سفير إيران: أمريكا ليست لديها إرادة خاصة بها وتحت ضغط الصهاينة تضع حركة أنصار الله على قائمتها للإرهاب

الوقت- أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى اليمن حسن ايرلو، ان الولايات المتحدة ليست لديها إرادة خاصة بها، وتضع حركة أنصار الله على قائمة الإرهاب تحت ضغط الكيان الصهيوني.

وفي تغريدة على تويتر، كتب السفير الايراني،ان الولايات المتحدة ليست لديها إرادة خاصة بها وتحت ضغط الصهاينة تضع حركة أنصار الله على قائمتها للارهاب رغم كونها طرفًا رئيسيًا في المفاوضات اليمنية.

واضاف، ان الكيان الصهيوني الغاصب لا يريد الاستقرار والسلام في اليمن، الا ان شعب اليمن وشعوب المنطقة والاحرار في العالم سيفاجئون إسرائيل وحماتها بمزيد من التأييد لهذه الحركة المباركة.