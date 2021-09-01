الرئيس الايراني: نرفض تجارب الخارج على مواطنينا!

الوقت-قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، ظهر اليوم السبت خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، أن "وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي رفضت طلب شركات أجنبية اختبار لقاح كورونا على المواطنين الإيرانيين".

وأضاف الرئيس الايراني إن "وزارة الصحة اتخذت موقفاً صائباً برفض هذا الطلب، وليعلم مواطنونا بأنهم لن يكونوا موضع اختبار الشركات المصنعة للقاح".

وأشار روحاني إلى أنه "في ظل التعاون الجيد من قبل المواطنين والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة انخفض أرقام المصابين بفيروس كورونا بنسبة 80% والمتوفين بنسبة 70%".

وتمنى الرئيس الايراني بأن لا تدخل إيران الموجة الرابعة لكورونا، مجدداً التأكيد على "مواصلة الالتزام بالتوصيات الصحية مثل استخدام الكمامات وعدم إقامة التجمعات لأن ضعف الالتزام بأي منها سيهدر كل الجهود".

كما شدد روحاني على أن "شراء وتوفير اللقاح يعد من أولويات البلاد"، وقال إن "توفر اللقاح لا يعني تجاهل البروتوكولات الصحية بل ينبغي مواصلة الالتزام بها عدة أشهر بعد ذلك لنرى نتيجة اللقاح".

هذا وبدأت إيران التجارب على أوّل لقاح محليّ الصنع ضد كورونا، حيث تلقت ابنة مسؤول في الحقل الطبيّ أول حُقنة للقاح الإيرانيّ ضدّ فيروس كورونا، ضمن مراسم بدء الاختبار الإنسانيّ له، كما أُعطيت حقنة اللقاح لنائب المقرّ التنفيذيّ لأمر الإمام الخميني للشؤون الاجتماعيّة الدكتور علي عسكري.

وسجلت السلطات الإيرانية 1,274,514 منذ تسجيل أولى الإصابات فيها، بالإضافة إلى 56,018 وفاة بالفيروس.