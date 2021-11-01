ضيف الله الشامي: أميركا تتوج ارهابها ضد اليمنيين باتهامم بالإرهاب!

الوقت-شدد ضيف الله الشامي، وزير الإعلام في حكومة صنعاء، في تصريح صحفي له مساء اليوم الاثنين، على أن القرار الأميركي بتصنيف فئة من الشعب اليمني "إرهابيين"، "يعد تتويجاً لجرائمها بحق الشعب اليمني على مدى سنوات العدوان والحصار"، مضيفاً أن "التصنيف الأميركي لن يؤثر على مسارنا العسكري أو الاجتماعي، بل سنزداد قوة وعزيمة وإصراراً لمواجهة أميركا".

وقال الشامي إن الولايات المتحدة "مارست الإرهاب العسكري والإرهاب بالتدمير والتجويع والحصار ضد اليمنيين"، مؤكداً أن أميركا لم تترك أسلوباً أو طريقاً للقضاء على الشعب اليمني إلا وانتهجته خلال 6 سنوات من العدوان والحصار.

كما لفت إلى أن "الحديث عن تأثيرات القرار الأميركي على المساعدات الدولية ليس بذاك القدر الذي يصورونه، ونحن نعتمد على الله وعلى شعبنا وعلى ما تنتجه أرضنا".

من جهته، قال رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام، إن "أثبتت أميركا طيلة عقود طويلة أنها مركز الإجرام العالمي"، مضيفاً أن أميركا "تتوج فشلها في اليمن بقرارات تافهة وبائسة".

عبد السلام رأى أنه يجب على "الإدارة الأميركية المعرضة للعزل والمحاكمة أن تنشغل بحالها وتفكر في مصيرها".