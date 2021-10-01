هل نشهد صحوة إسلامية في وجه الحرب الباردة ضد الشعوب؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 26 جمادي الاول 1442

إخترنا لكم

لماذا تتعمّد "اسرائيل" نشر "كورونا" بين المعتقلين الفلسطينيين؟

لماذا تتعمّد "اسرائيل" نشر "كورونا" بين المعتقلين الفلسطينيين؟ الوقت- لايمكن استغراب أي تصرف تُقدم عليه اسرائيل ضد الانسانية والبشرية جمعاء، فهي كيان غاصب يهوى القتل والعنف والدمار ونشر الفوضى، وتاريخه يشهد بذلك، وما تفعله سلطات هذا الكيان مع المعتقلين الفلسطينيين في سجونها يأتي...

انهيار البرج العاجي للديمقراطية الأمريكية في الواقع، كان دعاة العولمة وجماعات الضغط القوية داخل النظام السياسي غافلين تمامًا عن حقيقة أن البيروقراطية التي أنشأوها ستهمِّش وتعزل قسمًا كبيرًا من المجتمع الأمريكي، وأن هؤلاء المهمشين سوف ينقلبون تدريجياً ضد النظام الديمقراطي الأمريكي.

الكيان الصهيونيّ يتمادى في ظلمه وعدوانه.. هل تتحوّل الضفة الغربيّة إلى "غزة" ثانية؟ الوقت- بعد الجريمة الإرهابيّة التي قام بها العدو الصهيونيّ الغاصب، في إعدام شاب فلسطينيّ من بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، قرب مفترق "غوش عتصيون" الاستيطانيّ جنوب بيت لحم، أدانت فصائل المقاومة الفلسطينيّة قبل أيام تلك الجريمة النكراء ودعت لتفعيل كل وسائل المقاومة والمواجهة في الضفة الغربيّة المحتلة...

العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط الوقت - رغم مرور سنوات على الغزو العسكري الأمريكي للعراق عام 2003 بمبررات كاذبة مثل تدمير أسلحة الدمار الشامل، إلا أن الأبعاد المختلفة للجرائم العسكرية الأمريكية ضد الشعب العراقي لم يتم الكشف عنها بالكامل، حيث تظهر بين الحين والآخر صفحة جديدة من الملف الكبير للعواقب المدمرة لهذه الحرب والقتل الصامت والتدريجي للمواطنين العراقيين على يد الجيش الأمريكي.

قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض إنتهت قمة العلا بتوقيع بيان وليس اتفاقاً، في وقت ما زالت ثلاث دول من الدول المحاصرة لقطر لديها تحفظات جادة بشأن هذا الملف، وقبلت هذا البيان المفروض على مضض.

أخبار

بعد يوم على المصالحة الخليجية...اشتباك قطري اماراتي جديد فما هو؟

بعد يوم على المصالحة الخليجية...اشتباك قطري اماراتي جديد فما هو؟

الوقت-شن أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي في حكومة قطر، في تغريدة له مساء أمس الجمعة

اليمن: الامم المتحدة تتجاهل معاناة اليمنيين عن قصد! الوقت-شن محمد عبد السلام، رئيس وفد حكومة صنعاء المفاوض، في تغريدة له اليوم

الزعيم الكوري الشمالي: أمريكا هي "العدوّ الأكبر" لأمتنا! الوقت-أعلن كيم جونغ أون، الزعيم الكوري الشمالي، صباح اليوم السبت خلال خطاب له أمام المؤتمر

رئيسة مجلس النواب الأميركي: لمساءلة ترامب ما لم يقدم استقالته! الوقت-أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي، في بيان لها مساء اليوم السبت

الرئيس الايراني: نرفض تجارب الخارج على مواطنينا! الوقت-قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، ظهر اليوم السبت خلال اجتماع اللجنة الوطنية

حركة "أنصار الله" حول العقوبات الأمريكية على الفياض: خطوة عدائيّة جديدة تجاه العراق! الوقت-نددت حركة "أنصار الله" اليمنيّة مساء اليوم السبت في بيان لها فرض وزارة الخزان

التنمية التجارية الايرانية: الصادرات للصين والعراق تحسنت بعد انكماش حاد الوقت- أعلن مساعد شؤون الاسواق التصديرية بمنظمة التنمية التجارية الايرانية، أن الصادرات للصين والعراق تحسنت بعد انكماش حاد في الفترة من 20 آذار حتى 20 أيلول 2020.

مصادر المسلحين تكشف سبب قصف الجيش التركي للقاعدة الروسية في الحسكة الوقت- كشفت احدى الجماعات المسلحة الموالية لتركيا عما اسمته السبب الحقيقي وراء استهداف القاعدة الروسية في ريف الحسكة السورية.

بمشاركة أكثر من 700 قطعة بحرية.. التعبئة البحرية الإيرانية تجري استعراضاً في الخليج الفارسي الوقت- أجرت التعبئة البحرية ووحدات من القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية استعراضاً في الخليج الفارسي، شارك فيه أكثر من 700 قطعة بحرية.

الحشد الشعبي العراقي: بعد سنة على اغتيال الشهيدين القائدين نشهد نهاية المجرم ترامب الوقت- قال رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، ان "بعد سنة على اغتيال الشهيدين القائدين تشهدون نهاية المجرم ترامب".

خبير عراقي: العراق بإمكانه تفعيل مذكرة القبض على ترامب عبر الانتربول الوقت- اوضح الخبير القانوني علي التميمي، ان العراق بإمكانه تفعيل مذكرة القبض على ترامب عبر الانتربول وكذلك الامم المتحدة عبر مجلس الامن الدولي.

السفير الإيراني: انهيار أمريكا وصل إلى فصله الأخير الوقت- أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليمن حسن ايرلو، اليوم السبت، أن انهيار أمريكا وصل إلى فصله الأخير.

وقفات احتجاجية منددة باستمرار تصعيد العدوان السعودي والحصار في الحديدية الوقت- نظمت مديريات محافظة الحديدة اليمنية، أمس عقب صلاة الجمعة، وقفات احتجاجية للتنديد بتصعيد العدوان السعودي في المحافظة وخرق اتفاق السويد.

جيش الاحتلال يعتقل المسن الفلسطيني سعيد عرمة الوقت-قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة باعتقال المسن الفلسطيني سعي

إيهود باراك يدعو الى عزل نتنياهو كما حدث في أمريكا الوقت-دعا إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، ظهر اليوم، بعزل رئيس الوزراء الحالي

الخارجية السورية: تزامن الاعتداءات الإسرائيلية والارهابية في الجنوب السوري دليل التنسيق الإسرائيلي التركي الأميركي الوقت-قالت الخارجية السورية، ظهر اليوم الجمعة، في رسالة وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم

المحكمة المركزية ترجئ محاكمة نتنياهو لهذا السبب! الوقت-قامت المحكمة المركزية في القدس المحتلة مساء اليوم بإرجاء لجلسة التي كانت

إعلام إسرائيلي: ما حدث في الكونغرس يمكن أن يحصل في الكنيست الوقتت- نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، صباح اليوم مقالاً تطرقت فيه الى اقتحام مناصري ترامب للكونغرس

وسائل اعلام أمريكية: اللجنة القضائية الأمريكية توصي بعزل ترامب فوراً! الوقت-تستمر تداعيات الأحداث التي عاشتها واشنطن يوم أمس ضد الرئيس الأمريكي

رئيس هيئة الحشد الشعبي: خروج القوات الأمريكية من المنطقة هو ثمن دماء قادة النصر الوقت-شدد فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي صباح اليوم الجمعة خلال المهرجان

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الحشد الشعبي العراقي: بعد سنة على اغتيال الشهيدين القائدين نشهد نهاية المجرم ترامب

الزعيم الكوري الشمالي: أمريكا هي "العدوّ الأكبر" لأمتنا!

هل نشهد صحوة إسلامية في وجه الحرب الباردة ضد الشعوب؟

مصادر المسلحين تكشف سبب قصف الجيش التركي للقاعدة الروسية في الحسكة

حركة "أنصار الله" حول العقوبات الأمريكية على الفياض: خطوة عدائيّة جديدة تجاه العراق!

انهيار البرج العاجي للديمقراطية الأمريكية

اليمن: الامم المتحدة تتجاهل معاناة اليمنيين عن قصد!

لماذا تتعمّد "اسرائيل" نشر "كورونا" بين المعتقلين الفلسطينيين؟

رئيسة مجلس النواب الأميركي: لمساءلة ترامب ما لم يقدم استقالته!

الإمارات تشعل فتيل الأزمة الخليجيّة من جديد.. ما هو الرد القطريّ؟

غريفيث يبيع الأوهام ويذر الرماد في العيون... ماذا عن معاناة اليمنيين التي يراها الأعمى؟

الرئيس الايراني: نرفض تجارب الخارج على مواطنينا!

التنمية التجارية الايرانية: الصادرات للصين والعراق تحسنت بعد انكماش حاد

بعد يوم على المصالحة الخليجية...اشتباك قطري اماراتي جديد فما هو؟

الحكومة الفنزويلية: الشهيد سليماني سيبقى حياً في ضمير جميع الاحرار

الحوثي يدعو ترامب إلى الاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي عن الحكم

الرئيس روحاني: ما حدث الليلة الماضية واليوم في أمريكا كان تطرفاً

الخارجية الروسية: امريكا السبب في رفع طهران نسبة التخصيب!

رجال الأعمال والتجار "الإسرائيليون" يتظاهرون ضد الاغلاق في تل أبيب

عزاء بمشاركة شعبية في حلب السورية إحياء لذكرى الشهيد قاسم سليماني ورفاقه

خلال الساعات الماضية... تسجيل 175 خرقا للعدوان السعودي في الحديدة

المحكمة المركزية ترجئ محاكمة نتنياهو لهذا السبب!

هذا ما نشره موقع والاه الإسرائيلي حول الخلاف بين نتنياهو وغانتس حول الاتفاق النووي!

بمشاركة أكثر من 700 قطعة بحرية.. التعبئة البحرية الإيرانية تجري استعراضاً في الخليج الفارسي

وقفات احتجاجية منددة باستمرار تصعيد العدوان السعودي والحصار في الحديدية

موريتانيا: التطبيع جرم

عام علی ضربة عين الأسد.. نظرة على وضع أمريكا في المنطقة

وزير الدفاع الإيراني: اسرائيل هي المسؤولة عن اغتيال العالم محسن فخري زادة

روسيا: ارتفاع اسعار النفط سببه السعودية!

صراع الإعلام بين الجزيرة والعربية... من المنتصر في هذه الحرب الباردة؟

"الخوذ البيضاء".. بضاعة غربية منتهية الصلاحية

روح الثورة تعود لتنبض في قلب الشعب السوداني.. ما هو مصير الحكومة العميلة؟

رفض شعبيّ عارم لزيارة وفد العدو إلى الرباط.. هل تفشل مخططات الكيان في المغرب؟

تحذيرات "أنصار الله" للرياض.. عاصفة صاروخية في طريقها إلى الموانئ السعودية

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟

لبنان تقف في وجه كي الوعي التطبيعي.. فمتى يستفيق البقية

الدور البارز والمميز لـ "الشهيد سليماني" في سوريا ولبنان

الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة

مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كان

مركز دراسات إسرائيلي: أردوغان سيكون مطبع حتمي مع "إسرائيل"!

منظمة الأمم المتحدة: اليمنيون يتضورون جوعاً ومعرضون لخطر الموت

قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض

العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط

"حزب الله العراق": لا نطبع مع "إسرائيل" مهما كانت التحديات... والتطبيع خيانة للإسلام والأمة

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات
إيران تقف في وجه تحريف الحقائق وتزوير الواقع

هل نشهد صحوة إسلامية في وجه الحرب الباردة ضد الشعوب؟

الأحد 26 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
هل نشهد صحوة إسلامية في وجه الحرب الباردة ضد الشعوب؟
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- استعرض سماحة آية الله الخامنئي القائد الأعلى للثورة الإسلامية أثناء خطابه بمناسبة ذكرى انتفاضة 19 كانون الثاني التاريخية، خطط الاستکبار العالمي لتشويه الحقائق التاريخية، واصفاً إياها بأنها من أهم مهام وکالات التجسس.

ووفق القائد الأعلى للثورة الإسلامية: إنهم "يراقبون أحداث العالم، وبعد ذلك باستخدام كتابات الآخرين ومقالات وتحليلات أشخاص مرموقين ومشاهير، يعكسون ما يريدونه علی ألسنة هؤلاء، عبر سلاح المال والتهديد والتطميع".

ومن خلال الإشارة إلى أن كل حادث له معنى ومضمون، تناول سماحته القدرة التي يتيحها وجود إمکانات اتصالاتٍ واسعة للقوى المنحازة والأيدي الخائنة، لتغيير الأحداث وتغيير محتواها وإساءة التفسير وتحريف الرأي العام.

إيران تمنع انتشار فيروس عدم الاستقرار

من أوضح الأمثلة على تشويه الأحداث وحرفها، وكما ورد على لسان سماحة قائد الثورة، هي ما يتعلق بالعوامل التي تخلق الاستقرار وعدم الاستقرار في المنطقة. وفي هذا الصدد، هناك کم هائل من الضخ الإعلامي والمعلوماتي، وخاصةً في دول المنطقة المنكوبة بالأزمات، من أجل تطهير الرأي العام من الأيدي العلنية والسرية للتدخل الأمريكي في خلق عدم الاستقرار وإثارة الأزمات.

في إثبات الخطة الأمريكية لزعزعة استقرار المنطقة، يشير القائد الأعلى للثورة الإسلامية إلى كلام كاتب أمريكي. إنه "مايكل ليدين" وجزء من آرائه في كتابه بعنوان "السياسات الرئاسية ومسار حرب العراق الثانية" الذي نُشر عام 2006، والذي يؤكد فيه صراحةً على الحاجة إلى عدم الاستقرار في إيران ودول أخرى.

يقول ليدين: "إن الاستقرار مهمة أمريكية تافهة ومفهوم مضلل. نحن لا نسعى للاستقرار في إيران أو العراق أو سوريا أو لبنان أو حتى السعودية. نحن نريد أن تتغير الأشياء. والسؤال ليس ما إذا كان ينبغي خلق عدم الاستقرار هذا أم لا، بل هو كيف ينبغي خلق ذلك".

كانت منطقة غرب آسيا مسرحًا لعدم الاستقرار والحروب والطائفية والإرهاب وتصاعد الانقسامات الجيوسياسية والأيديولوجية والدينية لسنوات عديدة.

إن أحد الجذور الرئيسة لعدم الاستقرار في المنطقة، والذي يمكن رؤية دعم أمريكا له بوضوح، هو الکيان الصهيوني القاتل والعنصري، الذي ليس فقط بالنسبة للفلسطينيين، بل هو مصدر مهم للأزمات في المنطقة کلها، وذلك من خلال الإرهاب والحرب والاحتلال والنزاع الطائفي والتدخل في شؤون الدول الإسلامية ومحاولة تقسيم الدول.

کما أن دور هذا الکيان المزيف المزعزع للاستقرار في المنطقة، والذي يصبّ في مصلحة أمريكا، دفع حكومات البيت الأبيض المتعاقبة إلى التأكيد دائمًا على الدعم العسكري والسياسي والمالي واللوجستي الكامل والشامل لهذا الکيان، بحيث کان الحزبان يتنافسان مع بعضهما البعض في هذا المجال.

التزام واشنطن بالحفاظ على هذا الکيان هو بحيث إنه على سبيل المثال، حتى مع وقوع جدال شديد وحادّ بين البيت الأبيض والكونغرس خلال الأسبوع الماضي بشأن المساعدات المالية للمواطنين الأمريكيين في أزمة كورونا، ولکن بالتزامن مع ذلك وافق الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس بأغلبية ساحقة على المساعدة المالية السنوية البالغة 3.8 مليارات دولار للصهاينة.

وفي هذا الصدد، حاولت أمريكا وحلفاؤها الغربيون على مدى العقود الماضية دائمًا إزالة حساسية قضية فلسطين لدى الدول الإسلامية وجعلها مسألةً فرعيةً ومنسيةً.

وتتمثل إحدى الاستراتيجيات المهمة في هذا المجال، في خلق خلافات بين الدول الإسلامية، وهو ما يتم عن طريق إذکاء نار الطائفية، وإيران فوبيا، والدعاية الإعلامية وما إلى ذلك.

من ناحية أخرى، فإن الغربيين والکيان الصهيوني وباستخدام أدوات الحرب الناعمة المختلفة، مثل الدعاية الإعلامية أو المنتجات الثقافية الأخرى، وجائزة نوبل للسلام، وبرامج التدريب لليونسكو وغيرها، ومن خلال عكس التطورات، يحاولون القول للرأي العام المسلم أولاً.. إن السبيل الوحيد لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ضد الصهاينة هو التفاوض والتخلي عن المقاومة والسلاح، وثانيًا، إنه لن يتم القضاء على هذا الکيان المزور، وأن الدول الإسلامية مجبرة على قبول وجوده في المنطقة ليعود السلام والاستقرار إليها، وهذا کان موقف الدول العربية الخائنة للقضية الفلسطينية في تبرير تطبيع العلاقات مع الکيان.

لكن إضافة إلى دعم الکيان الصهيوني، كان دور أمريكا المزعزع للاستقرار في سوريا والعراق ولبنان واليمن وأفغانستان بارزًا جدًا.

ومع ذلك، من أجل صرف الرأي العام عن حقائق أفعالهم السابقة والحالية في الغزو العسكري للمنطقة، والمساعدة في إنشاء وتجهيز ودعم الجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة، وفرض العقوبات وممارسة الضغوط الاقتصادية، والتدخل الواسع في الوضع السياسي والاجتماعي، ودعم القوات الانفصالية، وإنشاء قواعد عسكرية مختلفة وما شاکل ذلك، يروِّجون أن سياسات محور المقاومة هي سبب عدم الاستقرار ووصول البلدان إلى هذه المرحلة الحرجة والمتأزمة. وينتشر هذا الاتهام الكاذب على نطاق واسع في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الأخرى، عبر إنفاق مبالغ باهظة.

وبينما شكَّل الدور الإقليمى لإيران عاملاً للاستقرار في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن، لمواجهة الإرهاب والدفاع عن سيادة هذه الدول وسلامة أراضيها ضد العدوان الخارجي، استخدمت أمريكا الإرهاب في البداية كأداة لخدمة مصالحها في المنطقة، وهي تفكر في استمرار وجودها العسكري في العراق بهذه الذريعة. حتی إن اغتيال قادة المقاومة(اللواء سليماني وأبو مهدي المهندس)، أظهر أنها بحاجة للإبقاء علی داعش.

وثانياً، كثفت الضغوط الاقتصادية على سوريا ولبنان لإحداث المزيد من الأزمات في هذين البلدين، وثالثاً دعمت المعتدين والمجرمين بشكل كامل في حربي سوريا واليمن.

في الواقع، نظرًا لأنه في العالم الحالي المتشابك، لا يمكن للبلدان تجاهل التطورات المحيطية والاقليمية والاهتمام بأمنها القومي ومصالحها الوطنية في نطاق أراضيها فحسب، فإن جمهورية إيران الإسلامية، التي لديها العديد من الأعداء الألداء لزعزعة استقرارها، ترى حضورها الإقليمي ودعم حلفائها في محور المقاومة ضرورياً من أجل الحفاظ على الاستقرار ومواجهة التهديدات والمخططات المشؤومة لأمريكا والکيان الصهيوني.

هذا في وقت تتزايد فيه موجة الصحوة الإسلامية بين الشعوب الإسلامية ووعي الرأي العام الإسلامي بالدور المنافق والمزعزع للاستقرار لأمريكا والکيان الصهيوني. کما أن الحرب الناعمة التي تشنها أمريكا والدول الغربية الأخرى ضد محور المقاومة، لم تعد تتمتع بقوة التأثير والقبول التي يتوقعها أصحابها.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الولايات المتحدة محور المقاومة سماحة آية الله الخامنئي قائد الثورة المنطقة عدم الاستقرار

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر
مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي