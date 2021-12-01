لهذا السبب استقالة الحكومة الكويتية بعد شهر من تكليفها!

الوقت-أعلن طارق المزرم، الناطق باسم الحكومة الكويتية في تغريدة على "تويتر" اليوم الثلاثاء، إن الوزراء قدموا استقالتهم لرئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الأحمد الصباح ووضعوها تحت تصرفه.

وقال الناطق باسم الحكومة إن رئيس الوزراء استقبل في قصر السيف، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، والوزراء حيث رفعوا للشيخ استقالة كل من أعضاء الحكومة واضعين إياها تحت تصرفه".

وبحسب بيان مركز التواصل الحكومي إن الاستقالة "أتت بعد ما آلت إليه علاقة مجلس الأمة والحكومة ومقتضيات المصلحة الوطنية".

وفي 14 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح أصدر قراراً بإعادة تعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، لتشكيل الحكومة الجديدة واختيار الوزراء المرشحين وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم.

وسبق تشكيل الحكومة الجديدة، إجراء انتخابات لأعضاء مجلس الأمة، حيث أشارت وسائل إعلام كويتية إلى أن الانتخابات أفضت إلى تغيير في تركيبته بلغت 62%، حيث لم ينجح من أعضاء المجلس السابق إلّا 19 نائباً، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

يأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات مجلس الأمة الجديد، في عهد أمير الكويت الجديد الذي تولى زمام الحكم في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد وفاة أخيه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.