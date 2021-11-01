بعد ارتفاع الجنوني لإصابات كورونا في لبنان... حالة طوارئ صحية لـ10 أيام

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 27 جمادي الاول 1442

إخترنا لكم

الانتخابات الفلسطينية..التحديات والحلول

الانتخابات الفلسطينية..التحديات والحلول الوقت- حتى كتابة هذه السطور هناك أجواء ايجابية بين حركتي فتح وحماس، على خلفية مبادرة حركة حماس بإجراء انتخابات تشريعية بالتوالي، والجديد اليوم اعلان لجنة الإنتخابات المركزية الفلسطينية جاهزيتها، لاجراء الانتخابات التشريعية في الاراضي الفلسطينية بعد...

لماذا تتعمّد "اسرائيل" نشر "كورونا" بين المعتقلين الفلسطينيين؟ الوقت- لايمكن استغراب أي تصرف تُقدم عليه اسرائيل ضد الانسانية والبشرية جمعاء، فهي كيان غاصب يهوى القتل والعنف والدمار ونشر الفوضى، وتاريخه يشهد بذلك، وما تفعله سلطات هذا الكيان مع المعتقلين الفلسطينيين في سجونها يأتي...

انهيار البرج العاجي للديمقراطية الأمريكية في الواقع، كان دعاة العولمة وجماعات الضغط القوية داخل النظام السياسي غافلين تمامًا عن حقيقة أن البيروقراطية التي أنشأوها ستهمِّش وتعزل قسمًا كبيرًا من المجتمع الأمريكي، وأن هؤلاء المهمشين سوف ينقلبون تدريجياً ضد النظام الديمقراطي الأمريكي.

الكيان الصهيونيّ يتمادى في ظلمه وعدوانه.. هل تتحوّل الضفة الغربيّة إلى "غزة" ثانية؟ الوقت- بعد الجريمة الإرهابيّة التي قام بها العدو الصهيونيّ الغاصب، في إعدام شاب فلسطينيّ من بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، قرب مفترق "غوش عتصيون" الاستيطانيّ جنوب بيت لحم، أدانت فصائل المقاومة الفلسطينيّة قبل أيام تلك الجريمة النكراء ودعت لتفعيل كل وسائل المقاومة والمواجهة في الضفة الغربيّة المحتلة...

العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط الوقت - رغم مرور سنوات على الغزو العسكري الأمريكي للعراق عام 2003 بمبررات كاذبة مثل تدمير أسلحة الدمار الشامل، إلا أن الأبعاد المختلفة للجرائم العسكرية الأمريكية ضد الشعب العراقي لم يتم الكشف عنها بالكامل، حيث تظهر بين الحين والآخر صفحة جديدة من الملف الكبير للعواقب المدمرة لهذه الحرب والقتل الصامت والتدريجي للمواطنين العراقيين على يد الجيش الأمريكي.

أخبار

بعد تعليقها لحساب ترامب...تويتر تخسر المليارات من الدولارات

بعد تعليقها لحساب ترامب...تويتر تخسر المليارات من الدولارات

الوقت-أعلنت شركة تويتر مساء اليوم الاثنين أنه خسرت خمسة مليارات دولار م

بعد ارتفاع الجنوني لإصابات كورونا في لبنان... حالة طوارئ صحية لـ10 أيام الوقت-أقر المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، مساء اليوم الاثنين قرارً بموجبه تعلن حالة الطوارىء

قائد كتائب "بابليون" العراقية: الشهيد قاسم سليماني وقف مع المسيحيين حين تخلّت الإدارة الأميركية الوقت-كشف ريان الكلداني، قائد كتائب "بابليون" المنضوية تحت قيادة "الحشد الشعبي" في تصريح

الحركة العالمية لمقاطعة المنتجات الأمريكية BUP تصدر بيانها الافتتاحي لأعمال سنة 2021 الوقت- الحركة العالمية لمقاطعة المنتجات الأمريكية BUP تصدر بيانها الافتتاحي الخاص بسنة ٢٠٢١ وهذا ما جاء فيه..

جبران باسيل: الحصار المفروض على لبنان هو نتيجة خيارات أخذتها البلاد في مواجهة إسرائيل الوقت- أكد رئيس التبار الوطني الحر اللبناني، جبران باسيل، أن "الحصار المفروض على لبنان هو نتيجة خيارات أخذتها البلاد في مواجهة إسرائيل، مشيرا إلى أن "إسرائيل تريد أن ترى حولها دولا مذهبية وتريد أن يترك المسيحيون المنطقة".

مساعد الرئيس روحاني يعلّق على الأحداث الاخيرة في أمريكا الوقت- علّق مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان على الاحداث الاخيرة في امريكا، معتبرا ان الفضيحة هي نهاية الشعبوي المخادع.

بومبيو: أمريكا ستصنف حركة أنصار الله اليمنية على أنها جماعة ارهابية الوقت- أعلن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، أن أمريكا ستصنف حركة أنصار الله اليمنية على أنها جماعة ارهابية.

الاحتلال الإسرائيلي يشعر بالرعب من حملة ’بلغ’ الالكترونية الوقت- أدخلت حملة "بلغ" الالكترونية الرعب في نفوس جنود الاحتلال الاسرائيلي الأمر الذي دفع قياداته الى اتخاذ مواقف تجاهها والتقليل من شأنها من أجل رفع معنويات قواتهم، فوصفوها بالنصر الوهمي.

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال مسؤول عن تردي حياة الأسير مسالمة الصحية الوقت- حمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن مصير وحياة الأسير حسين مسالمة /37 عاما/ من بيت لحم، بعد الإعلان عن إصابته بسرطان الدم /اللوكيميا/.

الكاظمي والحلبوسي يتباحثان حول قانون الموازنة 2021 الوقت- التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وتباحثا حول قانون الموازنة 2021.

حساب "مجتهد": ابن سلمان يشعر بالإهانة... والسبب؟ الوقت- قال حساب "مجتهد" على موقع تويتر؛ إن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يشعر بالإهانة المقصودة من طرف ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، في عدة قضايا حساسة وكبيرة.

اعلام إسرائيلي: كاتبة إماراتية تنضم الى أسرة "إسرائيل هيوم" الإعلامية! الوقت-قالت القناة "السابعة" الإسرائيلية في تقرير لها نشر اليوم الأحد، أن الكاتبة

حركة حماس: استيراد الإمارات لمنتجات المستوطنات يعطي دفعة لسياسة التهجير التي يمارسها اليمين الصهيوني! الوقت-أعلنت حركة حماس، في بيان لها نشر اليوم صباحا، إنّ بدء شركات من دولة الإمارات

رئيس هيئة الحشد الشعبي: بعد خروج القوات الأجنبية يمكن للعراق أن يعيش بأمان الوقت-أعلن فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، في الحفل التأبيني المركزي

حرس الثورة الإيراني: الخليج الفارسي آمن بالكامل الوقت-شدد العميد علي رضا تنغسيري، قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإيراني،

القناة "13": نتنياهو يستخدم الشاباك للتجسس على قادة المعارضين له! الوقت-نشرت القناة "13" الإسرائيلية صباح اليوم الأحد تقريراً كشفت فيه أن جهاز الأمن العام "الشاباك

رئيس التيار الوطني الحر: كيف يمكن أن يكون هناك لبناني واحد واعياً يفكر في الخضوع لإسرائيل؟ الوقت-شدد جبران باسيل، النائب في البرلمان اللبناني ورئيس التيار الوطني الحر، في مؤتمر صحفي

رئيس مجلس الشورى الإيراني: توقيع بايدن كما توقيع أوباما ليس ضماناً الوقت-قال محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني، في كلمته في بداية جلس

بعد يوم على المصالحة الخليجية...اشتباك قطري اماراتي جديد فما هو؟ الوقت-شن أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي في حكومة قطر، في تغريدة له مساء أمس الجمعة

اليمن: الامم المتحدة تتجاهل معاناة اليمنيين عن قصد! الوقت-شن محمد عبد السلام، رئيس وفد حكومة صنعاء المفاوض، في تغريدة له اليوم

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الحريري في تركيا... هل هو إغراء أم أداة ضغط؟

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال مسؤول عن تردي حياة الأسير مسالمة الصحية

بومبيو: أمريكا ستصنف حركة أنصار الله اليمنية على أنها جماعة ارهابية

الحركة العالمية لمقاطعة المنتجات الأمريكية BUP تصدر بيانها الافتتاحي لأعمال سنة 2021

قائد كتائب "بابليون" العراقية: الشهيد قاسم سليماني وقف مع المسيحيين حين تخلّت الإدارة الأميركية

فرض عقوبات على فالح الفياض... راية أمريكا البيضاء مقابل الحشد الشعبي

بعد 10 أعوام من الحرب الدموية.. هل تشهد سوريا حسماً عسكرياً؟

حبر المصالحة لم يجفّ بعد والخلافات غطّت الأجواء.. هل ستغيّر قطر سياستها الخارجية؟

الانتخابات الفلسطينية..التحديات والحلول

حساب "مجتهد": ابن سلمان يشعر بالإهانة... والسبب؟

مدينة صاروخيّة إيرانية تحت الأرض تهزّ عرش الكيان الإسرائيلي المزيّف.. هل تتوقف إيران عن التطور والتقدم؟

واشنطن تصبّ زيتها على نار الصراعات إرضاء للكيان الصهيونيّ... هذه المرة الصحراء الغربية هدفها!

الاحتلال الإسرائيلي يشعر بالرعب من حملة ’بلغ’ الالكترونية

مساعد الرئيس روحاني يعلّق على الأحداث الاخيرة في أمريكا

جبران باسيل: الحصار المفروض على لبنان هو نتيجة خيارات أخذتها البلاد في مواجهة إسرائيل

العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط

تشكيل الحكومة اللبنانية ينتظر مغادرة ترامب

الكيان الصهيونيّ يتمادى في ظلمه وعدوانه.. هل تتحوّل الضفة الغربيّة إلى "غزة" ثانية؟

خرق لترددات الطيران في أمريكا: سننتقم لسليماني باستهداف الكونغرس!

في ذكرى استشهاد سليماني.. كيف عبّر الفلسطينيون عن وفائهم لبطل المقاومة؟

موريتانيا: التطبيع جرم

قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض

روسيا: ارتفاع اسعار النفط سببه السعودية!

هكذا هاجمت السفارة الصينية في بغداد السفارة الأمريكية!

انهيار البرج العاجي للديمقراطية الأمريكية

الرئيس روحاني: ما حدث الليلة الماضية واليوم في أمريكا كان تطرفاً

الحوثي يدعو ترامب إلى الاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي عن الحكم

لماذا تتعمّد "اسرائيل" نشر "كورونا" بين المعتقلين الفلسطينيين؟

المناورات الكبرى لوحدات الطائرات المسيرة للجيش الايراني تشهد تدمير أهداف برية وجوية

مصادر أمريكية: فوز أوسوف سيمنح بايدن السيطرة على الشيوخ!

فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكاً.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة

"الخوذ البيضاء".. بضاعة غربية منتهية الصلاحية

صراع الإعلام بين الجزيرة والعربية... من المنتصر في هذه الحرب الباردة؟

الدكتور زارعي: المقاومة لها جبهة إقليمية قوية ومثل هذه الجبهة أنشأها اللواء سليماني

رواية الشهيد "مغنية" عن الدور الاستراتيجي للجنرال قاسم سليماني في حرب تموز

روح الثورة تعود لتنبض في قلب الشعب السوداني.. ما هو مصير الحكومة العميلة؟

في ظل الأوضاع المأساويّة.. إلى أين سيصل الإجرام الأمريكيّ بحق السوريين؟

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟

في ذكرى استشهاد سليماني.. كيف عبّر الفلسطينيون عن وفائهم لبطل المقاومة؟

تحذيرات "أنصار الله" للرياض.. عاصفة صاروخية في طريقها إلى الموانئ السعودية

الدور البارز والمميز لـ "الشهيد سليماني" في سوريا ولبنان

"حزب الله العراق": لا نطبع مع "إسرائيل" مهما كانت التحديات... والتطبيع خيانة للإسلام والأمة

وزير الدفاع الإيراني: زيادة بنسبة 256% في ميزانية منظمة البحث التي كان يرأسها زادة

الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة

مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كان

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

بعد ارتفاع الجنوني لإصابات كورونا في لبنان... حالة طوارئ صحية لـ10 أيام

الإثنين 27 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
بعد ارتفاع الجنوني لإصابات كورونا في لبنان... حالة طوارئ صحية لـ10 أيام

بعد ارتفاع الجنوني لإصابات كورونا في لبنان... حالة طوارئ صحية لـ10 أيام

الوقت-أقر المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، مساء اليوم الاثنين قرارً بموجبه تعلن حالة الطوارىء

مواضيع ذات صلة

لماذا تتعمّد "اسرائيل" نشر "كورونا" بين المعتقلين الفلسطينيين؟

عجز الصهاينة عن السيطرة على "كورونا" وتلبية حاجات الناس.. هل سيستقيل "نتنياهو" قريباً ؟

الرئيس الفنزويلي: ترامب يمنعنا من شراء لقاح كورونا

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أقر المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، مساء اليوم الاثنين قرارً بموجبه تعلن حالة الطوارىء الصحية وتقليص حركة المسافرين في المطار لتصبح 20%.

وبحسب بيان المجلس الأعلبى فانه سيتم فرض حظر تجول ومنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس في 14 الحالي ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين في 25 منه.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قال، إن "المأساة التي نراها على أبواب المستشفيات اللبنانية اليوم تتطلب إجراءات جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد".

ودعا عون في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، اليوم الإثنين، إلى إعلان حالة طوارئ صحية في البلاد، لمواجهة تفشي الوباء، وإلى تطبيق إجراءات فورية وعاجلة، للحدّ من المشكلة.

بدوره، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في مستهل الاجتماع، إن "لبنان أمام واقع صحي مخيف".

وأضاف دياب أن "وباء كورونا أَفْلَت من السيطرة على ضبطه بسبب عناد الناس وتمردهم على الإجراءات التي اتخذناها لحماية اللبنانيين"، مشدداً "فلنعترف أن فرض تطبيق الإجراءات لم يكن بمستوى حجم الخطر".

وتابع "اتخذنا تدابير جديدة فيها تشديد أكثر بالإجراءات، والمطلوب من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد بتطبيقها لأن عدم تطبيقها يعني حصول انهيار صحي شامل، لا سمح الله، وأنا متأكد أنكم حريصون على أهلكم اللبنانيين وسوف تقومون بدوركم".

هذا واجتمع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس عون للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد، حيث تشهد البلاد انهياراً على كل الصعد، في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، حيث وصل إلى عتبة التسعة ألاف ليرة.

يذكر أنه وبعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، أعلنت اللجنة الخاصة بفيروس كورونا قبل أسبوع الإقفال التام في البلاد لمدة ثلاثة أسابيع. وأقرّت اللجنة الوزارية المخصصة لدرس إقفال البلاد في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بالإجماع الإقفال الشامل وحظر التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة 5 صباحاً.

وسجل عدد الإصابات منذ ظهور الفيروس في لبنان أكثر من 219 ألف إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات 1606 حالة وفاة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

المجلس الأعلى للدفاع لبنان ميشال عون الرئيس ميشال عون كورونا القطاع الصحي في لبنان

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر
مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي