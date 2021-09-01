بعد يوم على المصالحة الخليجية...اشتباك قطري اماراتي جديد فما هو؟

الوقت-شن أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي في حكومة قطر، في تغريدة له مساء أمس الجمعة، هجوما عنيفا ردا على تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، حول مسألة "إعادة بناء الثقة" مع الدوحة. ورأى أنّ تصريحات قرقاش هي محاولة لـ"تعكير صفو" المصالحة الخليجية.

وبحسب التغريدة قال الرميحي: "المحاولات الهامشية لتعكير صفو الأجواء الإيجابية للمصالحة الخليجية متوقعة، وللأسف أننا نرى مسؤول مثل وزير الدولة قرقاش يصرح بشكل لا يليق بمستوى الجهود التي بذلت لتحقيق المصالحة".

اضاف قائلاً "لن نلتفت إلى تلك المحاولات، لدولة قطر نظرة إيجابية لمستقبل الخليج ووحدته ووحدة مصيره، التركيز في العمل الإيجابي أفضل من التصريحات السلبية".

وكان قرقاش أكد في مؤتمر صحفي عقده بعد "قمة العُلا" بأيام قليلة، على أن الخطوة التي أُنجزت مهمة جداً لكن تبقى التحفظات لدى أبوظبي حول مسألة "إعادة بناء الثقة" مع الدوحة.

هذا وأكد قرقاش على أن إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع قطر تتطلب وقتاً وتعتمد على طريقة تعامل الدوحة مع كل من تركيا وإيران والجماعات الإسلامية المتطرفة.

يذكر أنّ السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً بحرياً وبرياً وجوياً منذ منتصف العام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب. ونفت قطر ذلك قائلة إن الحصار يهدف إلى تقويض سيادتها.