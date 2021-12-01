هكذا انتقد الاتحاد الأوروبي انتقد تصنيف الإدارة الأميركية لـ"أنصار الله"!

الوقت-فالت وسائل اعلامية أوروبية مساء اليوم، بأن الاتحاد الأوروبي انتقد تصنيف الإدارة الأميركية لـ"أنصار الله" كـ"منظمة إرهابية".

وبحسب التقارير الأوروبية فان الاتحاد الأوروبي اعتبر أن هذا التصنيف "يجعل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل شامل للصراع اليمني أكثر صعوبة".

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن "القلق بشكل خاص بشأن تأثير هذا القرار على الوضع الإنساني في اليمن الذي يواجه حالياً خطر انتشار المجاعة على نطاق واسع".

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه "لا يزال مقتنعاً بأن الحل السياسي الشامل وحده هو الذي يمكن أن ينهي الصراع في اليمن"، معتبراً أنه "سيواصل تعزيز الحوار بين جميع الأطراف".

وتعليقاً على تصنيف واشنطن، أصدرت رابطة علماء اليمن بياناً اليوم الثلاثاء، نددت فيه بإعلان الولايات المتحدة عزمها تصنيف حركة "أنصار الله" كـ"جماعة إرهابية".

من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة الولايات المتحدة إلى الإسراع في منح الإعفاءات العاجلة، بما يسمح بإيصال المعونات إلى جميع السكان المحتاجين على امتداد البلاد.

ونبّه غوتيريش إلى خطورة تصنيف الولايات المتحدة "أنصار الله" من الناحيتين الإنسانية والسياسية، قائلاً إن "اليمن يعتمد اعتماداً شبه كلي على الاستيراد لتلبية احتياجات سكانه الغذائية".

وزير الإعلام في حكومة صنعاء ضيف الله الشامي، ردّ أمس الإثنين، على القرار الأميركي، وقال إن تصنيف فئة من الشعب اليمني "إرهابيين"، "يعد تتويجاً لجرائمها بحق الشعب اليمني على مدى سنوات العدوان والحصار".

بدوره، قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، إن "أميركا مصدر الإرهاب في العالم"، متهماً سياسة إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب وتصرفاتها بالإرهابية.

ويوم أمس الإثنين، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عزمه على تصنيف حركة "أنصار الله" منظمة إرهابية أجنبية، وذلك بعد إخطار الكونغرس.