قائد الحرس الثوري يكشف عن قاعدة صواريخ متطورة على سواحل الخليج الفارسي

الوقت-أعلن اللواء حسين سلامي، قائد حرس الثورة الإيراني، خلال حفل إزاحة الستار عن إحدى قواعد الصواريخ الاستراتيجية البحرية لحرس الثورة الإيراني على شواطئ الخليج الفارسي اليوم الجمعة، إن "مديات الصواريخ التي تملكها القوات البحرية تتجاوز مئات الكيلومترات، وقدرتها التدميرية عالية وتملك إمكانية التعامل مع الحرب الإلكترونية".

وقال قائد حرس الثورة الإيراني إن "هذه القاعدة واحدة من عدة قواعد لتخزين صواريخ القوات البحرية، حيث يبلغ طولها كيلومترات وقادرة على الرد على أصغر تهديد يطلقه العدو"، وأضاف أن "منطقنا هو تعزيز الدفاع عن وحدة أراضي البلاد واستقلالها وإنجازات الثورة الإسلامية".

وأضاف سلامي إن "مديات الصواريخ التي تملكها القوات البحرية تتجاوز مئات الكيلومترات، وقدرتها التدميرية عالية وتملك إمكانية التعامل مع الحرب الإلكترونية".

وأكد اللواء سلامي أن "لدى هذه الصواريخ قوة تدميرية عالية للغاية وقادرة على المرور عبر معدات الحرب الإلكترونية للعدو".

وكشف أن "هناك عدداً لا يحصى من الضباط الشباب في حرس الثورة الذين يبقون الأنظمة جاهزة لأي عملية فورية"، مشدداً على أن التقدم التكنولوجي في بحرية الحرس كقوة استراتيجية "مقبول للغاية" من حيث الكمية والنوعية.

يذكر أن سلامي أكّد قبل أيام أن "طهران سترد بحزم على أي عمل عدائي ضدها"، وأضاف "لقد أثبتنا مرات عديدة أننا لا نترك أي تهديد أو عدوان من قبل الأعداء من دون رد".