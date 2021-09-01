رئيسة مجلس النواب الأميركي: لمساءلة ترامب ما لم يقدم استقالته!

الوقت-أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي، في بيان لها مساء اليوم السبت، إنها أصدرت تعليماتها إلى لجنة القواعد للاستعداد للمضي قدماً في مساءلة الرئيس دونالد ترامب، ما لم يقدم استقالته بعد أعمال شغب لأنصاره في مبنى الكونغرس.

وبحسب البيان فقد أعلنت بيلوسي عن اجتماعها مع الكتلة الديموقراطية في مجلس النواب "يأمل الأعضاء أن يستقيل الرئيس على الفور، سيحافظ مجلس النواب على كل الخيارات، نواصل مداولاتنا باحترام كبير".

وفي وقت سابق، قالت بيلوسي إن النواب أمامهم "عدة خيارات" لمساءلة ثانية محتملة للرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

ورداً على سؤال عن الجدول الزمني للمضي قدماَ في مجلس النواب بشأن المساءلة، قالت بيلوسي للصحفيين "حديثنا مستمر. لدينا عدة خيارات حتى الآن".

في وقت حصلت شبكة "إن.بي.سي نيوز" الأميركية على مسودة خاصة بمساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تقول إن "الرئيس تورط في جرائم كبرى وبالتحريض على تمرد".

من جهتها، دعت السيناتور الجمهورية، ليزا موركوفسكي، الرئيس ترامب إلى التنحي عن منصبه.

وأِوضحت موركوفسكي "يجب أن يغادر، هو لن يأتي إلى التنصيب، ولا يركز على ما يحصل بسبب كورونا، بل يلعب الغولف، أو في المكتب البيضاوي يلوم كل من كان وفياً له، بمن فيهم نائب الرئيس".

موركوفسكي قالت إن ترامب "تسبب بما يكفي من أضرار، عليه الرحيل، هو بحاجة الى فعل أمر جيد".

يشار إلى أن موركوفسكي أول سيناتور جمهوري يدعو ترامب إلى التنحي.

وتأتي مساعي العزل بالتزامن مع إفادة المدعي الفدرالي مايكل شيروين الذي يحقق في أحداث الكونغرس بأن التحقيقات والاتهامات "ستطال ترامب"، بسبب تصريحاته أمام حشد من المتظاهرين قبل وقت قصير من اقتحامهم قاعات الكابيتول.