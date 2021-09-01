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  السبت 25 جمادي الاول 1442

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عام علی ضربة عين الأسد.. نظرة على وضع أمريكا في المنطقة خلال العام الماضي، لم تكن للولايات المتحدة استراتيجية واضحة للسياسة الخارجية تجاه غرب آسيا. ويمكن تقييم مثال واضح لذلك في سياستها تجاه الأزمة في سوريا والعراق.

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بعد يوم على المصالحة الخليجية...اشتباك قطري اماراتي جديد فما هو؟

بعد يوم على المصالحة الخليجية...اشتباك قطري اماراتي جديد فما هو؟

الوقت-شن أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي في حكومة قطر، في تغريدة له مساء أمس الجمعة

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الزعيم الكوري الشمالي: أمريكا هي "العدوّ الأكبر" لأمتنا! الوقت-أعلن كيم جونغ أون، الزعيم الكوري الشمالي، صباح اليوم السبت خلال خطاب له أمام المؤتمر

رئيسة مجلس النواب الأميركي: لمساءلة ترامب ما لم يقدم استقالته! الوقت-أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي، في بيان لها مساء اليوم السبت

الرئيس الايراني: نرفض تجارب الخارج على مواطنينا! الوقت-قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، ظهر اليوم السبت خلال اجتماع اللجنة الوطنية

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التنمية التجارية الايرانية: الصادرات للصين والعراق تحسنت بعد انكماش حاد الوقت- أعلن مساعد شؤون الاسواق التصديرية بمنظمة التنمية التجارية الايرانية، أن الصادرات للصين والعراق تحسنت بعد انكماش حاد في الفترة من 20 آذار حتى 20 أيلول 2020.

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الحشد الشعبي العراقي: بعد سنة على اغتيال الشهيدين القائدين نشهد نهاية المجرم ترامب الوقت- قال رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، ان "بعد سنة على اغتيال الشهيدين القائدين تشهدون نهاية المجرم ترامب".

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أخبار

بعد يوم على المصالحة الخليجية...اشتباك قطري اماراتي جديد فما هو؟

السبت 25 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
بعد يوم على المصالحة الخليجية...اشتباك قطري اماراتي جديد فما هو؟

بعد يوم على المصالحة الخليجية...اشتباك قطري اماراتي جديد فما هو؟

الوقت-شن أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي في حكومة قطر، في تغريدة له مساء أمس الجمعة

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بعد المصالحة الخليجيّة.. لماذا لا تزال الثقة معدومة بين قطر والإمارات؟

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الوقت-شن أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي في حكومة قطر، في تغريدة له مساء أمس الجمعة، هجوما عنيفا ردا على تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، حول مسألة "إعادة بناء الثقة" مع الدوحة. ورأى أنّ تصريحات قرقاش هي محاولة لـ"تعكير صفو" المصالحة الخليجية.

وبحسب التغريدة قال الرميحي: "المحاولات الهامشية لتعكير صفو الأجواء الإيجابية للمصالحة الخليجية متوقعة، وللأسف أننا نرى مسؤول مثل وزير الدولة قرقاش يصرح بشكل لا يليق بمستوى الجهود التي بذلت لتحقيق المصالحة".

اضاف قائلاً "لن نلتفت إلى تلك المحاولات، لدولة قطر نظرة إيجابية لمستقبل الخليج ووحدته ووحدة مصيره، التركيز في العمل الإيجابي أفضل من التصريحات السلبية".

وكان قرقاش أكد في مؤتمر صحفي عقده بعد "قمة العُلا" بأيام قليلة، على أن الخطوة التي أُنجزت مهمة جداً لكن تبقى التحفظات لدى أبوظبي حول مسألة "إعادة بناء الثقة" مع الدوحة.

هذا وأكد قرقاش على أن إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع قطر تتطلب وقتاً وتعتمد على طريقة تعامل الدوحة مع كل من تركيا وإيران والجماعات الإسلامية المتطرفة.

يذكر أنّ السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً بحرياً وبرياً وجوياً منذ منتصف العام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب. ونفت قطر ذلك قائلة إن الحصار يهدف إلى تقويض سيادتها.

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قمة العلا السعودية مصر البحرين قطر الإمارات أنور قرقاش الدوحة أحمد بن سعيد الرميحي المصالحة الخليجية

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