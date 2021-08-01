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أخبار

رئيس هيئة الحشد الشعبي: خروج القوات الأمريكية من المنطقة هو ثمن دماء قادة النصر

الجمعة 24 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
رئيس هيئة الحشد الشعبي: خروج القوات الأمريكية من المنطقة هو ثمن دماء قادة النصر

الفياض: إخراج القوات الأميركية سيكون الردّ الأول على اغتيال قادة النصر

الوقت-شدد فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي صباح اليوم الجمعة خلال المهرجان

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الوقت-شدد فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي صباح اليوم الجمعة خلال المهرجان التأبيني الكبير الذي أقيم في محافظة البصرة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر، أن "خروج القوات الأميركية يعطي العراق حقيقة استقلاله".

وتابع رئيس هيئة الحشد الشعبي أن الرد على اغتيال القائدين الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، "هو بإخراج القوات الأجنبية"، لافتاً إلى أن "قرار البرلمان العراقي كان هو الرد الأول ولن نتنازل عنه أبداً".

ويتضمن القرار خمس إجراءات، من ضمنها مطالبة الحكومة العراقية بالعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، وإلزام الحكومة بإلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة داعش، في حين ردد نواب في البرلمان عبارات مناهضة للولايات المتحدة.

وشدد الفياض على أن "الثمن هو الخروج من الأراضي العراقية"، وقال "لا يمكن أن نستقبل قتلة أبنائنا وقادتنا، وعلى كل قوانا أن تعي أهمية هذا الهدف، لأنه هو الذي يعطي العراق أهمية استقلاله وسيادته".

واعتبر أن "كل مؤامرات عزل الحشد الشعبي انتهت وتداعت"، وقال "الصراع في العراق هو على هويته ونحن سنبقى على هذه الهوية".

وأكد الفياض على أن "الحشد الشعبي يصون الأمانة"، مضيفاً "نحن ندين للشهداء بوجودنا وسنكون أوفياء للشهداء".

يذكر أن رئيس هيئة الحشد الشعبي كان قد قال الأحد الماضي، إن "العراق يُغتال باغتيال قادته ورجاله الذين يصنعون المواقف"، مضيفاً "بالعزّة وبالسيادة نحفظ كل الحقوق ونصون كل المصالح"، مشيراً إلى أن "إثارة الفتن والنعرات الطائفية والقومية أسهمت في تأخير مسيرة العراق طوال العقود الماضية".

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فالح الفياض البرلمان العراقي الجيش العراقي قاسم سليماني الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس القوات الأميركية في العراق

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