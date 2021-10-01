اعلام إسرائيلي: كاتبة إماراتية تنضم الى أسرة "إسرائيل هيوم" الإعلامية!

الوقت-قالت القناة "السابعة" الإسرائيلية في تقرير لها نشر اليوم الأحد، أن الكاتبة والباحثة الإماراتية قد انضمت إلى كُتاب صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية.

وبحسب التقرير فأن مجموعة "إسرائيل هيوم" الإعلامية، قد أعلنت انضمام الباحثة الإماراتية، الدكتورة نجاة السعيد، كمعلّقة وكاتبة عمود في الصحيفة.

وشدد التقرير على أن السعيد باحثة في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبو ظبي، كما تكتب عموداً في جريدة "الاتحاد" الإماراتية، وقناة "الحرة" الفضائية الأميركية الإخبارية، باللغة العربية، كما أنها شاركت قبل عدة أشهر في "مؤتمر إسرائيل" لصحيفة "اسرائيل هيوم" وعدة منتديات إسرائيلية أخرى.

ويُشار إلى أن السعيد خبيرة في مجالي التنمية البشرية والإعلام.

ونقلت القناة على موقعها الإلكتروني على لسان رئيس تحرير صحيفة "اسرائيل هيوم"، بوعز بسموت، ارتياحه لهذه الخطوة، واصفاً تلك الخطوة بـ"الفريدة من نوعها".

ونشرت الصحيفة أول مقالاتها اليوم الأحد تحت عنوان "اتفاقيات إبراهيم: بطاقة حمراء للمتطرفين".

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورة الكعبي تدشين "التعاون الثقافي" مع "إسرائيل"، ووصفت اتفاقية التطبيع بأنها "تقوم على نشر قيم السلام والتسامح بين المجتمعات والدول"، على حدّ تعبيرها.

يشار إلى أن الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، في الخامس عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي، برعاية أميركية.