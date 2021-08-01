جيش الاحتلال يعتقل المسن الفلسطيني سعيد عرمة

الوقت-قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة باعتقال المسن الفلسطيني سعيد عرمة بعد مداهمة منزله في قريته دير جرير شرقي رام الله.

وعرمة اشتهر خلال الأيام الماضية كأيقونة في المواجهات، مثيراً إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا في الأيام الأخيرة مقاطع فيديو تظهر مواجهته مع عناصر الاحتلالِ من مسافة قريبة.

وأظهرت مقاطع مصورة للحاج سعيد الملقب بأبي العبد، وهو يرتدي الكوفية والعِقال والزي الفلسطيني التقليدي "القمباز" مستخدماً المقلاع في إلقاء الحجارة خلال مواجهة الجنود الإسرائيليين، جنباً إلى جنب مع عشرات الشبان دفاعاً عن أراضيهم.

والجمعة الماضية، شهدت "دير جرير" مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، بعد أن خرج أهالي القرية شيبا وشبانا لحماية أراضيهم في منطقة "الشرفة" التي يخطط الاحتلال لإقامة بؤرة استيطانية فيها.