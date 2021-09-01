انعكاسات واسعة لغزو الكونغرس الأمريكي في وسائل الإعلام الغربية والعربية + صور

الوقت- كشفت العديد من التقارير الاخبارية، أنه في ليلة غير مسبوقة شهدتها العاصمة الأمريكية واشنطن قبل عدة أيام، حيث اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" الحواجز الأمنية لمبنى الكونغرس واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها. وجاء هذا الاقتحام بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب للمصادقة على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن". وأظهرت مقاطع فيديو عددا من أنصار "ترامب" وهم يفتحون مطافئ حريق باتجاه عناصر الشرطة ويشتبكون معهم داخل مبنى الكونغرس. ولقد تم إغلاق مبنى الكونغرس والأعضاء بداخله فيما نشبت اشتباكات عنيفة بين أنصار "ترامب" والشرطة. وحطم المحتجون حواجز معدنية عند الدرجات السفلى للمبنى، وتصدت لهم الشرطة مرتدية زي مكافحة الشغب.

ولفتت تلك التقارير الاخبارية إلى أن البعض من المحتجين حاولوا الاندفاع عبر صف الشرطيين الذين أطلقوا رذاذ الفلفل على الحشد، وعمت الفوضى مبنى الكونغرس بعدما كرر "ترامب" خلال حديثه أمام الآلاف من أنصاره قرب البيت الأبيض، مزاعمه التي لا سند لها بسرقة الانتخابات منه بسبب تزوير ومخالفات على نطاق واسع. وقال "ترامب" لأنصاره إنه ينبغي لهم التوجه صوب مبنى الكونغرس للتعبير عن غضبهم بشأن عملية التصويت والضغط على المسؤولين المنتخبين لرفض النتائج، وحثهم على القتال. وأكدت تلك التقارير مقتل أربعة أشخاص في أحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي، بينهم امرأة قتلت برصاص رجال الأمن، كما تم اعتقال 52 شخصاً، فضلاً عن إصابة 14 من عناصر الشرطة. وقررت عمدة واشنطن تمديد حالة الطوارئ لأسبوعين.

وحول هذا السياق، يمكن لمس أشكال التعبير الأولى عن هذه الكارثة التاريخية الأمريكية من تعليقات بعض مسؤولي الأنظمة الغربية والعربية، الذين وجدوا في هذه الأحداث مناسبة لتبرير قمع شعوبهم، وللسخرية من النظم الديمقراطية، كما فعل رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي الذي قال: إن "أمريكا لن تكون قادرة بعد الآن على فرض وتحديد معايير الانتخابات في الدول الأخرى"، فيما علّق مسؤول صيني مشبّها ما حصل من اقتحام للكونغرس بالاحتجاجات الشعبية ضد بكين في هونغ كونغ، بل إن بعض أنصار الاستبداد العربي وجدوا في ما حصل مناسبة للتشنيع على الحراكات العربية وأشكال الاحتجاج ضد الأنظمة المتسلطة والفاسدة.

ولقد تناولت صحف غربية وعربية اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "دونالد ترامب" مبنى الكونغرس في محاولة لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها منافسه "جو بايدن". وفي ما يلي سوف نستعرض أبرز ما جاء فيها:

"نيويورك تايمز": السادس من يناير يوم أسود في تاريخ أمريكا وترامب مسؤول عن التحريض والفتنة

حملت صحيفة "نيويورك تايمز" في افتتاحيتها الرئيس "ترامب" مسؤولية هجوم الغوغاء من أنصاره على الكونغرس في واشنطن يوم الأربعاء في 6 كانون الثاني. وقالت إن الرئيس "ترامب" حرض على العنف وكلامه له تداعيات. وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها إن الرئيس "ترامب" والداعمين والمحركين له في الحزب الجمهوري، كانوا وراء التحريض على الهجوم ضد الحكومة التي يقودونها والشعب الذي يعترفون بحبه، ويجب عدم التسامح معهم. وكان خطاب "ترامب" الدافع على الفتنة وراء اقتحام آلاف الغوغاء لمبنى الكونغرس، ودخل بعضهم إلى قاعة مجلس الشيوخ والنواب حيث كان ممثلو البلاد قد اجتمعوا للمصادقة على انتخاب "جو بايدن" رئيسا. واعتبرت هذه الصحيفة أنه كان هجوما يحمل الكثير من المعاني، وخاصة أن بعض الغوغاء حمل راية الانشقاق وهم يهاجمون كرسي الحكم في أمريكا، وأجبروا المجتمعين على تعليق مداولاتهم، وهشموا النوافذ وكسروا الأبواب وتصادموا مع الحرس، وهم يصرخون بشعارات تدعم ترامب ويتحدّون للنتائج القانونية لانتخابات تشرين الثاني الماضي.

"سي إن إن"؛ الأجهزة الأمنية الفدرالية ستعلن عن توقيفات جديدة

نقلت "سي إن إن" عن مسؤولين في وزارة العدل أن الأجهزة الأمنية الفدرالية ستعلن عن توقيفات جديدة على خلفية اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته "دونالد ترامب" الكونغرس. وأشارت إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي يقوم بالتحقق من الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد المشتبه فيهم.

الجزيرة القطرية.. التحقيقات ستشمل "ترامب"

بعد اقتحام الكونغرس.. التحقيقات ستشمل ترامب ووزارة العدل قلقة من سرقة مواد تهدد الأمن القومي وأعربت هذه الصحيفة أن "مايكل شروين" القائم بأعمال المدعي العام الفدرالي للعاصمة واشنطن قال، "إن التحقيقات التي أطلقت بشأن الهجوم على مبنى الكونغرس ستشمل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أيضا." ولفتت هذه الصحيفة إلى أنه بينما طالب مكتب التحقيقات الفدرالي بتزويده بأي معلومات تفيد التحقيق، تحدثت وزارة العدل عن مخاوف على الأمن القومي بعد سرقة مواد من مكاتب الكونغرس. وأشارت هذه الصحيفة إلى أن القائم بأعمال المدعي العام الفدرالي للعاصمة واشنطن أوضح أن الجهات المعنية ستفحص التصريحات التي أدلى بها ترامب والمتحدثون الآخرون الذين شاركوا في التجمع الذي سبق الاعتداء على الكونغرس.

"المنار" اللبنانية.. "ترامب" حرض على اقتحام الكونغرس

ذكرت صحيفة المنار اللبنانية أن رئيس الوزراء الكندي، "جاستن ترودو"، اعتبر أن الرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب"، وسياسيين آخرين حرضوا على وقوع الهجوم العنيف على مبنى الكونغرس. وقال "ترودو"، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة "ما شهدناه كان اعتداء على الديمقراطية نفذه مشاغبون عنيفون حرضهم الرئيس الحالي وسياسيون آخرون".

"إسكاي نيوز عربي".. موجة من الاستقالات ضربت الإدارة الأمريكية

كشفت صحيفة "إسكاي نيوز عربي" عن موجة من الاستقالات ضربت إدارة الرئيس الأمريكي "ترامب" في رد سريع على أحداث اقتحام أنصاره لمبنى الكونغرس خلال جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي حسمها الديمقراطي "جو بايدن" في نوفمبر الماضي. وذكرت هذا الصحيفة أن كبيرة موظفي السيدة الأمريكية الأولى "ستيفاني غريشام" أعلنت استقالتها عقب أحداث الكونغرس، كما استقالت نائبة السكرتير الصحفي "سارة ماثيوز" من إدارة "ترامب". وذكرت هذه الصحيفة أن مستشار الأمن القومي "روبرت أوبراين" ونائبه "ماثيو پوتينغر" يتجهان الى الاستقالة بسبب أحداث الكونغرس.

العربية نت.. حلفاء واشنطن ينددون باقتحام مبنى الكونغرس وهناك مشاهد صادمة

ذكرت صحيفة "العربية نت" أن آلاف المتظاهرين اقتحموا مقر الكونغرس ما أجبر المشرعين على رفع جلسة المصادقة على فوز "جو بايدن" بالانتخابات الرئاسية. وكتبت: "في نظر العالم، تبدو الديموقراطية الأمريكية الليلة تحت حصار". وأضافت "هذا هجوم غير مسبوق على الديموقراطية الأمريكية ومؤسساتها وعلى سيادة القانون. هذه ليست أمريكا. يجب احترام نتائج انتخابات الثالث من تشرين الثاني بالكامل".

القدس اللندنية.. دعوات لنواب أمريكيين لعزل "ترامب" قبل انتهاء ولايته

قالت صحيفة "القدس اللندنية" في افتتاحيتها "إضافة إلى كلمات العار والفوضى والانقلاب التي استخدمتها وسائل الإعلام العالمية لتوصيف ما فعله ترامب وأنصاره، وإغلاق وسائل التواصل الاجتماعي كفيسبوك وتويتر وانستغرام لحساباته، ودعوات نواب لعزله قبل أسبوعين من انتهاء ولايته، لا بد أن كثيرين في العالم كانوا يأملون في انتهاء فترة حكم ترامب، لقد أصبح الرئيس الأول منذ 90 عاما الذي يخسر محاولة الاستمرار في الرئاسة لولاية ثانية والأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وختم حكمه بهذه الطريقة المريعة".

صحيفة "المصري اليوم".. "ترامب" لا يستطيع التنصل من مسؤوليته عن احداث الكونغرس

قالت صحيفة "المصري اليوم" إن "ترامب لا يستطيع التنصل من مسؤوليته عما حدث لأنه هو زعيم الغوغاء الذين كسروا النوافذ ودخلوا المجلس واحتلوا مكاتب النواب. ولقد كان المقتحمون في غالبيتهم ذوي هيئات غريبة إذ ارتدوا ملابس تشبه جيوش التتار من فراء وجلود دببة وعلى رأسهم قرون، حيث أثاروا فزع رجال الشرطة أنفسهم".

الخليج الإماراتية.. احداث الكونغرس كشفت حجم التحديات التي باتت تواجه النظام السياسي الأمريكي

كتبت صحيفة "الخليج الإماراتية"، أن محاولة اقتحام جلسة الكونغرس للتصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية، كشفت حجم التحديات التي باتت تواجه النظام السياسي الأمريكي كله، وليس فقط إدارة الرئيس المنتخب "جو بايدن". فالانقسامات والتصدعات السياسية التي أفرزتها نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فاقت كل التوقعات. فالحزب الجمهوري يواجه مخاطر التفكك إذا ما استمر الرئيس المنتهية ولايته في قيادة مشروع رفضه نتائج الانتخابات، رغم تصريحه بأن أمريكا ستشهد انتقالا سلسا للسلطة في 20 كانون الثاني.

"العربي الجديد اللندنية".. ما جرى مساء الأربعاء حدث استثنائي في تاريخ أمريكا

قالت صحيفة "العربي الجديد اللندنية"، إن "ما جرى مساء الأربعاء حدث استثنائي في تاريخ أمريكا، وكان بمثابة الطلقة الأخيرة التي صوبها دونالد ترامب على مستقبله السياسي، وتبددت معها آماله في نيل أي تأييد من الحزب الجمهوري الذي لن يسجل في تاريخه تأييد مرشح حشد أنصاره للانقلاب على المؤسسات الشرعية، وتقويض الديمقراطية الأمريكية بالهمجية والبلطجة".