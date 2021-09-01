التنمية التجارية الايرانية: الصادرات للصين والعراق تحسنت بعد انكماش حاد

الوقت- أعلن مساعد شؤون الاسواق التصديرية بمنظمة التنمية التجارية الايرانية، أن الصادرات للصين والعراق تحسنت بعد انكماش حاد في الفترة من 20 آذار حتى 20 أيلول 2020.

وبيّن "مجتبى موسويان ريزي" في تصريح نشر الجمعة، أن الصادرات للصين والعراق والذي كل منهما يستحوذ على 25 بالمئة من الصادرات الايرانية باتت ملائمة.

وأضاف أن دولا أخرى ايضا مثل افغانستان تحسنت الصادرات اليها وسجل مستويات ايجابية بعد انكماش.

وأكد أن ورغم جائحة كورونا والحظر الاقتصادي الاميركي في الشهور الـ 9 المذكورة الا أن وضعية الاسواق التصديرية للسلع الايرانية شهدت تحسنا، وباتت أكثر من 90 بالمئة من البوابات الحدودية فاعلة حاليا.

وتوقع موسويان ريزي أن يسجل حجم الصادرات مع انتهاء السنة المالية الجارية 20 مارس/آذار 2021، انخفاضا بنسبة 10 بالمئة على اساس سنوي وأن تتحقق 90 بالمئة من المستويات المستهدفة، معزيا الانخفاض الى توقعات المؤسسات الدولية على خلفية تبعات اجراءات كورونا ولاتتعلق بايران وحدها.