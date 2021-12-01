موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 29 جمادي الاول 1442

إخترنا لكم

الاحتلال الأمريكي وسرقة ثروات السوريين

الاحتلال الأمريكي وسرقة ثروات السوريين الوقت- لم يأتي على مر العصور احتلال أقذر من الاحتلال الأمريكي الذي لا يملك ذرة أخلاق واحدة في التعاطي مع شعوب العالم. لديه قدرة لا تصدق بالاعتداء على كرامات الشعوب وسيادة الدول دون أن يرف له جفن، وما فعله في فيتنام ...

الانتخابات الفلسطينية..التحديات والحلول الوقت- حتى كتابة هذه السطور هناك أجواء ايجابية بين حركتي فتح وحماس، على خلفية مبادرة حركة حماس بإجراء انتخابات تشريعية بالتوالي، والجديد اليوم اعلان لجنة الإنتخابات المركزية الفلسطينية جاهزيتها، لاجراء الانتخابات التشريعية في الاراضي الفلسطينية بعد...

لماذا تتعمّد "اسرائيل" نشر "كورونا" بين المعتقلين الفلسطينيين؟ الوقت- لايمكن استغراب أي تصرف تُقدم عليه اسرائيل ضد الانسانية والبشرية جمعاء، فهي كيان غاصب يهوى القتل والعنف والدمار ونشر الفوضى، وتاريخه يشهد بذلك، وما تفعله سلطات هذا الكيان مع المعتقلين الفلسطينيين في سجونها يأتي...

انهيار البرج العاجي للديمقراطية الأمريكية في الواقع، كان دعاة العولمة وجماعات الضغط القوية داخل النظام السياسي غافلين تمامًا عن حقيقة أن البيروقراطية التي أنشأوها ستهمِّش وتعزل قسمًا كبيرًا من المجتمع الأمريكي، وأن هؤلاء المهمشين سوف ينقلبون تدريجياً ضد النظام الديمقراطي الأمريكي.

الكيان الصهيونيّ يتمادى في ظلمه وعدوانه.. هل تتحوّل الضفة الغربيّة إلى "غزة" ثانية؟ الوقت- بعد الجريمة الإرهابيّة التي قام بها العدو الصهيونيّ الغاصب، في إعدام شاب فلسطينيّ من بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، قرب مفترق "غوش عتصيون" الاستيطانيّ جنوب بيت لحم، أدانت فصائل المقاومة الفلسطينيّة قبل أيام تلك الجريمة النكراء ودعت لتفعيل كل وسائل المقاومة والمواجهة في الضفة الغربيّة المحتلة...

أخبار

روسيا: أمريكا تطبق سياسة العقوبات على الدول غير المرغوب بها

روسيا: أمريكا تطبق سياسة العقوبات على الدول غير المرغوب بها

الوقت-قال قسطنطين كوساتشيوف، رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي في

هكذا رد جواد ظريف على اتهامات بومبيو حول هجمات 11 أيلول! الوقت-قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيرانية في تصريح صحفي له

علي أكبر ولايتي: المرشد الإيراني لم يكن راضياً منذ البداية على الآلية التي جرى من خلالها وضع الاتفاق الوقت-طالب علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية في مقابلة مع

لهذا السبب استقالة الحكومة الكويتية بعد شهر من تكليفها! الوقت-أعلن طارق المزرم، الناطق باسم الحكومة الكويتية في تغريدة على "تويتر"

هكذا انتقد الاتحاد الأوروبي انتقد تصنيف الإدارة الأميركية لـ"أنصار الله"! الوقت-فالت وسائل اعلامية أوروبية مساء اليوم، بأن الاتحاد الأوروبي انتقد

دونالد ترامب: أنتم سخيفون! الوقت-قال دونالد ترامب، الرئيس الأميركي، أثناء مغادرته البيت الأبيض على متن المروحية

اللجنة الاقتصادية الرابعة المشتركة بين ايران والعراق تبدأ أعمالها الوقت- بدأت في طهران صباح اليوم الثلاثاء اعمال اللجنة الاقتصادية الرابعة المشتركة لتطوير التعاون بين ايران والعراق وتستمر على مدى يومين.

