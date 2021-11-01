حساب "مجتهد": ابن سلمان يشعر بالإهانة... والسبب؟

الوقت- قال حساب "مجتهد" على موقع تويتر؛ إن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يشعر بالإهانة المقصودة من طرف ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، في عدة قضايا حساسة وكبيرة.

وفي عدة تغريدات، قال إن أبرز القضايا التي يشعر فيها ابن سلمان بالإهانة، العلاقة مع تركيا، وسحب وديعة باكستان، وتفجير عدن في اليمن.

ولفت إلى أن ابن سلمان تحمس لمقاطعة تركيا إرضاء لابن زايد، واستخدم أمن الدولة، وعددا من الوزارات، إلى جانب الذباب الإلكتروني لمنع التبادل التجاري مع تركيا، أما الأخير فقد انفتح على تركيا اقتصاديا، وسياحيا، وافتتح هناك عددا من المجمعات التجارية وسلاسل المطاعم.

وحول الوديعة الباكستانية، قال إن ابن سلمان تحمس لمشاريع ابن زايد التطبيعية، وضغط على باكستان لإقامة علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وعندما رفضت طلب وديعة بـ 2 مليار دولار، ليكتشف لاحقا أن ابن زايد يتفاوض مع الباكستانيين لتعويض الوديعة.

أما الأمر الذي قال إنه "دمر نفسية ابن سلمان" فهو تفجير عدن في اليمن، الذي ثبت أن للإمارات يدا فيه.