اليمن: الامم المتحدة تتجاهل معاناة اليمنيين عن قصد!

الوقت-شن محمد عبد السلام، رئيس وفد حكومة صنعاء المفاوض، في تغريدة له اليوم ظهر اليوم السبت، هجوما على الأمم المتحدة بسبب تجاهلها المعاناة الإنسانية الكبرى التي يعاني منها الشعب اليمني.

وقال رئيس وفد حكومة صنعاء المفاوض إن "مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن غريڤيث ينشغل بالشكليات والزيارات فارغة المحتوى للتغطية على استمرار العدوان والحصار ويتجاهل المعاناة الإنسانية المتمثلة بالحصار وإغلاق الموانئ والمطارات".

هذا وتفيد تقارير الأمم المتحدة بأن العدوان والحصار أدّيا إلى وقوع 80% من اليمنيين في دائرة الفقر، فهناك 24 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي من أصل 30 مليون نسمة، من ضمنهم 14 مليون يمني على بعد خطوة واحدة من المجاعة، ومليونيّ طفلِ يعانون من سوء التغذية، و400 ألف طفل من سوء التغذية الحادّ.

ويذكر أن هذه الأرقام، يقابلها شحٌ في المساعدات، حيث عمدت المنظمات الدولية إلى إيقاف أكثر من 37 برنامج مساعدات.

ولم تقتصر الانتكاسة الصحية على ذلك، بل وفقاً للأمم المتحدة، ستتوقف جميع فرق الاستجابة السريعة في مديريات اليمن عن أداء مهامها بسبب غياب التمويل.

هذا وقدّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ازدياد عدد الأطفال الذين سيعانون من سوء التغذية الحاد عام 2021، في اليمن، ما لم يتم التحرّك العاجل لتجنب تفاقم المعاناة.

وأعربت المنظمة عن قلقها العميق إزاء صحة الأطفال بسبب الأزمات الإنسانية الحادّة، في ظل سوء التغذية المتزايد وجائحة كـوفيد-19.

يُذكر أن اليونيسف أطلقت مناشدتها لعام 2021 بقيمة مليار دولار لدعم برامجها التغذوية المنقذة لحياة الأطفال في الدول المتأثرة بالأزمات الإنسانية.