المحكمة المركزية ترجئ محاكمة نتنياهو لهذا السبب!

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 24 جمادي الاول 1442

إخترنا لكم

الكيان الصهيونيّ يتمادى في ظلمه وعدوانه.. هل تتحوّل الضفة الغربيّة إلى "غزة" ثانية؟

الكيان الصهيونيّ يتمادى في ظلمه وعدوانه.. هل تتحوّل الضفة الغربيّة إلى "غزة" ثانية؟ الوقت- بعد الجريمة الإرهابيّة التي قام بها العدو الصهيونيّ الغاصب، في إعدام شاب فلسطينيّ من بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، قرب مفترق "غوش عتصيون" الاستيطانيّ جنوب بيت لحم، أدانت فصائل المقاومة الفلسطينيّة قبل أيام تلك الجريمة النكراء ودعت لتفعيل كل وسائل المقاومة والمواجهة في الضفة الغربيّة المحتلة...

العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط الوقت - رغم مرور سنوات على الغزو العسكري الأمريكي للعراق عام 2003 بمبررات كاذبة مثل تدمير أسلحة الدمار الشامل، إلا أن الأبعاد المختلفة للجرائم العسكرية الأمريكية ضد الشعب العراقي لم يتم الكشف عنها بالكامل، حيث تظهر بين الحين والآخر صفحة جديدة من الملف الكبير للعواقب المدمرة لهذه الحرب والقتل الصامت والتدريجي للمواطنين العراقيين على يد الجيش الأمريكي.

قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض إنتهت قمة العلا بتوقيع بيان وليس اتفاقاً، في وقت ما زالت ثلاث دول من الدول المحاصرة لقطر لديها تحفظات جادة بشأن هذا الملف، وقبلت هذا البيان المفروض على مضض.

عام علی ضربة عين الأسد.. نظرة على وضع أمريكا في المنطقة خلال العام الماضي، لم تكن للولايات المتحدة استراتيجية واضحة للسياسة الخارجية تجاه غرب آسيا. ويمكن تقييم مثال واضح لذلك في سياستها تجاه الأزمة في سوريا والعراق.

تشكيل الحكومة اللبنانية ينتظر مغادرة ترامب الوقت - نقلت صحيفة الجمهورية عن مصادر مطلعة على عملية تشكيل الحكومة في لبنان، قولها، هناك حركة مشاورات خارجية بهدف إنقاذ ملف تأليف الحكومة، أفضَت في خلاصتها الى اقتراح فرنسي متجدد، على شكل نصيحة للرئيس المكلف بعقد لقاء بينه وبين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، للوصول الى تفاهمات مشتركة تُعجّل في تشكيل الحكومة

أخبار

جيش الاحتلال يعتقل المسن الفلسطيني سعيد عرمة

جيش الاحتلال يعتقل المسن الفلسطيني سعيد عرمة

الوقت-قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة باعتقال المسن الفلسطيني سعي

إيهود باراك يدعو الى عزل نتنياهو كما حدث في أمريكا الوقت-دعا إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، ظهر اليوم، بعزل رئيس الوزراء الحالي

الخارجية السورية: تزامن الاعتداءات الإسرائيلية والارهابية في الجنوب السوري دليل التنسيق الإسرائيلي التركي الأميركي الوقت-قالت الخارجية السورية، ظهر اليوم الجمعة، في رسالة وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم

المحكمة المركزية ترجئ محاكمة نتنياهو لهذا السبب! الوقت-قامت المحكمة المركزية في القدس المحتلة مساء اليوم بإرجاء لجلسة التي كانت

إعلام إسرائيلي: ما حدث في الكونغرس يمكن أن يحصل في الكنيست الوقتت- نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، صباح اليوم مقالاً تطرقت فيه الى اقتحام مناصري ترامب للكونغرس

وسائل اعلام أمريكية: اللجنة القضائية الأمريكية توصي بعزل ترامب فوراً! الوقت-تستمر تداعيات الأحداث التي عاشتها واشنطن يوم أمس ضد الرئيس الأمريكي

رئيس هيئة الحشد الشعبي: خروج القوات الأمريكية من المنطقة هو ثمن دماء قادة النصر الوقت-شدد فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي صباح اليوم الجمعة خلال المهرجان

قائد الحرس الثوري يكشف عن قاعدة صواريخ متطورة على سواحل الخليج الوقت-أعلن اللواء حسين سلامي، قائد حرس الثورة الإيراني، خلال حفل إزاحة الستار عن إحدى قواعد ال

اف بي أي يعرض مكافأة كبيرة لإلقاء القبض على هذا الشخص! الوقت-كشفت الأف بي أي مساء أمس الخميس، ان ضابط يدعى برايان سيكنيك قد توفي متأثراً

قائد الثورة الإسلامية: على القوى الغربية رفع الحظر.. ومن حقنا صنع قوة ردعية الوقت-شدد الامام القائد السيد علي الخامنئي، في كلمة له بمناسبة ذكرى انتفاضة أهالي

منظمة العفو الدولية: ترامب ليس بقائد وأفعاله أفعال محرضين الوقت-أعلنت منظمة العفو الدولية، في تغريدة لها على "تويتر" مساء اليوم، أن الرئيس الأميركي

مسؤولون أميركيون يبحثون عزل ترامب والسبب إنه مريض عقليا الوقت- بدأ مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب مناقشة إمكانية عزله من منصبه بموجب المادة 25 من الدستور، معتبرين أنه أصبح "خارج السيطرة" بعد واقعة اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول لتعطيل جلسة مصادقة الكونغرس على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها ويرفض الإقرار بنتيجتها...

هاشتاج "الربيع الأمريكي" يتصدر تويتر بعد اقتحام دامٍ من أنصار ترامب للكونغرس الوقت- اشتعلت مواقع التواصل في العالم كله بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين لترامب الطوق الأمني ودخولهم مبنى الكابيتول بعد مواجهات مع الشرطة في الوقت الذي أعلن فيه حظر التجول بالعاصمة واشنطن.

هكذا اقتحم مستوطنون مسلحون مقام النبي موسى في اريحا الوقت-قالت وسائل إعلامية فلسطينية ظهر اليوم الخميس أن مستوطنين مسلحين اقتحموا

هكذا وصف ظريف ترامب يعد أحداث الكبتول مساء أمس الوقت-قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني في تغريدة على "تويتر" مساء اليوم الخميس،

بعد حصدهم الأغلبية في الشيوخ... زعيم الديمقراطيين يطلب بعزل ترامب! الوقت- طالب تشاك شومر، زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ مساء اليوم الخميس،

مصادر فلسطينة: الانتخابات الفلسطينية في أيار/مايو المقبل! الوقت-قالت تقارير إعلامية، مساء اليوم الخميس، أنه من المتوقع إصدار المرسوم الرئاسي من قِبل

الرئيس روحاني: ما حدث الليلة الماضية واليوم في أمريكا كان تطرفاً الوقت- رد رئيس الجمهورية حسن روحاني على الأحداث في واشنطن وهجوم مؤيدي ترامب على مبنى الكونغرس.

القوات العراقية تقبض على إرهابي من (داعش) في بغداد الوقت- ألقت القوات العراقية القبض اليوم الخميس على إرهابي من تنظيم “داعش” في العاصمة بغداد.

الحوثي يدعو ترامب إلى الاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي عن الحكم الوقت- دعا عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن" محمد علي الحوثي"، الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، للاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي عن الحكم.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

هكذا اقتحم مستوطنون مسلحون مقام النبي موسى في اريحا

مصادر فلسطينة: الانتخابات الفلسطينية في أيار/مايو المقبل!

اف بي أي يعرض مكافأة كبيرة لإلقاء القبض على هذا الشخص!

الكيان الصهيونيّ يتمادى في ظلمه وعدوانه.. هل تتحوّل الضفة الغربيّة إلى "غزة" ثانية؟

الخارجية السورية: تزامن الاعتداءات الإسرائيلية والارهابية في الجنوب السوري دليل التنسيق الإسرائيلي التركي الأميركي

رئيس هيئة الحشد الشعبي: خروج القوات الأمريكية من المنطقة هو ثمن دماء قادة النصر

إعلام إسرائيلي: ما حدث في الكونغرس يمكن أن يحصل في الكنيست

بعد حصدهم الأغلبية في الشيوخ... زعيم الديمقراطيين يطلب بعزل ترامب!

بعد وصول التطبيع إلى المنطقة المغاربيّة.. أحزاب موريتانية تقترح قانوناً يجرم التطبيع

هذا ما نشره موقع والاه الإسرائيلي حول الخلاف بين نتنياهو وغانتس حول الاتفاق النووي!

هكذا وصف ظريف ترامب يعد أحداث الكبتول مساء أمس

تفكيك "قبة الصخرة"..هل يتجّه الفلسطينيون نحو انتفاضة ثالثة في حال اقتربت اسرائيل من مقدساتهم؟

وسائل اعلام أمريكية: اللجنة القضائية الأمريكية توصي بعزل ترامب فوراً!

جرائم بلا ملاحقة في السودان

المحكمة المركزية ترجئ محاكمة نتنياهو لهذا السبب!

روسيا: ارتفاع اسعار النفط سببه السعودية!

هكذا أحيا أهالي نبل والزهراء ذكرى استشهاد سليماني والمهندس

دمشق": واشنطن المسؤولة المباشرة عما يعانيه الشعب السوري

رئيس الطاقة الذرية: ايران مستعدة لبدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 %

تشكيل الحكومة اللبنانية ينتظر مغادرة ترامب

حاكم دبي يجس نبض طهران في ملف فخري زادة

وزير الخارجية الإيراني: الارهابي الأكبر اغتال العدو الأول للإرهابيين

تحالف الفتح يعزي قائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني بوفاة محمد صباح يزدي

الحوثي يدعو ترامب إلى الاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي عن الحكم

شركة النفط اليمنية: خسائرنا بلغت أكثر من 10 مليارات دولار بسبب احتجاز السفن

سلسلة غارات يشنها العدوان السعودي على عدة محافظات يمنية

الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة

الخارجية اليمنية تدين استمرار جرائم العدوان واستهداف صالة عرس في الحديدة

قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض

موريتانيا: التطبيع جرم

روح الثورة تعود لتنبض في قلب الشعب السوداني.. ما هو مصير الحكومة العميلة؟

صراع الإعلام بين الجزيرة والعربية... من المنتصر في هذه الحرب الباردة؟

الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة"... ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة

الدكتور زارعي: المقاومة لها جبهة إقليمية قوية ومثل هذه الجبهة أنشأها اللواء سليماني

رفض شعبيّ عارم لزيارة وفد العدو إلى الرباط.. هل تفشل مخططات الكيان في المغرب؟

ابن سلمان والآمال الواهمة في حدوث معجزة للانتصار في اليمن

"الخوذ البيضاء".. بضاعة غربية منتهية الصلاحية

مركز دراسات إسرائيلي: أردوغان سيكون مطبع حتمي مع "إسرائيل"!

نائب وزير الخارجيّة الأميركي يعترف: لم نحقق ما كنا نسعى إليه مع كوريا الشمالية

مصادر أميركية مطلعة: هذا هو ثمن تطبيع المغرب مع الكيان الإسرائيلي!

ماذا تضمنت الأسرار التي كشفها السيد نصرالله؟

مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كان

عندما يكون المجرم هو القاضي تضيع العدالة.. "ترامب" يعفو عن أربعة قتلة ارتكبوا مجازر في العراق

وسائل إعلام إسرائيلية: بنيامين نتنياهو يستعد للقيام بـ"زيارة تاريخية" إلى الإمارات

رواية الشهيد "مغنية" عن الدور الاستراتيجي للجنرال قاسم سليماني في حرب تموز

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

المحكمة المركزية ترجئ محاكمة نتنياهو لهذا السبب!

الجمعة 24 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
المحكمة المركزية ترجئ محاكمة نتنياهو لهذا السبب!

المحكمة المركزية ترجئ محاكمة نتنياهو لهذا السبب!

الوقت-قامت المحكمة المركزية في القدس المحتلة مساء اليوم بإرجاء لجلسة التي كانت

مواضيع ذات صلة

هذا ما نشره موقع والاه الإسرائيلي حول الخلاف بين نتنياهو وغانتس حول الاتفاق النووي!

تصعيد الاضطراب السياسي في الکيان الصهيوني وتفاقم أوضاع نتنياهو

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-قامت المحكمة المركزية في القدس المحتلة مساء اليوم بإرجاء لجلسة التي كانت ستعقدها يوم الأربعاء المقبل لمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ملفات الفساد المنسوبة اليه.

وبحسب وسائل إعلامية إسرائيلية فقد تقرر إلغاء هذه الجلسة، بسبب إجراءات الإغلاق الصحي المُحكم، للحد من انتشار فيروس كورونا، التي دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس - الجمعة. ولم يتم بعد تحديد موعد جديد لها.

حركة "الأعلام السود" المعارضة لنتنياهو، قالت إن "الأمور بدأت تنجلي"، معتبرة أن "رئيس الوزراء قرر فرض هذا الإغلاق، بهدف إرجاء محاكمته وتجنّب المثول أمام القضاء ليحاسب على جرائمه".

كما دعت الحركة إلى التظاهر مساء غد السبت ضد الإغلاق، الذي وصفته بـ"السياسي" وضد تفكيك "الديموقراطية الإسرائيلية".

وكانت رئيسة المحكمة التي تنظر في تهم فساد موجهة إلى نتنياهو، القاضية ريفكا فريدمان- فيلدمان أرجأت، في تموز العام 2020، جلسات الاستماع إلى الأدلة، إلى كانون الثاني/يناير من العام 2021.

ويأتي ذلك، في وقت يواجه نتنياهو فيه مظاهرات أسبوعية للمطالبة برحيله عن رئاسة الحكومة ومحاسبته بسبب تهم الفساد الموجهة إليه.

وفي سياق قضائي آخر، قرّر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، اليوم الجمعة، تقديم لائحة اتهام ضدّ وزير الداخلية ورئيس حزب "شاس"، آريه درعي بالتهرّب الضريبي. وتم استدعاء درعي إلى جلسة استماع قبل اتهامه.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

كورونا تهم فساد بنيامين نتنياهو آرييه درعي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي
مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية