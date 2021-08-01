قائد الثورة الإسلامية: على القوى الغربية رفع الحظر.. ومن حقنا صنع قوة ردعية

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 24 جمادي الاول 1442

إخترنا لكم

الكيان الصهيونيّ يتمادى في ظلمه وعدوانه.. هل تتحوّل الضفة الغربيّة إلى "غزة" ثانية؟

الكيان الصهيونيّ يتمادى في ظلمه وعدوانه.. هل تتحوّل الضفة الغربيّة إلى "غزة" ثانية؟ الوقت- بعد الجريمة الإرهابيّة التي قام بها العدو الصهيونيّ الغاصب، في إعدام شاب فلسطينيّ من بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، قرب مفترق "غوش عتصيون" الاستيطانيّ جنوب بيت لحم، أدانت فصائل المقاومة الفلسطينيّة قبل أيام تلك الجريمة النكراء ودعت لتفعيل كل وسائل المقاومة والمواجهة في الضفة الغربيّة المحتلة...

العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط الوقت - رغم مرور سنوات على الغزو العسكري الأمريكي للعراق عام 2003 بمبررات كاذبة مثل تدمير أسلحة الدمار الشامل، إلا أن الأبعاد المختلفة للجرائم العسكرية الأمريكية ضد الشعب العراقي لم يتم الكشف عنها بالكامل، حيث تظهر بين الحين والآخر صفحة جديدة من الملف الكبير للعواقب المدمرة لهذه الحرب والقتل الصامت والتدريجي للمواطنين العراقيين على يد الجيش الأمريكي.

قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض إنتهت قمة العلا بتوقيع بيان وليس اتفاقاً، في وقت ما زالت ثلاث دول من الدول المحاصرة لقطر لديها تحفظات جادة بشأن هذا الملف، وقبلت هذا البيان المفروض على مضض.

عام علی ضربة عين الأسد.. نظرة على وضع أمريكا في المنطقة خلال العام الماضي، لم تكن للولايات المتحدة استراتيجية واضحة للسياسة الخارجية تجاه غرب آسيا. ويمكن تقييم مثال واضح لذلك في سياستها تجاه الأزمة في سوريا والعراق.

تشكيل الحكومة اللبنانية ينتظر مغادرة ترامب الوقت - نقلت صحيفة الجمهورية عن مصادر مطلعة على عملية تشكيل الحكومة في لبنان، قولها، هناك حركة مشاورات خارجية بهدف إنقاذ ملف تأليف الحكومة، أفضَت في خلاصتها الى اقتراح فرنسي متجدد، على شكل نصيحة للرئيس المكلف بعقد لقاء بينه وبين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، للوصول الى تفاهمات مشتركة تُعجّل في تشكيل الحكومة

أخبار

وسائل اعلام أمريكية: اللجنة القضائية الأمريكية توصي بعزل ترامب فوراً!

وسائل اعلام أمريكية: اللجنة القضائية الأمريكية توصي بعزل ترامب فوراً!

الوقت-تستمر تداعيات الأحداث التي عاشتها واشنطن يوم أمس ضد الرئيس الأمريكي

اف بي أي يعرض مكافأة كبيرة لإلقاء القبض على هذا الشخص! الوقت-كشفت الأف بي أي مساء أمس الخميس، ان ضابط يدعى برايان سيكنيك قد توفي متأثراً

قائد الثورة الإسلامية: على القوى الغربية رفع الحظر.. ومن حقنا صنع قوة ردعية الوقت-شدد الامام القائد السيد علي الخامنئي، في كلمة له بمناسبة ذكرى انتفاضة أهالي

منظمة العفو الدولية: ترامب ليس بقائد وأفعاله أفعال محرضين الوقت-أعلنت منظمة العفو الدولية، في تغريدة لها على "تويتر" مساء اليوم، أن الرئيس الأميركي

مسؤولون أميركيون يبحثون عزل ترامب والسبب إنه مريض عقليا الوقت- بدأ مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب مناقشة إمكانية عزله من منصبه بموجب المادة 25 من الدستور، معتبرين أنه أصبح "خارج السيطرة" بعد واقعة اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول لتعطيل جلسة مصادقة الكونغرس على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها ويرفض الإقرار بنتيجتها...

هكذا اقتحم مستوطنون مسلحون مقام النبي موسى في اريحا الوقت-قالت وسائل إعلامية فلسطينية ظهر اليوم الخميس أن مستوطنين مسلحين اقتحموا

هاشتاج "الربيع الأمريكي" يتصدر تويتر بعد اقتحام دامٍ من أنصار ترامب للكونغرس الوقت- اشتعلت مواقع التواصل في العالم كله بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين لترامب الطوق الأمني ودخولهم مبنى الكابيتول بعد مواجهات مع الشرطة في الوقت الذي أعلن فيه حظر التجول بالعاصمة واشنطن.

هكذا وصف ظريف ترامب يعد أحداث الكبتول مساء أمس الوقت-قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني في تغريدة على "تويتر" مساء اليوم الخميس،

بعد حصدهم الأغلبية في الشيوخ... زعيم الديمقراطيين يطلب بعزل ترامب! الوقت- طالب تشاك شومر، زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ مساء اليوم الخميس،

مصادر فلسطينة: الانتخابات الفلسطينية في أيار/مايو المقبل! الوقت-قالت تقارير إعلامية، مساء اليوم الخميس، أنه من المتوقع إصدار المرسوم الرئاسي من قِبل

الرئيس روحاني: ما حدث الليلة الماضية واليوم في أمريكا كان تطرفاً الوقت- رد رئيس الجمهورية حسن روحاني على الأحداث في واشنطن وهجوم مؤيدي ترامب على مبنى الكونغرس.

القوات العراقية تقبض على إرهابي من (داعش) في بغداد الوقت- ألقت القوات العراقية القبض اليوم الخميس على إرهابي من تنظيم “داعش” في العاصمة بغداد.

الحوثي يدعو ترامب إلى الاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي عن الحكم الوقت- دعا عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن" محمد علي الحوثي"، الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، للاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي عن الحكم.

حصيلة الاحتجاجات العنيفة في واشنطن 4 قتلى وعشرات المعتقلين الوقت- قال رئيس شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، روبرت ج.كونتي، إن أربعة أشخاص قتلوا خلال الاحتجاجات أمام مبنى الكونغرس الأمريكي الليلة الماضية.

هذا ما نشره موقع والاه الإسرائيلي حول الخلاف بين نتنياهو وغانتس حول الاتفاق النووي! الوقت-قالت تقارير إعلامية إسرائيلية مساء اليوم الخميس، أن مواجهة جديدة تجري

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاعتداء فوق ريف دمشق الوقت- أفادت وسائل إعلام سورية رسمية مساء الأربعاء بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاعتداء فوق ريف دمشق.

صحيفة عبرية: الاحتلال نشر القبة الحديدية تحسبا لهجوم من قبل القوات اليمنية الوقت- كشفت صحيفة عبرية، أن الاحتلال الإسرائيلي نشر منظومة القبة الحديدية في مدينة إيلات (جنوب)، تحسبا لهجوم من قبل القوات اليمنية.

اللواء الموشكي يدين استمرار غارات طيران العدوان وقصف مرتزقته واستهداف المواطنين الوقت- أدان نائب رئيس هيئة الأركان العامة اليمني ورئيس الفريق الوطني لإعادة الانتشار اللواء الركن "علي الموشكي"، تصعيد العدوان السعودي ومرتزقته في الحديدة.

وزير النفط اليمني: قوات التحالف تسرق النفط من ناقلة نفط الوقت-أعلن أحمد دارس، وزير النفط في حكومة صنعاء مساء اليوم الاربعا، إن "اليمن تتعرض لكل

خرق لترددات الطيران في أمريكا: سننتقم لسليماني باستهداف الكونغرس! الوقت-نشرت شبكة "سي بي إس" الأميركية، ظهر اليوم خبراً قالت فيه أن العديد

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

بعد حصدهم الأغلبية في الشيوخ... زعيم الديمقراطيين يطلب بعزل ترامب!

الكيان الصهيونيّ يتمادى في ظلمه وعدوانه.. هل تتحوّل الضفة الغربيّة إلى "غزة" ثانية؟

هكذا اقتحم مستوطنون مسلحون مقام النبي موسى في اريحا

مصادر فلسطينة: الانتخابات الفلسطينية في أيار/مايو المقبل!

بعد وصول التطبيع إلى المنطقة المغاربيّة.. أحزاب موريتانية تقترح قانوناً يجرم التطبيع

البحرين لا ترغب في ردم الهوة مع قطر.. هل ستظل المصالحة الخليجية حبراً على ورق؟

هذا ما نشره موقع والاه الإسرائيلي حول الخلاف بين نتنياهو وغانتس حول الاتفاق النووي!

قائد الثورة الإسلامية: على القوى الغربية رفع الحظر.. ومن حقنا صنع قوة ردعية

هكذا وصف ظريف ترامب يعد أحداث الكبتول مساء أمس

جرائم بلا ملاحقة في السودان

تفكيك "قبة الصخرة"..هل يتجّه الفلسطينيون نحو انتفاضة ثالثة في حال اقتربت اسرائيل من مقدساتهم؟

منظمة العفو الدولية: ترامب ليس بقائد وأفعاله أفعال محرضين

الشيخ علي سلمان... قيادة الانتفاضة من خلف قضبان سجون آل خليفة

عام علی ضربة عين الأسد.. نظرة على وضع أمريكا في المنطقة

تشكيل الحكومة اللبنانية ينتظر مغادرة ترامب

هكذا أحيا أهالي نبل والزهراء ذكرى استشهاد سليماني والمهندس

قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض

تحالف الفتح يعزي قائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني بوفاة محمد صباح يزدي

خلية الإعلام الأمني في العراق: ميناء البصرة كان سيشهد مصير ميناء بيروت!

وزير الدفاع الإيراني: اسرائيل هي المسؤولة عن اغتيال العالم محسن فخري زادة

هكذا هاجمت السفارة الصينية في بغداد السفارة الأمريكية!

العمليات المشتركة: الجيش العراقي أثبت بإمكانياته الذهنية العالية قدرته على استيعاب أعقد الاسلحة وأكثرها تطوراً

الحكومة الفنزويلية: الشهيد سليماني سيبقى حياً في ضمير جميع الاحرار

خرق لترددات الطيران في أمريكا: سننتقم لسليماني باستهداف الكونغرس!

روسيا: ارتفاع اسعار النفط سببه السعودية!

قائد الثورة الاسلامية: الشهيد قاسم سليماني هو رجل الميدان وبطل إيران

منظمة العفو الدولية: يجب على تل أبيب أن توفر لقاح كوفيد 19 للفلسطينيين

في ظل الأوضاع المأساويّة.. إلى أين سيصل الإجرام الأمريكيّ بحق السوريين؟

الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة"... ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة

رواية الشهيد "مغنية" عن الدور الاستراتيجي للجنرال قاسم سليماني في حرب تموز

روح الثورة تعود لتنبض في قلب الشعب السوداني.. ما هو مصير الحكومة العميلة؟

ما الهدف من إطلاق شائعات التطبيع بين إندونيسيا والكيان الصهيونيّ؟

رفض شعبيّ عارم لزيارة وفد العدو إلى الرباط.. هل تفشل مخططات الكيان في المغرب؟

تحذيرات "أنصار الله" للرياض.. عاصفة صاروخية في طريقها إلى الموانئ السعودية

ابن سلمان والآمال الواهمة في حدوث معجزة للانتصار في اليمن

الحرب الناعمة تهدد "إسرائيل".. اختراق إلكترونيّ يفضح معلومات عسكريّة وأمنيّة

صراع الإعلام بين الجزيرة والعربية... من المنتصر في هذه الحرب الباردة؟

"الخوذ البيضاء".. بضاعة غربية منتهية الصلاحية

الدور البارز والمميز لـ "الشهيد سليماني" في سوريا ولبنان

منظمة الأمم المتحدة: اليمنيون يتضورون جوعاً ومعرضون لخطر الموت

مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كان

عندما يكون المجرم هو القاضي تضيع العدالة.. "ترامب" يعفو عن أربعة قتلة ارتكبوا مجازر في العراق

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

قائد الثورة الإسلامية: على القوى الغربية رفع الحظر.. ومن حقنا صنع قوة ردعية

الجمعة 24 جمادي الاول 1442
 
 
 
 
 
قائد الثورة الإسلامية: على القوى الغربية رفع الحظر.. ومن حقنا صنع قوة ردعية

قائد الثورة الإسلامية: على القوى الغربية رفع الحظر.. ومن حقنا صنع قوة ردعية

الوقت-شدد الامام القائد السيد علي الخامنئي، في كلمة له بمناسبة ذكرى انتفاضة أهالي

مواضيع ذات صلة

المناورات الكبرى لوحدات الطائرات المسيرة للجيش الايراني تشهد تدمير أهداف برية وجوية

وزير الطاقة الايراني: مستحقات تصدير الكهرباء للعراق تعادل نحو شهرين

الخارجية الايرانية: الاجهزة الامنية والاستخبارية والعسكرية الايرانية مطلعة تماماً على تحركات أمريكا الخفية ظاهريا

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-شدد الامام القائد السيد علي الخامنئي، في كلمة له بمناسبة ذكرى انتفاضة أهالي قم ضد نظام الشاه في كانون الثاني/يناير عام 1978 ظهر اليوم الجمعة، على أن “أمريكا ترى مصلحتها في زعزعة أمن المنطقة”، مشيراً الى أن “حضور إيران القوي يعزز الاستقرار في المنطقة”.

وأعلن قائد الثورة أنه “يجب الابقاء على احياء ذكرى انتفاضة الثامن من يناير باعتبارها تثير العزة في نفوسنا”.  وأوضح سماحته أن “انتفاضة مدينة قم لم تنحصر جغرافياً بقم، بل امتدت الى المدن الأخرى وتحولت الى انتفاضة شاملة عارمة”، مضيفاً أن “الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ساهما في الكثير من الحركات التي زادت من بصيرة الشعب”.

واضاف الامام قائلاً “بانتشار وسائل التواصل الاجتماعي هناك إمكانية كبيرة لدى القوى المُغرضة والخائنة لتغيير محتوى الانتفاضة وخاصة لمن لم يكونوا حاضرين فيها عن قُرب”، مضيفاً “إحدى الأعمال المهمة في الوقت الراهن للأجهزة الاستكبارية هو رصد الأحداث العالمية وتبيينها بشكل مغاير عبر الأقلام المأجورة”، لافتاً إلى أن “الإستخبارات الأميركية تروِّج لتحليل مغايرٍ للأحداث وتبثُّه لتضليل الرأي العام”.

وأشار قائد الثورة الى أن انتفاضة قم تعدّت الى مدن أخرى وبشكل تدريجي تبدّلت الى انتفاضة وثورة عامّة. وقال قائد الثورة “هذه الحركة كان قائدها مرجعًا دينيًا ودعوته كانت تستند إلى المفاهيم الدينية”، موضحاً أن “انتفاضة قم مُضادّة للأميركيين والاستبكار ومُناهضة للقوى الخبيثة التي كانت تدافع عن النظام الفاسد المعادي للدين”.

وأضاف الامام إلى الاحداث الاخيرة في أمريكا، قائلاً إن “القيم الاميركية تتعرّض للاستهزاء اليوم، والاقتصاد الأميركي مشلول”. واردف الامام الخامنئي “البعض يعتبر أننا اذا تعاملنا مع اميركا فسيُصبح الأمر على ما يُرام لكن أنظروا الى الدول التي تتصدّق عليها أميركا كيف وضعها”، مؤكداً أن ايران “تتمتّع بالثبات والاستقرار والصمود والتحلّي بالقدرة والتجهيزات الفكرية والسياسية والعسكرية”، مضيفا “نحن تغلبنا على الكثير من العقبات وهذا هو هدفنا”.

وحول الأحداث التي حصلت منذ يومين في أمريكا قال الإمام الخامنئي “مواقفنا تجاه أميركا نابعة من استقلالنا”، لافتاً إلى أن “على القوى الغربية إنهاء هذه التحركات الخبيثة ورفع الحظر عن شعبنا وإيقافه”. وتابع قائلاً إن “اقتصاد البلاد يجب أن ينظّم بشكل يتصدّى للحظر”. وتساءل السيد “أليس من حقّ الجمهورية الاسلامية أن تصنع قوة ردعية ضدّ الاعتداءات؟”، مشيراً إلى أن “أعداؤنا يُعيدون النظر 100 مرة قبل ارتكاب حماقة ضدّنا”. وفي السياق، أكد الامام الخامنئي “نحن ملزمون بالدفاع عن بلدنا ولا يجب أن نفعل شيئا يجعل العدو يتجرأ ضدّنا”. وقال سماحته “عندما يتمكن صاروخ ايراني من إسقاط المسيرة الأميركية المعتدية أو تتمكن صواريخ إيران من قصف قاعدة عين الأسد، يجب على العدو أن يأخذ منظومتنا الدفاعية بنظر الاعتبار”.

وفي جانب آخر من كلمته، قال الامام إن “قرار مجلس الشورى الاسلامي والحكومة بإلغاء الالتزامات النووية كان صحيحًا وعقلانيًا لأن الطرف الآخر لا يلتزم بتعهداته”، موضحاً أنه “إذا عاد الطرف الآخر لالتزاماته سنعود لالتزاماتنا”.

 واشار قائد الثورة الإسلامية الى حادثة طائرة الركاب الاوكرانية، قائلاً إن “هذه الحادثة آلمت المسؤولين، ونجدد بدورنا التعزية لذوي الضحايا مع دعائنا بالرحمة”. كما اشار الامام الى أن العالم النووي الشهيد الدكتور محسن فخري زاده وآية الله مصباح يزدي “من الوجوه العلمية البارزة التي فقدناها مؤخرا”.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الامام الخامنئي أمريكا ايران

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة الغربية
مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!

مواقع التواصل ترفع اسم ماهر الأخرس عالياً
اميركا تشهد اعمال شغب وطعن، دعماً لترامب
حرب اليمن تحرق الاقتصاد السعودي
مظاهرات دعم صمود ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية