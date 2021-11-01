الاحتلال الإسرائيلي يشعر بالرعب من حملة ’بلغ’ الالكترونية

الوقت- أدخلت حملة "بلغ" الالكترونية الرعب في نفوس جنود الاحتلال الاسرائيلي الأمر الذي دفع قياداته الى اتخاذ مواقف تجاهها والتقليل من شأنها من أجل رفع معنويات قواتهم، فوصفوها بالنصر الوهمي.

وعلق المتحدث باسم جيش الإحتلال أفيخاي أدرعي على حملة أطلقها نشطاء لبنانيون في موقع تويتر، تحت وسم "بلّغ"، واصفا هذه الحملات بأنها "نصر وهمي".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب أدرعي: "وتبقى حملة حزب الله ضد كلمتنا كزوبعة في فنجان، لأننا على يقين من وعي الشعوب والمتابعين من مخطط وكيل إيران الأول في المنطقة".

وأضاف: "لهم نقول: حملاتكم كمغامراتكم نصر وهمي".

وأرفق تغريدته بوسم: "بلغ هم الخاسرون". وذلك ردا على وسم "بلغ" الذي أطلقه النشطاء في لبنان.

وكان ناشطون قد أطلقوا حملة تغريدات على موقع "تويتر" تحمل وسم: "بلّغ"، إضافة إلى الوسمين "المصافحة اعتراف" و"التطبيع خيانة".

وبحسب النشطاء، فإن الحملة تهدف التبليغ عن الحسابات الإسرائيلية وحظرها، بما فيها حساب أدرعي، وذلك لتفادي التفاعل مع الحسابات الإسرائيلية على موقع "تويتر".