نواب عراقیون ينتقدون استمرار الوجود الأمريكي وتدخلات واشنطن وقراراتها غير القانونية الوقت- انتقد نواب عراقیون من مختلف الكتل السياسية الصمت الحكومي إزاء استمرار الوجود الأمريكي في العراق وتدخلات واشنطن وقراراتها غير القانونية بحق الرموز الوطنية، مشددين على ضرورة انهاء الوجود الأميركي تنفيذا لقرار البرلمان.

سفير إيران: أمريكا ليست لديها إرادة خاصة بها وتحت ضغط الصهاينة تضع حركة أنصار الله على قائمتها للإرهاب الوقت- أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى اليمن حسن ايرلو، ان الولايات المتحدة ليست لديها إرادة خاصة بها، وتضع حركة أنصار الله على قائمة الإرهاب تحت ضغط الكيان الصهيوني.

الجهاد الإسلامي: المدخل الصحيح للشراكة الوطنية هو إعادة بناء المنظمة ومؤسساتها الوقت- أكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش اليوم الثلاثاء، أن المدخل الصحيح للشراكة الوطنية هو إعادة بناء المنظمة ومؤسساتها والاتفاق على إدارة الصراع مع الاحتلال بشكل أفضل.

في عمليات شمال سوريا.. مقتل وإصابة عدد من مسلحي ’قسد’ الوقت- أفادت وكالة "سانا" السورية بمقتل وإصابة عدد من مسلحي "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في عمليات استهدفت آلياتهم في الحسكة والرقة.

صحيفة عبرية: مستوطنة تصدّر منتجاتها إلى الإمارات بملصقات "صنع في إسرائيل" الوقت- بدأ المجلس الإقليمي في مستوطنة السامرة بتصدير منتجاته إلى الإمارات بملصقات "صنع في إسرائيل"، الأمر الذي لاقى استحسانا باعتباره "اعترافا بالمستوطنات"، وفقا لصحيفة "جيروزالم بوست".

خرازي ينتقد بشدة رضوخ سيئول للضغوط الأمريكية والمشاركة في الحظر الأمريكي الظالم ضد الشعب الإيراني الوقت- انتقد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية كمال خرازي بشدة نهج الحكومة والشركات الكورية الجنوبية في الرضوخ للضغوط الأمريكية والمشاركة في الحظر الأمريكي الظالم ضد الشعب الإيراني.

إذاعة "103 FM" الإسرائيلية: نتنياهو سيخسر الانتخابات! الوقت- كشف استطلاع للرأي الذي أجرته إذاعة "103 FM" الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين،

ضيف الله الشامي: أميركا تتوج ارهابها ضد اليمنيين باتهامم بالإرهاب! الوقت-شدد ضيف الله الشامي، وزير الإعلام في حكومة صنعاء، في تصريح صحفي له مساء اليوم ا

بعد تعليقها لحساب ترامب...تويتر تخسر المليارات من الدولارات الوقت-أعلنت شركة تويتر مساء اليوم الاثنين أنه خسرت خمسة مليارات دولار م

المعارضة السودانية: للتصعيد ضد السلطة الانتقالية! الوقت-أكد تجمع المهنيين السودانيين، في بيان له مساء الأحد، دخوله مرحلة جديدة من التصعيد

بعد ارتفاع الجنوني لإصابات كورونا في لبنان... حالة طوارئ صحية لـ10 أيام الوقت-أقر المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، مساء اليوم الاثنين قرارً بموجبه تعلن حالة الطوارىء

هكذا رد الحوثي على اعلان بومبيو بوضع انصار الله على قائمة الإرهاب الوقت-أعلن محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن ظهر اليوم الاثنين، إن أميركا

قائد كتائب "بابليون" العراقية: الشهيد قاسم سليماني وقف مع المسيحيين حين تخلّت الإدارة الأميركية الوقت-كشف ريان الكلداني، قائد كتائب "بابليون" المنضوية تحت قيادة "الحشد الشعبي" في تصريح

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الاحتلال الأمريكي وسرقة ثروات السوريين

في عمليات شمال سوريا.. مقتل وإصابة عدد من مسلحي ’قسد’

صحيفة عبرية: مستوطنة تصدّر منتجاتها إلى الإمارات بملصقات "صنع في إسرائيل"

ردّ مزلزل لـ"أنصار الله" عقب الإعلان عن إدراجهم على قائمة الإرهاب.. "أمريكا هي مصدر الإرهاب"

اللجنة الاقتصادية الرابعة المشتركة بين ايران والعراق تبدأ أعمالها

سفير إيران: أمريكا ليست لديها إرادة خاصة بها وتحت ضغط الصهاينة تضع حركة أنصار الله على قائمتها للإرهاب

خلاف سد النهضة إلى الواجهة مجدداً.. إلى متى تستمر المحادثات الثلاثيّة بالفشل؟

خرازي ينتقد بشدة رضوخ سيئول للضغوط الأمريكية والمشاركة في الحظر الأمريكي الظالم ضد الشعب الإيراني

رائحة فساد نتنياهو تأكل جسد الصهاينة.. بعد اليأس من الديمقراطية هل نشهد عاصفة حادّة؟

الجهاد الإسلامي: المدخل الصحيح للشراكة الوطنية هو إعادة بناء المنظمة ومؤسساتها

لهذا السبب استقالة الحكومة الكويتية بعد شهر من تكليفها!

الطائرات المسيرة الأمريكية والصينية والتركية تتساقط كالذباب في السماء اليمنية + فيديو وصور

هل تم التوصل إلى اتفاق بين أنقرة ودمشق ؟

نواب عراقیون ينتقدون استمرار الوجود الأمريكي وتدخلات واشنطن وقراراتها غير القانونية

علي أكبر ولايتي: المرشد الإيراني لم يكن راضياً منذ البداية على الآلية التي جرى من خلالها وضع الاتفاق

العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط

انهيار البرج العاجي للديمقراطية الأمريكية

الكيان الصهيونيّ يتمادى في ظلمه وعدوانه.. هل تتحوّل الضفة الغربيّة إلى "غزة" ثانية؟

لماذا تتعمّد "اسرائيل" نشر "كورونا" بين المعتقلين الفلسطينيين؟

العمليات المشتركة: الجيش العراقي أثبت بإمكانياته الذهنية العالية قدرته على استيعاب أعقد الاسلحة وأكثرها تطوراً

وزير النفط اليمني: قوات التحالف تسرق النفط من ناقلة نفط

تشكيل الحكومة اللبنانية ينتظر مغادرة ترامب

الانتخابات الفلسطينية..التحديات والحلول

هكذا هاجمت السفارة الصينية في بغداد السفارة الأمريكية!

إيهود باراك يدعو الى عزل نتنياهو كما حدث في أمريكا

الحوثي يدعو ترامب إلى الاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي عن الحكم

مصادر المسلحين تكشف سبب قصف الجيش التركي للقاعدة الروسية في الحسكة

العميد قاآني: الشهيد سليماني كان بطلا في الحكمة والعقلانية والعبادة لله وكذلك في المجالات العسكرية

مسؤولون أميركيون يبحثون عزل ترامب والسبب إنه مريض عقليا

المناورات الكبرى لوحدات الطائرات المسيرة للجيش الايراني تشهد تدمير أهداف برية وجوية

فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكاً.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة

رفض شعبيّ عارم لزيارة وفد العدو إلى الرباط.. هل تفشل مخططات الكيان في المغرب؟

الدكتور زارعي: المقاومة لها جبهة إقليمية قوية ومثل هذه الجبهة أنشأها اللواء سليماني

الأمراض النفسية تفتك بالجيش الاسرائيلي.. بداية الانهيار

ما الهدف من إطلاق شائعات التطبيع بين إندونيسيا والكيان الصهيونيّ؟

الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة

ابن سلمان والآمال الواهمة في حدوث معجزة للانتصار في اليمن

عام علی ضربة عين الأسد.. نظرة على وضع أمريكا في المنطقة

رواية الشهيد "مغنية" عن الدور الاستراتيجي للجنرال قاسم سليماني في حرب تموز

لبنان تقف في وجه كي الوعي التطبيعي.. فمتى يستفيق البقية

وزير الدفاع اليمني: لقد حان الوقت لانطلاق معركة التحرر والاستقلال الشاملة

تشكيل الحكومة اللبنانية ينتظر مغادرة ترامب

حزب الله العراق: ندعو الى ضرورة العمل الجاد لإخراج القوّات الأميركيّة

رويترز: جو بايدن سيواصل سياسة العقوبات ولكن سيحدد هدفها

أمير قطر يحسم مصير القاعدة التركية في بلاده.. هل تفشل المصالحة الخليجيّة؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

روسيا: أمريكا تطبق سياسة العقوبات على الدول غير المرغوب بها

الأربعاء 29 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
روسيا: أمريكا تطبق سياسة العقوبات على الدول غير المرغوب بها

روسيا: أمريكا تطبق سياسة العقوبات على الدول غير المرغوب بها

الوقت-قال قسطنطين كوساتشيوف، رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي في

مواضيع ذات صلة

روسيا: ارتفاع اسعار النفط سببه السعودية!

وزير الخارجية الروسي: بايدن سيتعامل بخوف مع روسيا!

أسوشييتد بريس: موظفو البيت الأبيض تراجعوا عن اتهام روسيا بـ"القرصنة"

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-قال قسطنطين كوساتشيوف، رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي في حديث له لوكالة "سبوتنيك" مساء اليوم الثلاثاء، على أنه ليس هناك وجود مبررات حقيقية لاتهامات واشنطن ضد كوبا وإيران، معتبراً أنه بذلك تؤكد الولايات المتحدة فقط ممارسة تطبيق سياسة العقوبات على الدول غير المرغوب بها.

واضاف رئيس اللجنة الدولية إذا كان هناك شيء مستقر في الاضطرابات التي دخلت فيها الولايات المتحدة وسط الانتخابات الفاضحة وجميع الأحداث اللاحقة، فهي مطالبات ثابتة لكوبا وإيران".

كما أشار كوساتشيوف إلى أنه في هذه الحالة "لا توجد بالطبع مبررات حقيقية، ولم تكن واشنطن بحاجة إلى أسباب لفرض قيود منتظمة لفترة طويلة"، مستذكراً أسطر من حكاية إيفان كريلوف الذئب والحمل، "أنت المسؤول عن حقيقة أنني أريد أن آكل".

ووفقاً لكوساتشيوف، فإنه من الصعب قول ما يبدو "أكثر عبثية"، وعلى وجه الخصوص "بعد عمل إرهابي صريح من الدولة ضد قائد القوات الخاصة الإيرانية قاسم سليماني، العمل الذي الذي يفخر به البيت الأبيض".

وأضاف كوساتشيوف "لكن الإشارة إلى العالم كله واضحة بغض النظر عما يحدث في الولايات المتحدة، فإن العقوبات والقمع ضد المرفوضين في الخارج ستظل عاملاً من عوامل تشكيل النظام. وفي الواقع، لم يكن لدينا شك حول هذا".

هذا وأضافت واشنطن كوبا إلى قائمة الدول التي يُزعم أنها "تدعم الإرهاب"، كما جاء في بيان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز ردّ على القرار الأميركي وقال إن بلاده تندد بـ"الانتهازية السياسية" للعقوبات الأميركية الجديدة، معتبراً أنها "تركز على معاقبة الناس وإيذائهم".

وفيما يخص يران، قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، يعتزم استخدام معلومات لاتهام إيران علناً بأن لها صلات بـ"تنظيم القاعدة"، وذلك في إطار تحركه في اللحظات الأخيرة ضد إيران قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

إيران العقوبات على إيران روسيا كوبا العقوبات على كوبا قسطنطين كوساتشوف

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر
مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي