مدينة صاروخيّة إيرانية تحت الأرض تهزّ عرش الكيان الإسرائيلي المزيّف.. هل تتوقف إيران عن التطور والتقدم؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 27 جمادي الاول 1442

إخترنا لكم

الانتخابات الفلسطينية..التحديات والحلول

الانتخابات الفلسطينية..التحديات والحلول الوقت- حتى كتابة هذه السطور هناك أجواء ايجابية بين حركتي فتح وحماس، على خلفية مبادرة حركة حماس بإجراء انتخابات تشريعية بالتوالي، والجديد اليوم اعلان لجنة الإنتخابات المركزية الفلسطينية جاهزيتها، لاجراء الانتخابات التشريعية في الاراضي الفلسطينية بعد...

لماذا تتعمّد "اسرائيل" نشر "كورونا" بين المعتقلين الفلسطينيين؟ الوقت- لايمكن استغراب أي تصرف تُقدم عليه اسرائيل ضد الانسانية والبشرية جمعاء، فهي كيان غاصب يهوى القتل والعنف والدمار ونشر الفوضى، وتاريخه يشهد بذلك، وما تفعله سلطات هذا الكيان مع المعتقلين الفلسطينيين في سجونها يأتي...

انهيار البرج العاجي للديمقراطية الأمريكية في الواقع، كان دعاة العولمة وجماعات الضغط القوية داخل النظام السياسي غافلين تمامًا عن حقيقة أن البيروقراطية التي أنشأوها ستهمِّش وتعزل قسمًا كبيرًا من المجتمع الأمريكي، وأن هؤلاء المهمشين سوف ينقلبون تدريجياً ضد النظام الديمقراطي الأمريكي.

الكيان الصهيونيّ يتمادى في ظلمه وعدوانه.. هل تتحوّل الضفة الغربيّة إلى "غزة" ثانية؟ الوقت- بعد الجريمة الإرهابيّة التي قام بها العدو الصهيونيّ الغاصب، في إعدام شاب فلسطينيّ من بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، قرب مفترق "غوش عتصيون" الاستيطانيّ جنوب بيت لحم، أدانت فصائل المقاومة الفلسطينيّة قبل أيام تلك الجريمة النكراء ودعت لتفعيل كل وسائل المقاومة والمواجهة في الضفة الغربيّة المحتلة...

العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط الوقت - رغم مرور سنوات على الغزو العسكري الأمريكي للعراق عام 2003 بمبررات كاذبة مثل تدمير أسلحة الدمار الشامل، إلا أن الأبعاد المختلفة للجرائم العسكرية الأمريكية ضد الشعب العراقي لم يتم الكشف عنها بالكامل، حيث تظهر بين الحين والآخر صفحة جديدة من الملف الكبير للعواقب المدمرة لهذه الحرب والقتل الصامت والتدريجي للمواطنين العراقيين على يد الجيش الأمريكي.

أخبار

الحركة العالمية لمقاطعة المنتجات الأمريكية BUP تصدر بيانها الافتتاحي لأعمال سنة 2021

الحركة العالمية لمقاطعة المنتجات الأمريكية BUP تصدر بيانها الافتتاحي لأعمال سنة 2021

الوقت- الحركة العالمية لمقاطعة المنتجات الأمريكية BUP تصدر بيانها الافتتاحي الخاص بسنة ٢٠٢١ وهذا ما جاء فيه..

جبران باسيل: الحصار المفروض على لبنان هو نتيجة خيارات أخذتها البلاد في مواجهة إسرائيل الوقت- أكد رئيس التبار الوطني الحر اللبناني، جبران باسيل، أن "الحصار المفروض على لبنان هو نتيجة خيارات أخذتها البلاد في مواجهة إسرائيل، مشيرا إلى أن "إسرائيل تريد أن ترى حولها دولا مذهبية وتريد أن يترك المسيحيون المنطقة".

مساعد الرئيس روحاني يعلّق على الأحداث الاخيرة في أمريكا الوقت- علّق مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان على الاحداث الاخيرة في امريكا، معتبرا ان الفضيحة هي نهاية الشعبوي المخادع.

بومبيو: أمريكا ستصنف حركة أنصار الله اليمنية على أنها جماعة ارهابية الوقت- أعلن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، أن أمريكا ستصنف حركة أنصار الله اليمنية على أنها جماعة ارهابية.

الاحتلال الإسرائيلي يشعر بالرعب من حملة ’بلغ’ الالكترونية الوقت- أدخلت حملة "بلغ" الالكترونية الرعب في نفوس جنود الاحتلال الاسرائيلي الأمر الذي دفع قياداته الى اتخاذ مواقف تجاهها والتقليل من شأنها من أجل رفع معنويات قواتهم، فوصفوها بالنصر الوهمي.

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال مسؤول عن تردي حياة الأسير مسالمة الصحية الوقت- حمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن مصير وحياة الأسير حسين مسالمة /37 عاما/ من بيت لحم، بعد الإعلان عن إصابته بسرطان الدم /اللوكيميا/.

الكاظمي والحلبوسي يتباحثان حول قانون الموازنة 2021 الوقت- التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وتباحثا حول قانون الموازنة 2021.

حساب "مجتهد": ابن سلمان يشعر بالإهانة... والسبب؟ الوقت- قال حساب "مجتهد" على موقع تويتر؛ إن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يشعر بالإهانة المقصودة من طرف ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، في عدة قضايا حساسة وكبيرة.

اعلام إسرائيلي: كاتبة إماراتية تنضم الى أسرة "إسرائيل هيوم" الإعلامية! الوقت-قالت القناة "السابعة" الإسرائيلية في تقرير لها نشر اليوم الأحد، أن الكاتبة

حركة حماس: استيراد الإمارات لمنتجات المستوطنات يعطي دفعة لسياسة التهجير التي يمارسها اليمين الصهيوني! الوقت-أعلنت حركة حماس، في بيان لها نشر اليوم صباحا، إنّ بدء شركات من دولة الإمارات

رئيس هيئة الحشد الشعبي: بعد خروج القوات الأجنبية يمكن للعراق أن يعيش بأمان الوقت-أعلن فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، في الحفل التأبيني المركزي

حرس الثورة الإيراني: الخليج الفارسي آمن بالكامل الوقت-شدد العميد علي رضا تنغسيري، قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإيراني،

القناة "13": نتنياهو يستخدم الشاباك للتجسس على قادة المعارضين له! الوقت-نشرت القناة "13" الإسرائيلية صباح اليوم الأحد تقريراً كشفت فيه أن جهاز الأمن العام "الشاباك

رئيس التيار الوطني الحر: كيف يمكن أن يكون هناك لبناني واحد واعياً يفكر في الخضوع لإسرائيل؟ الوقت-شدد جبران باسيل، النائب في البرلمان اللبناني ورئيس التيار الوطني الحر، في مؤتمر صحفي

رئيس مجلس الشورى الإيراني: توقيع بايدن كما توقيع أوباما ليس ضماناً الوقت-قال محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني، في كلمته في بداية جلس

بعد يوم على المصالحة الخليجية...اشتباك قطري اماراتي جديد فما هو؟ الوقت-شن أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي في حكومة قطر، في تغريدة له مساء أمس الجمعة

اليمن: الامم المتحدة تتجاهل معاناة اليمنيين عن قصد! الوقت-شن محمد عبد السلام، رئيس وفد حكومة صنعاء المفاوض، في تغريدة له اليوم

الزعيم الكوري الشمالي: أمريكا هي "العدوّ الأكبر" لأمتنا! الوقت-أعلن كيم جونغ أون، الزعيم الكوري الشمالي، صباح اليوم السبت خلال خطاب له أمام المؤتمر

رئيسة مجلس النواب الأميركي: لمساءلة ترامب ما لم يقدم استقالته! الوقت-أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي، في بيان لها مساء اليوم السبت

الرئيس الايراني: نرفض تجارب الخارج على مواطنينا! الوقت-قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، ظهر اليوم السبت خلال اجتماع اللجنة الوطنية

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

حرس الثورة الإيراني: الخليج الفارسي آمن بالكامل

رئيس التيار الوطني الحر: كيف يمكن أن يكون هناك لبناني واحد واعياً يفكر في الخضوع لإسرائيل؟

حساب "مجتهد": ابن سلمان يشعر بالإهانة... والسبب؟

حركة حماس: استيراد الإمارات لمنتجات المستوطنات يعطي دفعة لسياسة التهجير التي يمارسها اليمين الصهيوني!

القناة "13": نتنياهو يستخدم الشاباك للتجسس على قادة المعارضين له!

الانتخابات الفلسطينية..التحديات والحلول

اعلام إسرائيلي: كاتبة إماراتية تنضم الى أسرة "إسرائيل هيوم" الإعلامية!

مساعد الرئيس روحاني يعلّق على الأحداث الاخيرة في أمريكا

فرض عقوبات على فالح الفياض... راية أمريكا البيضاء مقابل الحشد الشعبي

بعد 10 أعوام من الحرب الدموية.. هل تشهد سوريا حسماً عسكرياً؟

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال مسؤول عن تردي حياة الأسير مسالمة الصحية

الحركة العالمية لمقاطعة المنتجات الأمريكية BUP تصدر بيانها الافتتاحي لأعمال سنة 2021

الحريري في تركيا... هل هو إغراء أم أداة ضغط؟

الكاظمي والحلبوسي يتباحثان حول قانون الموازنة 2021

واشنطن تصبّ زيتها على نار الصراعات إرضاء للكيان الصهيونيّ... هذه المرة الصحراء الغربية هدفها!

في ذكرى استشهاد سليماني.. كيف عبّر الفلسطينيون عن وفائهم لبطل المقاومة؟

روسيا: ارتفاع اسعار النفط سببه السعودية!

الكيان الصهيونيّ يتمادى في ظلمه وعدوانه.. هل تتحوّل الضفة الغربيّة إلى "غزة" ثانية؟

منظمة العفو الدولية: ترامب ليس بقائد وأفعاله أفعال محرضين

العمليات المشتركة: الجيش العراقي أثبت بإمكانياته الذهنية العالية قدرته على استيعاب أعقد الاسلحة وأكثرها تطوراً

تشكيل الحكومة اللبنانية ينتظر مغادرة ترامب

قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض

"إسرائيل هيوم": الإرث الذي تركه قاسم سليماني، والذي لا يزال خطراً!

هكذا هاجمت السفارة الصينية في بغداد السفارة الأمريكية!

مصادر المسلحين تكشف سبب قصف الجيش التركي للقاعدة الروسية في الحسكة

مصادر أمريكية: فوز أوسوف سيمنح بايدن السيطرة على الشيوخ!

انهيار البرج العاجي للديمقراطية الأمريكية

الرئيس روحاني: ما حدث الليلة الماضية واليوم في أمريكا كان تطرفاً

المناورات الكبرى لوحدات الطائرات المسيرة للجيش الايراني تشهد تدمير أهداف برية وجوية

القوات العراقية تقبض على إرهابي من (داعش) في بغداد

في ظل الأوضاع المأساويّة.. إلى أين سيصل الإجرام الأمريكيّ بحق السوريين؟

رواية الشهيد "مغنية" عن الدور الاستراتيجي للجنرال قاسم سليماني في حرب تموز

روح الثورة تعود لتنبض في قلب الشعب السوداني.. ما هو مصير الحكومة العميلة؟

رفض شعبيّ عارم لزيارة وفد العدو إلى الرباط.. هل تفشل مخططات الكيان في المغرب؟

الدور البارز والمميز لـ "الشهيد سليماني" في سوريا ولبنان

"حزب الله العراق": لا نطبع مع "إسرائيل" مهما كانت التحديات... والتطبيع خيانة للإسلام والأمة

ما الهدف من إطلاق شائعات التطبيع بين إندونيسيا والكيان الصهيونيّ؟

صراع الإعلام بين الجزيرة والعربية... من المنتصر في هذه الحرب الباردة؟

ابن سلمان والآمال الواهمة في حدوث معجزة للانتصار في اليمن

"الخوذ البيضاء".. بضاعة غربية منتهية الصلاحية

بمناسبة الذكرى الـ12 للعدوان الإرهابيّ على غزة.. حماس تؤكّد أنّ الهزيمة تنتظر الكيان في حال كرر غلطته

عام علی ضربة عين الأسد.. نظرة على وضع أمريكا في المنطقة

لبنان تقف في وجه كي الوعي التطبيعي.. فمتى يستفيق البقية

عندما يكون المجرم هو القاضي تضيع العدالة.. "ترامب" يعفو عن أربعة قتلة ارتكبوا مجازر في العراق

العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

مدينة صاروخيّة إيرانية تحت الأرض تهزّ عرش الكيان الإسرائيلي المزيّف.. هل تتوقف إيران عن التطور والتقدم؟

الإثنين 27 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
مدينة صاروخيّة إيرانية تحت الأرض تهزّ عرش الكيان الإسرائيلي المزيّف.. هل تتوقف إيران عن التطور والتقدم؟

مواضيع ذات صلة

المناورات الكبرى لوحدات الطائرات المسيرة للجيش الايراني تشهد تدمير أهداف برية وجوية

إنجاز إيراني جديد في مجال الصواريخ البالستية ...إيران في طليعة العالم في العديد من التقنيات الحديثة

تفوّق القوة الصاروخية الإيرانية عن نظيرتها الأوروبيّة.. إيران رابع أهم قوة صاروخيّة في العالم في مجال الصواريخ المضادّة للسفن + صور

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- اهتمت وسائل إعلام العدو الصهيونيّ بنشر مقطع فيديو لمدينة الصواريخ الإيرانيّة التي كشف عنها الحرس الثوري الإيراني تحت الأرض على سواحل منطقة الخليج في محافظة "هرمزكان" الجمعة المنصرم، ما أثار ضجة واسعة في الأوساط الإسرائيليّة ولقي تفاعلاً كبيراً من قبل الرأي العام الصهيونيّ ومستخدمي الفضاء الإلكترونيّ في الداخل الفلسطينيّ المحتل، وقد أظهرت صور ومقطع فيديو نشرتها في مواقع إعلاميّة إيرانيّة قاعدة تحت الأرض تضم عشرات المركبات العسكريّة والصواريخ، وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام الحكوميّة الإيرانيّة، قائد الحرس الثوري الإيرانيّ، اللواء حسين سلامي، وهو يدخل القاعدة فوق علمي أمريكا والكيان الصهيونيّ المجرم المطليين على الأرض، قبل أن يتفقد مستودع الصواريخ في مقطع فيديو عسكريّ لاقى انتشاراً كبيراً.

ردود أفعال صهيونيّة

بمجرد نَشر خبر وصور قاعدة الصواريخ البحريّة الإيرانيّة تحت الأرض على ساحل الخليج قبل بضعة أيام، من قبل المواقع الإيرانيّة، انتشر هذا المقطع كالنار في الهشيم على الصفحات الإعلاميّة العبريّة، فيما رد العشرات من الأشخاص بتعليقات على تلك الصفحات العبريّة المعروفة، عبروا في كثير منها عن قلقهم من تصرفات رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، الذي أوصل الكيان إلى حالة الصراع الداخليّ على المستوى الشعبيّ والحكوميّ، ووصفوه بعامل التهديد و"الأخطر الأكبر" على كيان احتلالهم الغاصب للأراضي العربيّة.

