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  الأحد 26 جمادي الاول 1442

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انهيار البرج العاجي للديمقراطية الأمريكية في الواقع، كان دعاة العولمة وجماعات الضغط القوية داخل النظام السياسي غافلين تمامًا عن حقيقة أن البيروقراطية التي أنشأوها ستهمِّش وتعزل قسمًا كبيرًا من المجتمع الأمريكي، وأن هؤلاء المهمشين سوف ينقلبون تدريجياً ضد النظام الديمقراطي الأمريكي.

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أخبار

حرس الثورة الإيراني: الخليج الفارسي آمن بالكامل

الأحد 26 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
حرس الثورة الإيراني: الخليج الفارسي آمن بالكامل

حرس الثورة الإيراني: الخليج الفارسي آمن بالكامل

الوقت-شدد العميد علي رضا تنغسيري، قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإيراني،

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الوقت-شدد العميد علي رضا تنغسيري، قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإيراني، ظهر اليوم في تصريح صحافي له على أن "الخليج الفارسي آمن بالكامل، وإذا كان هناك من يريد زعزعة أمنه فهي القوى غير الإقليمية التي جاءت للخليج الفارسي من أماكن بعيدة".

واضاف قائد القوة البحرية إن "العدو يرصد قدراتنا الميدانية والصاروخية والبحرية في كل مناورة نجريها، وهذه هي التي تشكل قوة ردع الأعداء".

بدوره أعلن العميد كيومرث حيدري، قائد القوة البرية في الجيش الإيراني، أن القوة البرية ستقيم قريباً مناورات عسكرية جنوب شرق البلاد.

وأضاف قائد القوة البرية إن "المناورات تظهر قوة إيران الدفاعية أمام الأعداء ليعلموا أن يدها على الزناد وستجتث كل عدو يفكر بالاعتداء عليها".

وتابع حيدري أن المناورات المشتركة لوحدات الطائرات المسيّرة للجيش الايراني التي أقيمت مؤخراً هي "رسالة لأعداء إيران ليدركوا ما سينتظرهم في حال ارتكابهم أي خطأ".

وخلال المناورات كشفت إيران عن أحدث الطائرات المسيّرة التي شاركت في المناورات والتي حققت نجاحاً عسكرياً، ووجهت رسالة عبرها إلى الولايات المتحدة.

وجاءت المناورات تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قائد قوة القدس الفريق الشهيد قاسم سليماني، وهي أول مناورات قتالية مشتركة وكبرى للطائرات المسيّرة في محافظة سمنان ومناطق حدودية مختلفة.

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القوة البرية للجيش الايراني العميد كيومرث حيدري العميد علي رضا تنغسيري إيران الخليج مناورات إيرانية الجيش الإيراني

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