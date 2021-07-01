هكذا اقتحم مستوطنون مسلحون مقام النبي موسى في اريحا

الوقت-قالت وسائل إعلامية فلسطينية ظهر اليوم الخميس أن مستوطنين مسلحين اقتحموا مقام ومسجد النبي موسى بين أريحا والقدس المحتلة، بحماية كاملة من جنود الاحتلال.

وأضافت أن المستوطنون المسلحون "تجولوا في مقام النبي موسى، وأدّوا طقوساً تلموديةً كما التقطوا الصور في المكان".

وفي وقت سابق، نشبت مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الشبان الفلسطينيين، في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

قوات الاحتلال اعتقلت شابين من البلدة بعد اقتحامها الأحياء وتمركز مركباتها أمام المباني وعلى محاور الطرقات، كما أصيب عدد من أهالي العيسوية بحالات اختناق أثناء إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز عشوائياً.

واعتصم أهالي بلدة سلوان بالقدس المحتلة في واد الربابة رفضاً لأعمال التجريف التي ينفذها الاحتلال في المنطقة.