هكذا رد الحوثي على اعلان بومبيو بوضع انصار الله على قائمة الإرهاب

الوقت-أعلن محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن ظهر اليوم الاثنين، إن أميركا هي مصدر الإرهاب في العالم، متهماً سياسة إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب وتصرفاتها بالإرهابية.

وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن على أن الخطوة الأميركية في تصنيف حركة أنصار الله بأنها منظمة إرهابية هي خطوة مدانة، وأضاف إلى أن ما تقدم عليه واشنطن من سياسات تعبر عن أزمة في التفكير، معلناً عن حق الحركة في الرد على أي تصنيف ينطلق من إدارة ترامب أو من أي إدارة أميركية أخرى.

وشدد محمد علي الحوثي على أن الشعب اليمني لا يكترث للتصنيفات الأميركية لكونها "شريكاً فعلياً في قتله وتجويعه".

وفي سلسلة تغريدات أخرى، قال محمد علي الحوثي إن الإرهاب الذي صدرته الولايات المتحدة الأميركية إلى كل مكان في العالم وصل إلى الكونغرس بفضل سياسات بومبيو ورئيسه ترامب.

وشدد على أن إخطار الكونغرس بإلقاء القبض على مقتحميه سيحقق لبومبيو نتيجة أفضل من إخطاره بتصنيف أنصار الله بالمصطلح العائم الإرهاب، لافتاً إلى أن الإرهاب الأميركي هو من قتل أطفال اليمن وجوعهم.

الحوثي وفي إحدى تغريداته، نشر مقطعاً لزعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي يقول فيه: " لا يخيفنا لا مجلس الأمن، ولا الدول العشر، ولا أي قوة طاغية أو مستكبر ،لإننا نحمل ثقافة ورؤية وروحية و عزيمة".

تصريحات محمد علي الحوثي جاءت رداً على إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم، عزمه على تصنيف حركة "أنصار الله" منظمة إرهبية أجنبية، وذلك بعد إخطار الكونغرس.

يومبيو قال: "أعتزم إدراج 3 من قادة جماعة أنصار الله وهم عبد الملك الحوثي، عبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم، على قائمة الإرهابيين الدوليين".

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، صنفت وزارة الخارجية الأميركية حركة "أنصار الله" ضمن الكيانات ذات اهتمام خاص أو "قلق خاص".