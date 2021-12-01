نواب عراقیون ينتقدون استمرار الوجود الأمريكي وتدخلات واشنطن وقراراتها غير القانونية

الوقت- انتقد نواب عراقیون من مختلف الكتل السياسية الصمت الحكومي إزاء استمرار الوجود الأمريكي في العراق وتدخلات واشنطن وقراراتها غير القانونية بحق الرموز الوطنية، مشددين على ضرورة انهاء الوجود الأميركي تنفيذا لقرار البرلمان.

وقال النائب عن تحالف سائرون بدر صائغ، ان "اخراج القوات الأميركية من العراق اصبح ضرورة، خاصة ان الوقت اصبح مناسبا لانهاء وجودها على أراضينا تنفيذا لقرار البرلمان".

من جهته، اكد النائب عن تحالف الفتح مختار محمود ، ان "واشنطن ستواصل تدخلاتها في الشأن العراقي بفرضها العقوبات على بعض الأطراف في ظل صمت الحكومة وعدم اتخاذها موقفا رادعا لما تقوم به الإدارة الأميركية".

الى ذلك، أوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون رعد الماس ان "العراق ليس بحاجة القوات الأميركية خاصة ان المجاميع الإرهابية تدخل الأراضي العراقية امام انظارها من دون ان تتخذ أي موقف لحماية العراق".