة والأفكار اليسارية، وبعضها مؤيد للأفكار الداعية بتفوق العرق الأبيض، ولديها ارتباطات بحركات للنازيين الجدد، وتعتبر أن قوات الأمن عملاء حكومة استبداديّة، فيما تحضر أخرى لثورة وطنية أو حرب عرقيّة، وأكثر هذه المجموعات شُهرةً هي مجموعات "ثري بيرسنترز"، و"أوث كيبرز"، و"براود بويز"، وكذلك "بوغالوس بوا"، و"باتريوت براير".

إضافة إلى ذلك يعتنق أصحاب هذه المجموعات في بعض الأحيان أفكار حركة اليمين المتطرف "كاي أنون"، المؤمنة بنظرية المؤامرة، والتي تعتبر أن ترامب يخوض حرباً سريّةً ضد جماعة ليبرالية عالميّة مؤلفة من متحرشين بأطفال وعبدة شياطين، ووفق متخصصين تضم هذه المجموعات آلاف المؤيدين في أنحاء أمريكا، ولديها شبكة تواصل من خلال الرسائل المشفرة عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ.

يشار إلى أنّ مكتب التحقيقات الفيدراليّ الأمريكيّ يعتبر أنّ ناشطي اليمين المتطرف، المعزولين أو المنضوين في جيوب، التهديد الإرهابي المحلي الأكبر في أمريكا منذ عام 2019، ويتهمونهم بالمسؤولية عن وفاة العشرات خلال السنوات الثلاث الماضية، بالمقارنة مع عدد أقل من ضحايا عنف الإسلاميين المتشددين.

وفي هذا الصدد، بيّن مدير مكتب التحقيقات الفيدراليّ، كريستوفر راي، في أيلول الماضي، أنّ المؤمنين بتفوق العرق الأبيض يشكلون التهديد المتطرف الأساسيّ، لكن معظم عمليات العنف القاتلة نفذت من جانب ناشطين مناهضين للسلطة ومناهضين للحكومة، مثل اغتيال شرطيين في كاليفورنيا في أيار المنصرم على يد أحد مؤيدي مجموعة "بوغالو"، النازيين جدداً والفوضويين من اليمين المتطرف، ويهدفون إلى إسقاط الحكومة بحرب أهلية، فيما يُعرف مؤيدوها بارتداء قمصان زاهية فوق الأزياء العسكريّة.

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اقتحام الكونغرس علم اسرائيل دونالد ترامب جماعات اليمين كيان الاحتلال

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