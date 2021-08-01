منظمة العفو الدولية: ترامب ليس بقائد وأفعاله أفعال محرضين

الوقت-أعلنت منظمة العفو الدولية، في تغريدة لها على "تويتر" مساء اليوم، أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب حرض على العنف والترهيب برفضه قبول نتائج الانتخابات الرئاسية.

ووصفت المنظمة العالمية أفعال ترامب بانها أفعال محرض ولي قائد قائلة "أفعال ترامب ليست أفعال قائد بل محرض"، مشيرة إلى أن "ترامب احتضن الجماعات المتعصبة للبيض والمتطرفين وأجج نيران العنف والفوضى".

وفي وقت سابق اليوم، نشر ترامب، بياناً هو الأول له بعد مصادقة الكونغرس الأميركي على فوز منافسه الديمقراطي بأصوات المجمع الانتخابي، ليصبح بذلك الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأميركية.

وقال ترامب في بيان: "رغم أنني اختلف كلياً مع نتيجة الانتخابات، والحقائق ظاهرة بالنسبة لي، مع ذلك سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في الـ20 من كانون الثاني/يناير".

وكان موقع "تويتر" حذف تغريدتين لترامب، اعتبرهما أنهما لا يتطابقان مع قوانين الموقع لأنهما تحرضان على العنف.

كذلك حذفت شركتا "فيسبوك" و"يوتيوب" تسجيلاً مصوراً لترامب، أكّد فيه أن الانتخابات قد زورت، وطالب مناصريه في واشنطن بالانصراف. فيما أكد موقع "تويتر" أن حساب ترامب سيتم إغلاقه لمدة 12 ساعة بعد إزالة هذه التغريدات.