وفي هذا الصدد، كتب أحد المتابعين في تعليقه على الخبر: "هذه استراتيجيّة ناجحة ضدنا، بالتأكيد ليس لدينا مساحات أرض كبيرة، لذلك لن نكون بأيّ شكل من الأشكال قادرين على الصمود أمام وابل الصواريخ التي تنهمر علينا من جميع الجهات، وإذا حدث ذلك سنواجه حربًا صعبة للغاية" ، وكتب آخر: "ما نراه الآن هو 10٪  فقط من الشرور والأكاذيب التي جلبها لنا بنيامين نتنياهو وحزب الليكود"، وحول انتصار إيران على العقوبات والضغوطات قال أحد المستخدمين: " لا نريد أن تقولوا إن ما نراه في الصور هو مجرد ألعاب نارية وترفيه، لقد نجحوا وأخذنا اللوحة إلى منظمة الأمم المتحدة، والآن في أي جانب يجب أن نثق وأي جانب يجب أن نصدق؟".

كما كتب مُخاطب آخر لإحدى أهم المواقع الإعلاميّة الصهيونيّة: "لفهم هذه المسألة، ما عليك سوى الرجوع إلى الكلمات التي قالتها تسيبي ليفني (وزيرة الخارجية الصهيونيّة السابقة) عن الليلة الأولى من الحرب اللبنانية الثانية (حرب 33 يومًا)، حيث وعدوا في بداية الحرب بتدمير كل صواريخ حزب الله بعيدة المدى في غضون ساعات، لكن ماذا حدث؟ لمدة ثلاثة أسابيع رأينا آلاف الصواريخ تحلق في السماء، كما وصلت الصواريخ إلى حيفا، لطالما كان شعور الغطرسة من عمل أيدينا".

وحول هذا الموضوع، أعرب صهيونيّ آخر عن غضبه من نشر هذه التعليقات وكتب: "من مسؤول عن نشر التعليقات في والا! (موقع عبريّ معروف)، ما هذه المادة التي تنشرها؟ حتى وسائل الإعلام التابعة لحماس وحزب الله لا تنشر مثل هذه التعليقات على منصاتها اللعنة عليك"، وقد لا قى الموضوع تفاعلاً كبيراً بين المخاطبين الصهاينة، حيث كثب شخص يسمي نفسه "عربيّ" مخاطباً المتابعين: "انتظروا بضعة أيام لنرى كيف يدمر الإيرانيون الكيان إسرائيل"، ليرد عليه مستخدم آخر باسم بهنام ماير: "أنت على حق، لكن نحن لسنا عاطلين عن العمل أيضاً وفي نفس الوقت ندمر بعضنا البعض".

ورداً على بعض التعليقات التي سعت للتشكيك في دقة الصور المنشورة، كتب أحد المتابعين للموقع العبريّ: "أيها الحمقى، سبق أن شككنا في قوة حسن نصرالله (الأمين العام لحزب الله في لبنان)، ولهذا السبب سقطت على رؤوسنا عشرات الآلاف من الصواريخ" ، فيما يقول آخر: " أخبروني ماذا فعل ترامب حقًا لنا؟ لماذا لم يهاجم إيران؟، الحقيقة أنّ الطفل (بنيامين نتنياهو) لا يعرف إلا الخطاب الإعلاميّ"، وتماشياً مع هذا الرأي، كتب شخص آخر: "الطفل ايضاً ارتجف كثيراً من هذه الحقيقة والخوف من الحرب ،ولكن الايرانيين لا يخافون من الحرب هذا هو الفرق بين الجانبين".

ويعتقد بعض المستخدمين أنّ الإيرانيين لم يتسببوا في هذه كوارث وتهديد لهم، بل بنيامين نتنياهو، أو ما أطلقوا عليه اسم "رجل القمامة" في تعليقاتهم، حيث يعتبرون أنّ رئيس وزراء العدو هو سبب كل حزنهم وتعاستهم نتيجة فساده الكبير، كما يعتبرون أنّ الكيان لا يعني شيء بالنسبة لنتنياهو على الإطلاق، ويؤكدون في الوقت ذاته أنّهم لن يغفروا له تلك الارتباكات الخطيرة، وقد وصلت الأمور بالبعض إلى المطالبة بإبادة مليون يهوديّ أرثوذكسيّ في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة لأنهم يضعفون الكيان الصهيونيّ الغاصب ضد إيران.

كذلك يؤكّد أحد المستخدمين، أنّ الكيان الصهيونيّ ليس الطرف الوحيد الذي يخاف من القدرة الإيرانيّة، لكن أمريكا كانت في الوضع ذاته، ويسأل: كم سيدفع جو بايدن (رئيس أمريكا الجديد) الذي يرتجف جسده أيضاً من هذه القوة، لإرضاء إيران؟

دفاع عن المصالح

أوضح قائد الحرس الثوري الإيرانيّ، اللواء حسين سلامي، قبل أيام، أنّ القاعدة الإيرانيّة الجديدة تمتد "لعدة كيلومترات" وتهدف إلى الدفاع عن المصالح الإيرانيّة في منطقة الخليج، قائلاً : "ما تروه اليوم هو واحد من العديد من منشآت الصواريخ الاستراتيجيّة البحريّة التابعة للحرس الثوريّ الإيرانيّ، بحسب وكالات الأنباء الإيرانيّة.

ووفق قناة "Press Tv" الرسميّة، أضاف سلامي: "نعتقد أن أعداءنا لا يقبلون قوة المنطق، بل يعتمدون على منطق القوة، لذلك لم يتبق لنا خيار سوى تعزيز ردعنا الهجوميّ والدفاعيّ في مواجهة مؤامراتهم الاستعماريّة"، ووفقًا لوكالة مهر الإيرانيّة، تضم القاعدة منصات إطلاق للصواريخ بعيدة المدى ذات مدى دقة يصل إلى مئات الكيلومترات مع القدرة على مقاومة معدات الحرب الإلكترونيّة للعدو.

يشار إلى أنّ طهران عرضت معدات عسكريّة في تدريبات قبل أسبوع، فيما أصدر مسؤولون إيرانيون تحذيرات شفهيّة في ظل تصاعد التوترات مع واشنطن، حيث نقل الجيش الأمريكيّ طائرتين قاذفتين من طراز (B-52 ) إلى الشرق الأوسط من قاعدتهما في أمريكا في رابع انتشار من هذا القبيل في الشهرين الماضيين، ضمن استعراض للقوة الأمريكيّة بهدف توجيه رسالة إلى الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة.

إضافة إلى ذلك، كشفت وزارة الدفاع الإيرانيّة، السبت الماضي، عن موعد إزاحة الستار عن كاسحة الألغام "صبا"، والحوامة "بيروزان" خلال شهرين، بحسب مساعد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانيّة ورئيس منظمة الصناعات البحريّة، الأميرال أمير رستكاري، الذي بيّن أنّ الحظر المفروض على البلاد لم يعرقل تطور إيران في الصناعات البحريّة الدفاعيّة، مؤكداً أنّ غواصة "فتح" إيرانية بالكامل وتم تصميمها من قبل المتخصصين الإيرانيين، وتتميز بالجودة والمعدات والأسلحة المتطورة أعلى بكثير من غواصة "غدير" فئة 120 طنًا، والتي تم تصنيعها بالهندسة العكسيّة.

في الختام، لا تجد إيران سوى التقدم والتطور في كل المجالات وأهمها العسكريّ خياراً للتصدي للهجمات الأمريكيّة والصهيونيّة التي تستهدفها وتحارب لقمة عيش مواطنيها، ومن أجل الدفاع عن نفسها ذهبت لتعزيز قدرتها الصاروخيّة ووصلت إلى نقطة تحول مهمة، أصبحت فيها القدرة الصاروخية الإيرانية قوة رادعة بامتياز، ولولا تلك القوة لكان الكيان الصهيونيّ الغاصب قد هاجم طهران ودمرها كما بيروت في السابق وكما يقصف سوريا المقاومة اليوم بعد أن تم إضعافها وحصارها نتيجة سياساتها الرافضة للخنوع والتركيع، في الوقت الذي يعاني فيه الكيان الصهيونيّ من عقدة "قوة إيران" التي تجعله في قلق دائم رغم دعم مؤيديه من الامریکان.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

أمريكا ايران الجيش الايراني الحرس الثوري الايراني الخليج دول الخليج اسرائيل

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر
مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي