خبير عراقي: العراق بإمكانه تفعيل مذكرة القبض على ترامب عبر الانتربول

الوقت- اوضح الخبير القانوني علي التميمي، ان العراق بإمكانه تفعيل مذكرة القبض على ترامب عبر الانتربول وكذلك الامم المتحدة عبر مجلس الامن الدولي.

وقال التميمي، ان "امر القبض الذي صدر من القضاء جاء بناء على دعوى من المدعين بالحق الشخصي من ذوي المجني عليهم وامر القبض كان وفق المادة 406 وفقا لقانون العقوبات العراقي (القتل العمد) مع سبق الاصرار والترصد وعقوبتها الاعدام".

واضاف ان "امر القبض بامكان القضاء العراقي تحريكه من اجل التنفيذ من قبل الانتربول الدولي مع انتهاء ولاية ترامب، خاصة ان العراق واميركا موقعين على اتفاقية تسليم المطلوبين وفق اتفاقية الانتربول الدولي".

وبين ان "العراق بامكانه تفعيل القضية ايضا من خلال الامم المتحدة لان الضربات كانت انتهاكا للسيادة العراقية وتخالف ميثاق الامم المتحدة بمواده 1 و2 و3 من الميثاق، وبالتالي فأن العراق بامكانه المطالبة بتشكيل محكمة خاصة واتخاذ قرار من مجلس الامن بهذا الشأن".