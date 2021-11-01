موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 27 جمادي الاول 1442

إخترنا لكم

الانتخابات الفلسطينية..التحديات والحلول

الانتخابات الفلسطينية..التحديات والحلول الوقت- حتى كتابة هذه السطور هناك أجواء ايجابية بين حركتي فتح وحماس، على خلفية مبادرة حركة حماس بإجراء انتخابات تشريعية بالتوالي، والجديد اليوم اعلان لجنة الإنتخابات المركزية الفلسطينية جاهزيتها، لاجراء الانتخابات التشريعية في الاراضي الفلسطينية بعد...

لماذا تتعمّد "اسرائيل" نشر "كورونا" بين المعتقلين الفلسطينيين؟ الوقت- لايمكن استغراب أي تصرف تُقدم عليه اسرائيل ضد الانسانية والبشرية جمعاء، فهي كيان غاصب يهوى القتل والعنف والدمار ونشر الفوضى، وتاريخه يشهد بذلك، وما تفعله سلطات هذا الكيان مع المعتقلين الفلسطينيين في سجونها يأتي...

انهيار البرج العاجي للديمقراطية الأمريكية في الواقع، كان دعاة العولمة وجماعات الضغط القوية داخل النظام السياسي غافلين تمامًا عن حقيقة أن البيروقراطية التي أنشأوها ستهمِّش وتعزل قسمًا كبيرًا من المجتمع الأمريكي، وأن هؤلاء المهمشين سوف ينقلبون تدريجياً ضد النظام الديمقراطي الأمريكي.

الكيان الصهيونيّ يتمادى في ظلمه وعدوانه.. هل تتحوّل الضفة الغربيّة إلى "غزة" ثانية؟ الوقت- بعد الجريمة الإرهابيّة التي قام بها العدو الصهيونيّ الغاصب، في إعدام شاب فلسطينيّ من بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، قرب مفترق "غوش عتصيون" الاستيطانيّ جنوب بيت لحم، أدانت فصائل المقاومة الفلسطينيّة قبل أيام تلك الجريمة النكراء ودعت لتفعيل كل وسائل المقاومة والمواجهة في الضفة الغربيّة المحتلة...

العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط الوقت - رغم مرور سنوات على الغزو العسكري الأمريكي للعراق عام 2003 بمبررات كاذبة مثل تدمير أسلحة الدمار الشامل، إلا أن الأبعاد المختلفة للجرائم العسكرية الأمريكية ضد الشعب العراقي لم يتم الكشف عنها بالكامل، حيث تظهر بين الحين والآخر صفحة جديدة من الملف الكبير للعواقب المدمرة لهذه الحرب والقتل الصامت والتدريجي للمواطنين العراقيين على يد الجيش الأمريكي.

أخبار

الاحتلال الإسرائيلي يشعر بالرعب من حملة ’بلغ’ الالكترونية

الاحتلال الإسرائيلي يشعر بالرعب من حملة ’بلغ’ الالكترونية

الوقت- أدخلت حملة "بلغ" الالكترونية الرعب في نفوس جنود الاحتلال الاسرائيلي الأمر الذي دفع قياداته الى اتخاذ مواقف تجاهها والتقليل من شأنها من أجل رفع معنويات قواتهم، فوصفوها بالنصر الوهمي.

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال مسؤول عن تردي حياة الأسير مسالمة الصحية الوقت- حمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن مصير وحياة الأسير حسين مسالمة /37 عاما/ من بيت لحم، بعد الإعلان عن إصابته بسرطان الدم /اللوكيميا/.

الكاظمي والحلبوسي يتباحثان حول قانون الموازنة 2021 الوقت- التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وتباحثا حول قانون الموازنة 2021.

حساب "مجتهد": ابن سلمان يشعر بالإهانة... والسبب؟ الوقت- قال حساب "مجتهد" على موقع تويتر؛ إن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يشعر بالإهانة المقصودة من طرف ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، في عدة قضايا حساسة وكبيرة.

اعلام إسرائيلي: كاتبة إماراتية تنضم الى أسرة "إسرائيل هيوم" الإعلامية! الوقت-قالت القناة "السابعة" الإسرائيلية في تقرير لها نشر اليوم الأحد، أن الكاتبة

حركة حماس: استيراد الإمارات لمنتجات المستوطنات يعطي دفعة لسياسة التهجير التي يمارسها اليمين الصهيوني! الوقت-أعلنت حركة حماس، في بيان لها نشر اليوم صباحا، إنّ بدء شركات من دولة الإمارات

رئيس هيئة الحشد الشعبي: بعد خروج القوات الأجنبية يمكن للعراق أن يعيش بأمان الوقت-أعلن فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، في الحفل التأبيني المركزي

حرس الثورة الإيراني: الخليج الفارسي آمن بالكامل الوقت-شدد العميد علي رضا تنغسيري، قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإيراني،

القناة "13": نتنياهو يستخدم الشاباك للتجسس على قادة المعارضين له! الوقت-نشرت القناة "13" الإسرائيلية صباح اليوم الأحد تقريراً كشفت فيه أن جهاز الأمن العام "الشاباك

رئيس التيار الوطني الحر: كيف يمكن أن يكون هناك لبناني واحد واعياً يفكر في الخضوع لإسرائيل؟ الوقت-شدد جبران باسيل، النائب في البرلمان اللبناني ورئيس التيار الوطني الحر، في مؤتمر صحفي

رئيس مجلس الشورى الإيراني: توقيع بايدن كما توقيع أوباما ليس ضماناً الوقت-قال محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني، في كلمته في بداية جلس

بعد يوم على المصالحة الخليجية...اشتباك قطري اماراتي جديد فما هو؟ الوقت-شن أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي في حكومة قطر، في تغريدة له مساء أمس الجمعة

اليمن: الامم المتحدة تتجاهل معاناة اليمنيين عن قصد! الوقت-شن محمد عبد السلام، رئيس وفد حكومة صنعاء المفاوض، في تغريدة له اليوم

الزعيم الكوري الشمالي: أمريكا هي "العدوّ الأكبر" لأمتنا! الوقت-أعلن كيم جونغ أون، الزعيم الكوري الشمالي، صباح اليوم السبت خلال خطاب له أمام المؤتمر

رئيسة مجلس النواب الأميركي: لمساءلة ترامب ما لم يقدم استقالته! الوقت-أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي، في بيان لها مساء اليوم السبت

الرئيس الايراني: نرفض تجارب الخارج على مواطنينا! الوقت-قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، ظهر اليوم السبت خلال اجتماع اللجنة الوطنية

حركة "أنصار الله" حول العقوبات الأمريكية على الفياض: خطوة عدائيّة جديدة تجاه العراق! الوقت-نددت حركة "أنصار الله" اليمنيّة مساء اليوم السبت في بيان لها فرض وزارة الخزان

التنمية التجارية الايرانية: الصادرات للصين والعراق تحسنت بعد انكماش حاد الوقت- أعلن مساعد شؤون الاسواق التصديرية بمنظمة التنمية التجارية الايرانية، أن الصادرات للصين والعراق تحسنت بعد انكماش حاد في الفترة من 20 آذار حتى 20 أيلول 2020.

مصادر المسلحين تكشف سبب قصف الجيش التركي للقاعدة الروسية في الحسكة الوقت- كشفت احدى الجماعات المسلحة الموالية لتركيا عما اسمته السبب الحقيقي وراء استهداف القاعدة الروسية في ريف الحسكة السورية.

بمشاركة أكثر من 700 قطعة بحرية.. التعبئة البحرية الإيرانية تجري استعراضاً في الخليج الفارسي الوقت- أجرت التعبئة البحرية ووحدات من القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية استعراضاً في الخليج الفارسي، شارك فيه أكثر من 700 قطعة بحرية.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

رئيس التيار الوطني الحر: كيف يمكن أن يكون هناك لبناني واحد واعياً يفكر في الخضوع لإسرائيل؟

الاحتلال الإسرائيلي يشعر بالرعب من حملة ’بلغ’ الالكترونية

رئيس هيئة الحشد الشعبي: بعد خروج القوات الأجنبية يمكن للعراق أن يعيش بأمان

القناة "13": نتنياهو يستخدم الشاباك للتجسس على قادة المعارضين له!

الحريري في تركيا... هل هو إغراء أم أداة ضغط؟

صنعاء تستقبل المئات من المغرر بهم.. الانتصارات اليمنية اسقطت أقنعة تحالف العدوان الخبيثة

اعلام إسرائيلي: كاتبة إماراتية تنضم الى أسرة "إسرائيل هيوم" الإعلامية!

حبر المصالحة لم يجفّ بعد والخلافات غطّت الأجواء.. هل ستغيّر قطر سياستها الخارجية؟

تركيا وباكستان.. بين التعاون الدفاعي والإنتاج المشترك للمسلسلات التلفزيونية

الكاظمي والحلبوسي يتباحثان حول قانون الموازنة 2021

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال مسؤول عن تردي حياة الأسير مسالمة الصحية

رئيس مجلس الشورى الإيراني: توقيع بايدن كما توقيع أوباما ليس ضماناً

حساب "مجتهد": ابن سلمان يشعر بالإهانة... والسبب؟

الانتخابات الفلسطينية..التحديات والحلول

حركة حماس: استيراد الإمارات لمنتجات المستوطنات يعطي دفعة لسياسة التهجير التي يمارسها اليمين الصهيوني!

قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض

الكيان الصهيونيّ يتمادى في ظلمه وعدوانه.. هل تتحوّل الضفة الغربيّة إلى "غزة" ثانية؟

خرق لترددات الطيران في أمريكا: سننتقم لسليماني باستهداف الكونغرس!

هكذا هاجمت السفارة الصينية في بغداد السفارة الأمريكية!

إيهود باراك يدعو الى عزل نتنياهو كما حدث في أمريكا

مصادر أمريكية: فوز أوسوف سيمنح بايدن السيطرة على الشيوخ!

الرئيس روحاني: ما حدث الليلة الماضية واليوم في أمريكا كان تطرفاً

بعد حصدهم الأغلبية في الشيوخ... زعيم الديمقراطيين يطلب بعزل ترامب!

القوات العراقية تقبض على إرهابي من (داعش) في بغداد

المناورات الكبرى لوحدات الطائرات المسيرة للجيش الايراني تشهد تدمير أهداف برية وجوية

أول مناورات قتالية مشتركة وكبرى للطائرات المسيرة الإيرانية تبدأ اليوم

رجال الأعمال والتجار "الإسرائيليون" يتظاهرون ضد الاغلاق في تل أبيب

اللواء الموشكي يدين استمرار غارات طيران العدوان وقصف مرتزقته واستهداف المواطنين

عام علی ضربة عين الأسد.. نظرة على وضع أمريكا في المنطقة

روسيا: ارتفاع اسعار النفط سببه السعودية!

روح الثورة تعود لتنبض في قلب الشعب السوداني.. ما هو مصير الحكومة العميلة؟

رواية الشهيد "مغنية" عن الدور الاستراتيجي للجنرال قاسم سليماني في حرب تموز

"حزب الله العراق": لا نطبع مع "إسرائيل" مهما كانت التحديات... والتطبيع خيانة للإسلام والأمة

الغواصات الإيرانية والاستعداد لخوض معارك عابرة للمنطقة

ابن سلمان والآمال الواهمة في حدوث معجزة للانتصار في اليمن

الدور البارز والمميز لـ "الشهيد سليماني" في سوريا ولبنان

لبنان تقف في وجه كي الوعي التطبيعي.. فمتى يستفيق البقية

الأمراض النفسية تفتك بالجيش الاسرائيلي.. بداية الانهيار

بمناسبة الذكرى الـ12 للعدوان الإرهابيّ على غزة.. حماس تؤكّد أنّ الهزيمة تنتظر الكيان في حال كرر غلطته

العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط

قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض

رفض شعبيّ عارم لزيارة وفد العدو إلى الرباط.. هل تفشل مخططات الكيان في المغرب؟

عام علی ضربة عين الأسد.. نظرة على وضع أمريكا في المنطقة

إصابة يمنيين اثنين بقصف صاروخي للعدوان السعودي في صعدة

نتنياهو يعيّن رئيساً جديداً للموساد "من دون إبلاغ غانتس"!

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

الانتخابات الفلسطينية..التحديات والحلول

الإثنين 27 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
الانتخابات الفلسطينية..التحديات والحلول
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- حتى كتابة هذه السطور هناك أجواء ايجابية بين حركتي فتح وحماس، على خلفية مبادرة حركة حماس بإجراء انتخابات تشريعية بالتوالي، والجديد اليوم اعلان لجنة الإنتخابات المركزية الفلسطينية جاهزيتها، لاجراء الانتخابات التشريعية في الاراضي الفلسطينية بعد صدور المرسوم الرئاسي بـ 120 يوما، ويعتقد البعض أن معوقات كثيرة ستواجه هذه اللجنة، أهمها اجراء الانتخابات في القدس، في ظل تأكيدات الاحتلال على عدم السماح بإجرائها في المدينة المقدسة.

ما هي تفاصيل التوافق بين فتح وحماس؟

الجميع متحمس لأن ينتهي الخلاف بين فتح وحماس وهناك بوادر ايجابية في الاجواء، بعد أن كان الحوار بين الطرفين توقف عند نقطة التتالي والتزامن في الانتخابات، إذ أرادت "حماس" أنّ تكون الانتخابات عامة وشاملة وفي وقت واحد، غير أنّ السلطة وحركة "فتح" أرادتاها متتالية، بدءاً بانتخابات المجلس التشريعي ومن ثم الرئاسة. وكانت تتجاهل الحديث عن انتخابات المجلس الوطني. ونتيجة لغياب الثقة بين الطرفين انفضّت جلسات حوار القاهرة بكثير من التشنّج وبالعودة إلى التراشق الإعلامي. لكن بعد أيام فقط، حصلت "حماس" على ما كانت تنتظره: وعود من دول صديقة تؤكد إجراء السلطة الفلسطينية كل الاستحقاقات الانتخابية، بدءاً من التشريعية، مروراً بالرئاسة، وصولاً إلى انتخابات المجلس الوطني، وذلك في مدة أقصاها ستة أشهر. وفي كثير من الأوقات، كانت "حماس" تخشى أنّ يتم اقتصار الخروج من الحالة الفلسطينية الراهنة بالذهاب إلى انتخابات تشريعية فقط، وهو ما يعني نزع الشرعية عنها، ولا سيما أنها صاحبة الأغلبية في آخر انتخابات برلمانية في عام 2006.

قراءة للمرحلة المقبلة

أولاً: هناك تخوف من دون ادنى شك من فشل الانتخابات وعدم قدرتها على رأب الصدع بين الأطراف الفلسطينية، ولكن البعض لا يزال يملك أملاً ولو صغيراً بأن يمهد الاتفاق الجديد لحالة فلسطينية جديدة ونقلة نوعية تضع الفلسطينيين على المسار الصحيح، لأن وحدة الفلسطينيين هي الحل للخروج من الأزمات العالقة والتي تفرضها اسرائيل بمساعدة بعض الانظمة العربية، وحتى الفلسطينيين أنفسهم يعلمون تماما أنه من دون وحدة لن يكون هناك انفراجة.

ثانياً: في حال فشلت الانتخابات المقبلة سيكون الفلسطينيين في مأزق حقيقي لأن ذلك سيوسع الهوة وسيصبح من الصعب جدا تنظيم الأمور، وسيكون أمل الفلسطينيين ذهب هباء منثورا، لذلك على جميع الاطراف ان تعي جيدا خطورة الفشل في مثل هذه المرحلة.

ثالثاً: لاشك بأن العدو الصهيوني سيستمر في محاولة إفشال الانتخابات الفلسطينية ولن يسمح بإجرائها في مدينة القدس، وبالتالي على القيادات الفلسطينية ان تجد الحلول لمثل هذه المعضلة. ومن أبرز العقبات الأخرى محكمة الانتخابات التي لم تنجز، والأمن المشرف على تنفيذها ومتابعتها، في ظل عدم اعتراف السلطة الفلسطينية بأمن غزة الذي تديره "حماس"، وهامش الحرية الممنوح للطرف الآخر، لا سيما لـ"حماس" في الضفة الغربية، إضافة إلى عقبات خارجية متوقعة أبرزها رفض الاحتلال الإسرائيلي إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، ووصول الرئيس الأمريكي الجديد الذي يعتقد البعض انه سيساهم في تخفيف حدة التوتر التي فرضها الرئيس الامريكي دونالد ترامب ولكن من يستطيع التنبوء ان كان بالفعل يريد أن يفعل ذلك، ما هي الضمانات؟.

رابعاً: الانتخابات ضرورية لقيادتي فتح وحماس، لكونها تمنحهم شرعية من جديد، والانتخابات من حيث المبدأ هي الأداة الأمثل للوصول إلى وحدة وطنية فلسطينية حقيقية، إلا أن الفصائل والقوى، طالما ارتضت فيما بينها الاحتكام إلى صندوق الانتخابات، فعليها تحمل النتائج فيما بعد. وهنا يؤكد خبير أن التوافقات الوطنية وبناء النظام السياسي بكل جزئياته هي السبيل الأمثل للوصول إلى حلول جدية للحالة الفلسطينية الراهنة، محذراً من الاجتزاء والفصل ما بين منظمة التحرير ككيان مستقل لا ينبغي اعادة بنائها وبين السلطة، فالمطلوب فلسطينياً هو إعادة بناء النظام السياسي بشكل كامل، سواء السلطة أو المنظمة.

خامساً: حركة حماس على الرغم من موقفها المعارض للمفاوضات إلا أنها لا تريد أن تحمل نفسها مسؤولية تعطيل مسار الحوار الفلسطيني من أجل المصالحة ولا تريد أن تكون خارج إطار انتخابات مفترض أنها تمنح الشرعية للكل وتشكل بداية للشراكة السياسية والاندماج في النظام السياسي، وبالتالي فإن الانتخابات هي المخرج الحقيقي لهذه الأزمة والتي ستزيل الحجر الأصعب في مسار التقارب الفلسطيني.

سادساً: هناك خشية من شنّ إسرائيل حرباً على غزة في هذه المرحلة لجعل دماء الفلسطينيين مادة للمنافسة الانتخابية بين اليمين واليمين المتشدد، بالتالي فإن الذهاب إلى المصالحة والانتخابات والبدء في تجديد مؤسسات منظمة التحرير من شأنه أن يجنب غزة مثل هذا التصعيد.

في الختام؛ الفلسطينيون أمام استحقاق كبير وعليهم ان يكونوا على قدر صعوبة هذه المرحلة، لأن وحدتهم هي الحل وكل ما عجا ذلك سيؤدي لا محالة إلى مزيد من الانقسام والتشرذم وهذا ما تريده اسرائيل وتعمل عليه.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

فلسطين حماس فتح القدس محمود عباس اسماعيل هنية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر
مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي