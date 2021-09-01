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  السبت 25 جمادي الاول 1442

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أخبار

حركة "أنصار الله" حول العقوبات الأمريكية على الفياض: خطوة عدائيّة جديدة تجاه العراق!

السبت 25 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
حركة "أنصار الله" حول العقوبات الأمريكية على الفياض: خطوة عدائيّة جديدة تجاه العراق!

"أنصار الله" تدين العقوبات على الفياض: خطوة عدائيّة جديدة لأميركا

الوقت-نددت حركة "أنصار الله" اليمنيّة مساء اليوم السبت في بيان لها فرض وزارة الخزان

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الوقت-نددت حركة "أنصار الله" اليمنيّة مساء اليوم السبت في بيان لها  فرض وزارة الخزانة الأميركيّة عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض. 

وبحسب البيان فأنّ العقوبات على الفياض "خطوة عدائيّة تُضاف إلى سجل أميركا الأسود تجاه العراق وشعبه العزيز".

وأضاف البيان: "نثق بأن العقوبات على فالح الفياض لن تؤثر على إرادة الشعب العراقي الساعي إلى تحرير وطنه وإخراج قوات الاحتلال من بلده"، مؤكداً أنّ "على الولايات المتحدة الأميركيّة أن تنصرف إلى أزماتها الداخليّة".

وكانت الخزانة الأميركيّة قد فرضت أمس الجمعة، عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض. وبحسب الخزانة الأميركيّة فأن الفياض "على صلة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، مضيفةً "سنواصل محاسبة من يمنع العراقيين من الاحتجاج السلمي وتحقيق العدالة واجتثاث الفساد".

بدورها عبرت وزارة الخارجيّة العراقيّة ظهر اليوم عن استغرابها من القرار، مؤكدةً أنّه "مثّل مفاجأة غير مقبولة". وأشارت الخارجيّة العراقيّة إلى أنها "ستتابع بعناية مع الإدارة الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة بحق أسماء عراقيّة، والعمل على معالجة تبعات ذلك".

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كلمات مفتاحية :

فالح الفياض العراق اليمن الولايات المتحدة حركة أنصار الله وزارة الخزانة الأميركية الحشد الشعبي العراقي العقوبات على فالح الفياض

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