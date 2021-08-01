الخارجية السورية: تزامن الاعتداءات الإسرائيلية والارهابية في الجنوب السوري دليل التنسيق الإسرائيلي التركي الأميركي

الوقت-قالت الخارجية السورية، ظهر اليوم الجمعة، في رسالة وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، أن الهجمات الصاروخية الإسرائيلية المتزايدة على سوريا، بالتزامن مع اعتداءات الإرهابيين على وسائل النقل المدنية في البادية السورية دليل على التنسيق بين" إسرائيل" وتركيا والولاياتِ المتحدة والتنظيمات الإرهابية.

وقالت الرسالة السورية أن إطلاق "إسرائيل" رشقات متتالية من الجولانِ المحتل باتجاه المناطق الجنوبية يهدف إلى تحقيق أهداف الارهاب الإسرائيلي والتكفيري المشترك.

وأضافت الخارجية أن "سوريا تطالب مجلس الأمن مجدداً بأن يتحمل مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها صون السلم والأمن الدوليين وأن تشكل بداية العام 2021 فرصة أخرى لاتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية وأن يلزم إسرائيل باحترام قراراته المتعلقة باتفاقية فصل القوات ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها".

والأربعاء الماضي، تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية جنوب العاصمة دمشق. وقبل ذلك بأيام، شن العدو الإسرائيلي عدواناً بالصواريخ من شمال مدينة طرابلس اللبنانية باتجاه منطقة مصياف السورية.