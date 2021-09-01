الحشد الشعبي العراقي: بعد سنة على اغتيال الشهيدين القائدين نشهد نهاية المجرم ترامب

الوقت- قال رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، ان "بعد سنة على اغتيال الشهيدين القائدين تشهدون نهاية المجرم ترامب".

وذكر الفياض في كلمته بالمهرجان المركزي بمناسبة ذكرى شهادة قادة النصر في محافظة البصرة، ان "خروج القوات الأميركية يعطي العراق حقيقة استقلاله وردنا على اغتيال القائدين الشهيدين (أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني) هو بإخراج القوات الأجنبية".

وأضاف "بعد سنة على اغتيال الشهيدين القائدين تشهدون نهاية هذا المجرم وهو يحظى اليوم بخزي من أبناء قومه" في إشارة الى الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وحادثة اقتحام أنصاره للكونغرس.

ولفت الى ان "الصراع في العراق هو على هويته ونحن سنبقى على هذه الهوية".

وأكد الفياض ان "الرد الأكبر على الجريمة هو الحفاظ على قيم الشهداء وأهدافهم، وسنصوغ العراق على الشكل الذي أراده قادة النصر وليس كما أراد الآخرون".

وأوضح، ان "محافظة البصرة هي عاصمة الحشد الشعبي لأن خيرة الشهداء والجرحى نوعا وعددا هم من المحافظة"، مبينا ان "البصرة أبت الا ان تختص بالقائد الشهيد أبو مهدي المهندس الذي كان ابنا بارا لهذه المدينة".

وأضاف الفياض، أن "البصرة تشكل العمود الفقري للحشد الشعبي وان الحشد مدين لهذه المحافظة بكل أنواع الدين"، مشيرا إلى ان "محافظة البصرة بقيت وفية لقادة النصر منذ الساعات الأولى لاستشهادهم".